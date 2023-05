Ministère des Transports et des Services logistiques : la taille du marché du secteur de la logistique de l'Arabie saoudite atteindra 57,4 milliards de SAR d'ici 2030

RIYADH, Arabie saoudite, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Conformément à l'objectif Vision 2030 visant à transformer le Royaume en une puissance industrielle de premier plan et en un centre logistique mondial, le ministère des Transports et des Services logistiques a défini une stratégie ambitieuse qui vise à développer le secteur des transports et de la logistique du Royaume et à répondre à la demande mondiale croissante de services logistiques.

Le secteur a connu une croissance et des progrès sans précédent, marquant l'industrie mondiale de la logistique, ce qui résulte directement des efforts continus du ministère des Transports et des Services logistiques. D'après le Logistics Performance Index 2023 (LPI) récemment publié par la Banque mondiale, l'Arabie saoudite a fait des progrès significatifs, progressant de 17 rangs pour atteindre la 38e position, contre la 55e en 2018.

Pour soutenir les efforts du Royaume dans ce sens, SAR le prince héritier Mohammed bin Salman a lancé des programmes complets axés sur différents aspects du secteur. La Stratégie nationale de transport et de logistique (NTLS) a été lancée en 2021 dans le but de renforcer les capacités humaines et techniques dans le secteur du transport et de la logistique dans le Royaume. Plus tôt en 2019, le Programme national de développement industriel et de logistique (NIDLP) a été lancé pour renforcer les capacités industrielles et logistiques du pays et le positionner en tant que leader mondial du secteur.

Les programmes visent à faire du Royaume un centre logistique mondial. Grâce à sa situation géographique unique qui relie l'Europe, l'Asie et l'Afrique, le pays dispose d'une position avantageuse pour devenir une porte d'entrée du commerce et de la circulation des marchandises à travers ces trois continents. Situé sur la route commerciale Asie-Europe, le pays accueille déjà 12 % du trafic mondial de conteneurs chaque année.

L'Arabie saoudite s'est engagée sur la voie d'une transition rapide de son économie vers une économie moins dépendante du pétrole et vers un écosystème économique plus diversifié et plus global. Actuellement, le secteur de la logistique représente 6 % du PIB de l'Arabie saoudite et devrait en représenter 10 % d'ici 2030, soit environ 20,1 milliards de SAR.

Afin d'accroître sa capacité de fret et de renforcer ses chaînes d'approvisionnement, le Royaume a annoncé le lancement de 59 zones logistiques d'ici 2030, dont 21 sont déjà opérationnelles. Le pays a également inauguré sa première zone logistique intégrée spéciale à l'aéroport international King Khalid de Riyadh. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement des infrastructures et visent à stimuler la croissance des entreprises, à attirer les investissements et à porter les recettes non pétrolières du secteur à environ 45 milliards de riyals par an d'ici à 2030.

Vision 2030 est la feuille de route qui vise à construire un pays mondialisé avec des progrès durables. Le transport et la logistique sont l'épine dorsale de toute économie, et notre objectif est de développer le secteur, de renforcer la connectivité et d'améliorer la compétitivité mondiale de notre pays. Nous mettons tout en œuvre pour développer les chaînes d'approvisionnement internes et externes et rationaliser les processus en fonction des meilleures normes internationales afin de fournir des infrastructures et des services de classe mondiale. Notre objectif est d'ouvrir l'Arabie saoudite au monde grâce à une multitude d'opportunités.

En octobre 2022, SAR le prince héritier a également lancé l'Initiative pour la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale (GSCRI) afin d'attirer des investissements locaux et internationaux dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement. Visant à lever 40 milliards de riyals (10,64 milliards de dollars) au cours de ses deux premières années, l'initiative a prévu 10 milliards de riyals d'incitations financières et non financières pour les investisseurs.

En vue d'une transformation rapide, le Royaume a prévu des étapes importantes pour les secteurs ferroviaire, routier, maritime et aérien. Le Royaume, qui est le plus grand et le plus peuplé des pays du CCG, a également pour objectif de créer plus de 200 000 emplois dans le secteur d'ici à 2030.

