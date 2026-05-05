MingMed Biotechnology présente des données positives de phase II sur le QA102 oral pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) intermédiaire lors de la réunion 2026 de l'Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO)

GUANGZHOU, Chine, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- MingMed Biotechnology Co., Ltd, une société biomédicale axée sur la découverte et le développement de nouveaux traitements dans plusieurs domaines thérapeutiques, a annoncé les résultats positifs de son essai clinique de phase II du QA102 chez des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) sèche intermédiaire. Les résultats de l'étude ont fait l'objet d'une présentation orale lors de la réunion annuelle 2026 de l'Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) qui s'est tenue à Denver, dans le Colorado.

La DMLA sèche intermédiaire est une maladie rétinienne chronique et progressive, caractérisée par des drusen de grande taille et des altérations pigmentaires, représentant un risque important d'évolution vers une DMLA avancée. Figurant parmi les causes les plus fréquentes de cécité irréversible chez les personnes âgées, sa prévalence est en augmentation, touchant près de 7 % des personnes âgées de plus de 65 ans aux États-Unis.

L'étude QA102-CS201 est une étude de phase 2, en double aveugle, randomisée et contrôlée par placebo menée auprès de 150 participants atteints de DMLA atrophique intermédiaire, répartis aléatoirement selon un ratio 1:1:1 pour recevoir QA102 par voie orale à une dose de 200 mg ou 400 mg, ou un placebo, deux fois par jour (BID) pendant une durée maximale de 15 mois. Après 12 mois de traitement, le changement moyen du volume des drusen a été réduit de 59,2 % dans le groupe QA102 à 400 mg par rapport au groupe placebo. Bien que le critère principal d'efficacité n'ait pas montré de différence statistiquement significative entre les groupes, le taux de croissance du volume des drusen a été réduit de 118,2 % (p=0,017) et le taux de croissance de la surface de l'GA transformée par racine carrée a été réduit de 42,7 % dans le groupe 400 mg par rapport au placebo (p=0,026). De manière générale, QA102 démontre un potentiel de ralentissement de la progression de la DMLA sèche intermédiaire, avec un profil de sécurité acceptable. (clinicaltrials.gov NCT05536752)

« La DMLA intermédiaire représente le stade le plus répandu de la maladie, mais reste un domaine où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits en raison de l'absence de thérapies permettant de ralentir ou de prévenir la progression », a déclaré le docteur Scott Whitcup, expert en développement de médicaments ophtalmiques. « Les résultats de la phase II pour QA102 sont très encourageants pour les millions de personnes atteintes de formes intermédiaires ou avancées de dégénérescence maculaire sèche liée à l'âge », a déclaré le docteur Sunil Patel, PhD, l'un des principaux investigateurs de l'étude.

« Nous sommes ravis de présenter les données convaincantes de la phase II à la communauté ophtalmologique mondiale lors de la réunion de l'ARVO », a déclaré Fred Ouyang, PhD, directeur de la technologie chez MingMed Biotechnology. « QA102 représente une thérapie orale de première classe pour la DMLA atrophique, c'est aussi le premier médicament candidat à démontrer des signaux d'efficacité dans la DMLA sèche intermédiaire. Nous sommes impatients de faire passer QA102 à la phase suivante du développement clinique. »

À propos de MingMed Biotech et de Smilebiotek

Smilebiotek Zhuhai Limited est une filiale de MingMed Biotech, qui se consacre au développement de produits ophtalmologiques de premier ordre. Le pipeline de la société dans le domaine de la DMLA atrophique comprend deux nouveaux candidats : QA102, une nouvelle entité chimique, et QA108, un médicament traditionnel chinois.