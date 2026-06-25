MiniMed introduceert Instinct-sensoren in Europa en biedt mensen met diabetes meer keuze met dezelfde bewezen resultaten

"Mensen met diabetes zouden niet hoeven te kiezen tussen flexibiliteit en goede resultaten bij het managen van hun diabetes. Met MiniMed hoeven ze dat ook niet", aldus Que Dallara, CEO van MiniMed. "Door ons sensorportfolio in Europa uit te breiden met Instinct en Instinct Go kunnen meer mensen profiteren van de bewezen resultaten, slimme inzichten en naadloze samenwerking waarvoor MiniMed bekendstaat. Het gaat erom mensen te ondersteunen vanuit hun eigen situatie en technologie te ontwikkelen die zich aanpast aan hun leven, niet andersom. Daar zetten we ons elke dag voor in."

Voor mensen met type 1 diabetes kan het lastig zijn om koolhydraten nauwkeurig te tellen en er steeds aan te denken om tot vijftien minuten vóór de maaltijd insuline toe te dienen. Wanneer een dosis te laat wordt toegediend, wordt overgeslagen of te laag wordt ingeschat, leidt dat vaak tot pieken in de glucosewaarden na de maaltijd.

Het MiniMed™ 780G-systeem is het enige systeem met Meal Detection™-technologie*, ontwikkeld om pieken in de glucosewaarden na de maaltijd te verminderen. Dit helpt wanneer je af en toe vergeet een bolus toe te dienen of het aantal koolhydraten te laag inschat. In combinatie met de Instinct-sensor met een draagtijd van vijftien dagen, 's werelds kleinste, dunste en meest discrete sensor met een bewezen hoge nauwkeurigheid bij glucosemeting1,2, biedt het MiniMed™ 780G-systeem meer keuzevrijheid en flexibiliteit, terwijl de bewezen klinische resultaten behouden blijven.

Recente gegevens uit een gerandomiseerde cross-overstudie, gepubliceerd in Diabetes Technology & Therapeutics, tonen aan dat de glucoseresultaten vrijwel identiek waren bij gebruik van het MiniMed™ 780G-systeem met zowel de Simplera Sync™-sensor als de Instinct-sensor. Deze resultaten werden bevestigd door een praktijkanalyse van meer dan twintigduizend gebruikers van het MiniMed™ 780G-systeem in de Verenigde Staten. Daarmee werd de centrale rol van het algoritme bij het behalen van deze resultaten bevestigd.6,7

Klinische gegevens en praktijkgegevens laten zien dat het MiniMed™ 780G-systeem mensen met type 1 diabetes kan helpen een consistente glucosecontrole te bereiken die ruim boven de door de ADA en internationale consensusrichtlijnen aanbevolen 70% TIR (Time in Range) ligt. Veel gebruikers kunnen zelfs een TIR van 80% bereiken3,4 ∞ wanneer de optimale instellingen worden gebruikt. Uit een afzonderlijke praktijkstudie bij 8.019 gebruikers van het MiniMed™ 780G-systeem in de Verenigde Staten (van zeven jaar en ouder) bleek dat het systeem 's nachts een Time in Range van 91% behaalde 5. **^∞. Dat betekent: minder pieptonen, minder alarmen en een betere nachtrust.

Voor mensen die meerdere dagelijkse injecties (MDI) gebruiken, is het managen van diabetes vaak verdeeld over verschillende losse hulpmiddelen. Dat vraagt dagelijks veel mentale inspanning. Het MiniMed Go™-systeem, geïntegreerd met de Instinct Go-sensor, brengt alles samen op één plek. Het is de eerste oplossing die dosisregistratie via de slimme insulinepen InPen™ combineert met realtime CGM-gegevens. Zo worden uitdagingen rondom therapietrouw bij gebruikers van een insulinepen aangepakt met realtime waarschuwingen en bruikbare inzichten in één mobiele app, wanneer doses worden overgeslagen of de glucosewaarden stijgen. Zo kun je diabetes met minder inspanning beter onder controle houden.

"Mensen met diabetes hebben verschillende voorkeuren, levensstijlen en behoeften. Daarom is keuzevrijheid belangrijk", aldus professor Amir Tirosh van het Sheba Medical Center en de Universiteit van Tel Aviv. "Dankzij de integratie van de Instinct-sensor met het MiniMed™ 780G- en MiniMed Go™-systeem krijgen meer mensen toegang tot geavanceerde diabetestechnologie op een manier die bij hen past. Tegelijk blijven ze profiteren van het bewezen algoritme en de klinische resultaten die deze systemen zo waardevol hebben gemaakt."

De Instinct- en Instinct Go-sensoren worden vanaf deze maand geleidelijk uitgerold op de Europese markt, nadat eerder dit jaar de CE-markering werd verleend voor integratie met beide systemen.

Veelgestelde vragen

V: Wat is het MiniMed™ 780G-systeem? A: Het is het meest geavanceerde geautomatiseerde insulinetoedieningssysteem van MiniMed. Het past de insulinetoediening elke vijf minuten automatisch aan op basis van realtime glucosemetingen. Zo worden hoge en lage glucosewaarden beperkt en wordt het managen van diabetes makkelijker en minder tijdrovend.§

V: Wat is het MiniMed Go™-systeem? A: Het MiniMed Go™-systeem is een slimme oplossing voor het managen van diabetes. Het verbindt de slimme insulinepen InPen™ via de MiniMed Go™-app met de Simplera™-sensor of de door Abbott ontwikkelde Instinct Go-sensor. Het systeem biedt realtime glucosegegevens, dosisberekeningen, waarschuwingen voor gemiste doses en bruikbare adviezen. Zo wordt insulinepentherapie makkelijker en beter geïntegreerd.

V: Waarom is de Instinct-sensor anders? A: De Instinct-sensor, ontwikkeld door Abbott, is eenvoudig in gebruik en comfortabel om te dragen8 tot maximaal vijftien dagen. Het is de kleinste1,2, dunste1 en meest discrete2 sensor ter wereld en is exclusief ontworpen voor gebruik met de slimme doseringssystemen van MiniMed.

*Het toedienen van een bolus vijftien tot twintig minuten vóór een maaltijd helpt om de glucosewaarden na het eten onder controle te houden. ** Nachtelijke periode: 00:00 - 06:00 uur. CareLink™-gegevens, waaronder CGM-metingen, alarmen/meldingen en insulinetoediening, werden geëvalueerd bij 8.019 gebruikers van het MiniMed™ 780G-systeem in de Verenigde Staten (leeftijd ≥7 jaar op 6 november 2023) die waren overgestapt van het MiniMed™ 770G-systeem en voor beide systemen over CGM-gegevens van minimaal veertien nachten beschikten. De CareLink™-gegevens werden geanalyseerd voor gebruikers van het MiniMed™ 770G-systeem tussen 26 februari 2023 en 21 oktober 2023, en voor gebruikers van het MiniMed™ 780G-systeem tussen 8 augustus 2023 en 6 november 2023. § Verwijst naar de SmartGuard™-functie. Individuele resultaten kunnen variëren. ^ Vanwege de inherente beperkingen van de analyse is voorzichtigheid geboden bij het doortrekken van deze resultaten naar nieuwe gebruikers. Er kunnen aanzienlijke verschillen optreden. ∞ Behaald met optimale instellingen. Optimale instellingen zijn een glucosedoelwaarde van 100 mg/dL (5,5 mmol/L), een Active Insulin Time (AIT) van 2 uur en gebruik van deze instellingen gedurende meer dan 95% van de tijd. De instellingen van de SmartGuard™-functie moeten voor elke individuele gebruiker door zorgverleners worden vastgesteld op basis van persoonlijke streefwaarden en specifieke behoeften.

De vorm en het uiterlijk van de sensor, Abbott en het 'a'-logo zijn merken en/of ontwerpen van de Abbott-groep van ondernemingen in verschillende rechtsgebieden en worden onder licentie gebruikt. Afbeelding van de sensor © 2026 Abbott. ™* Merken van derden zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

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Over MiniMed

MiniMed is een wereldleider op het gebied van insulinetoediening en ontwikkelt voortdurend therapieën die mensen met diabetes in 80 landen ondersteunen. Ons volledige, geïntegreerde ecosysteem, inclusief onze insulinetoedieningssystemen, CGM's, algoritmen en gebruiksvriendelijke app, is ontworpen om naadloos samen te werken, ondersteund door een uitstekende, allesomvattende service. Al meer dan 40 jaar zijn we pioniers op het gebied van therapieën waarop mensen kunnen vertrouwen door te anticiperen op behoeften, de last te verlichten en het leven met diabetes gemakkelijker te maken. Het is onze missie om elke dag een betere dag te maken voor mensen met diabetes.