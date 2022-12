Ministère de la Culture : La Moldavie s'engage à mettre en place une industrie du tourisme durable en partenariat avec le GSTC

CHISINAU, Moldavie, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La Moldavie a franchi une étape importante dans son engagement envers la durabilité dans l'industrie du tourisme grâce à son récent partenariat avec le Conseil mondial du tourisme durable (Global Sustainable Tourism Council, GSTC). . La promotion de la mise en œuvre des critères de durabilité du GSTC garantira que le secteur du tourisme de la Moldavie est conforme aux normes mondiales les plus élevées de l'industrie en matière de tourisme durable. Cet engagement a été confirmé par la signature d'un accord de partenariat entre le ministère moldave de la Culture, l'autorité gouvernementale qui coordonne le secteur du tourisme, et le GSTC. Cet accord de partenariat établit un cadre de coopération pour la mise en place d'une industrie touristique durable en Moldavie.

Moldova commits to developing a sustainable tourism industry in partnership with GSTC

La République de Moldavie, un petit pays d'Europe de l'Est situé entre la Roumanie et l'Ukraine, possède un fort potentiel de développement en tant que destination touristique durable. Les récents investissements et développements dans le tourisme vinicole et rural du pays ont donné lieu à une série de nouveaux produits touristiques qui mettent en évidence le potentiel culturel, culinaire, vinicole et d'aventure unique de la Moldavie. La stratégie touristique de la Moldavie s'est axée sur la conservation de la culture authentique du pays et le développement du tourisme dans les communautés rurales, fournissant ainsi une base solide déjà dans la durabilité.

Randy Durband, PDG du GSTC, a déclaré : « L'engagement en faveur de la durabilité signé en Moldavie sera soutenu par la coopération des secteurs public et privé afin de mettre au point des directives de gestion durable qui seraient applicables à diverses formes de tourisme. L'industrie touristique moldave bénéficiera de l'expertise et de l'accompagnement du GSTC, afin de parvenir à un équilibre approprié dans le développement du secteur et de garantir sa durabilité à long terme. »

Par ailleurs, Sergiu Prodan, ministre de la Culture de la République de Moldavie, a ajouté : « La Moldavie est une destination touristique émergente qui a été durement touchée par la pandémie et la guerre dans la région. Cependant, le modèle de résilience, ainsi que le modèle de développement et de redressement, ne peuvent se fonder que sur les principes du développement durable en s'engageant à protéger et à améliorer l'environnement et le patrimoine culturel tout en optimisant les avantages sociaux et économiques pour les communautés locales. Chacun peut désormais explorer virtuellement la Moldavie sur la plateforme 360.moldova.travel . »

Autre signe de l'engagement de la Moldavie à devenir une destination durable, l' Association nationale du tourisme réceptif et domestique de Moldavie (ANTRIM) , qui représente le secteur privé du tourisme, est récemment devenue membre du GSTC. Ensemble, ils aideront les entreprises touristiques, les autorités gouvernementales et les destinations de Moldavie à se conformer aux normes de durabilité du GSTC, reconnues dans le monde entier.

