Mini Rodini et Wrangler® lancent une collection capsule dont les maîtres mots sont la simplicité, la qualité et la liberté

La collection a pour objectif de fournir aux enfants des vêtements de qualité supérieure qui dureront des générations et leur permettront d'apprendre, jouer et grandir

STOCKHOLM and GREENSBORO, N.C., 2 août 2023 /PRNewswire/ -- La marque suédoise de vêtements pour enfants Mini Rodini s'est associée à la marque de denim emblématique Wrangler® pour créer une collection capsule de vêtements élégants et durables pour les enfants.

« Lorsque j'ai conçu cette collection, je voulais un style classique et durable. Nous voulions absolument utiliser les silhouettes traditionnelles de Wrangler », a déclaré Cassandra Rhodin, fondatrice de Mini Rodini. « À 14 ans, je chassais les trésors dans les magasins vintage de Stockholm. Je rêvais d'une paire de jeans Wrangler méga évasés et non lavés et aujourd'hui, je suis ravie que Mini Rodini fasse partie de l'héritage et de l'histoire future de Wrangler. »

La collection Mini Rodini x Wrangler en édition limitée se compose de modèles en denim et en jersey 100 % coton certifié GOTS. Les modèles en denim comportent des vestes, des gilets et des jeans dans des styles réguliers et évasés, tandis que les modèles en jersey comprennent des ensembles de pulls, des t-shirts, des robes, des petits vêtements pour bébé ou encore des sous-vêtements mettant en valeur les coutures « W » emblématiques de Wrangler. Toutes les pièces de la collection arborent la colombe de la paix de Mini Rodini, créée pour la première fois par Rhodin en 2008.

« Ce fut une expérience incroyable de réinventer les silhouettes classiques de Wrangler pour nos plus jeunes fans avec l'équipe de Mini Rodini », affirme Vivian Rivetti, vice-présidente du design mondial. « Chaque pièce est conçue pour résister à l'épreuve du temps et aux nombreuses aventures des jeunes enfants. Ce sont des pièces intemporelles qui peuvent être transmises de génération en génération. Bien que nous soyons très enthousiasmés par le design, il était très important pour Wrangler et Mini Rodini que la collection incarne l'engagement de nos marques en faveur du développement durable et de la production des meilleurs produits pour une planète meilleure, plus saine et plus heureuse. »

Véritable fan de Wrangler, Rhodin a influencé la collection en créant l'imprimé colombe, en concevant la collection, en réalisant les images du lookbook et de la campagne et en tournant le film de la campagne.

Mini Rodini x Wrangler sera disponible dans les magasins Mini Rodini de Londres et de Stockholm, dans les shop-in-shop de Séoul et de Stockholm (Ahlens & NK), sur minirodini.com et sur Wrangler .com . Suivez @mini_rodini et @wrangler pour en savoir plus.

À propos de Wrangler®

Wrangler®, de Kontoor Brands (NYSE : KTB), est une icône du style américain authentique depuis 75 ans. Fort d'un riche héritage ancré dans le mode de vie occidental, Wrangler s'engage à offrir une qualité supérieure et un design intemporel. Ses collections pour hommes, femmes et enfants sont belles et agréables à porter, inspirant tous ceux qui les portent à être forts et prêts à affronter la vie de tous les jours. Wrangler est disponible dans le monde entier, notamment dans les magasins phares de Fort Worth et de Greensboro, les grands magasins, les grandes surfaces, les magasins spécialisés, les meilleurs magasins de vêtements western ou encore en ligne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Wrangler.com.

À propos de MINI RODINI

Mini Rodini est créé et dirigé par une femme. Fondée par Cassandra Rhodin en 2006, la marque est née et a grandi avec la vision de fabriquer des vêtements que les enfants aiment porter sans faire de compromis sur les aspects environnementaux et sociaux de la production. Depuis le début, Mini Rodini a participé à la création d'une nouvelle façon de s'habiller pour les enfants, confortable, inclusive, créative, unisexe et durable - toujours avec style. Aujourd'hui, Cassandra est directrice de la création de Mini Rodini et responsable de l'ensemble de l'orientation artistique de la marque. Elle veille à ce que l'entreprise se développe conformément à sa vision. Elle conçoit les collections, prend la plupart des photos, écrit et met en scène le matériel en mouvement.

