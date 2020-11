Ministerio de Cultura de Arabia Saudita: líderes culturales del mundo se comprometen con USD 2,3 billones para apoyar el desarrollo de la economía cultural

Líderes culturales del Grupo de los 20 y de otras naciones se comprometieron hoy a apoyar el papel de la economía cultural y a reunirse anualmente durante la cumbre del G20. La discusión del próximo año tendrá lugar durante el G20 presidido por Italia.

Bajo el lema "The rise of the cultural economy: a new paradigm" ("El surgimiento de la cultura económica: un nuevo paradigma"), ministros de cultura y oficiales de organizaciones internacionales debatieron en su reunión inaugural en torno a la preservación del patrimonio, el desarrollo sostenible y la cultura como catalizadores del crecimiento económico. Las conversaciones se enfocaron en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, el desarrollo de plataformas digitales para la expresión artística y en facilitar el acceso a los recursos culturales.

"Esta presencia cultural de alto nivel durante la presidencia saudí del G20 ilustra nuestra convicción compartida en el papel vital de la cultura para promover el ecosistema de innovación de las economías", declaró el Príncipe Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud, Ministro de Cultura de Arabia Saudita, en sus palabras de clausura. "Es de nuestra incumbencia preservar nuestro patrimonio común para las generaciones futuras, así como cultivar y diseminar la cultura de una forma sostenible".

Arabia Saudita organizó esta reunión en el marco de las reuniones del G20, mientras la pandemia de Covid-19 continua afectando el movimiento de personas y bienes alrededor del mundo. El Banco Mundial estableció una previsión de referencia de contracción del 5,2 % para el crecimiento mundial este año, después de que la pandemia dejara millones de personas infectadas, afectara el transporte aéreo y el turismo, y condujera al cierre de varias economías nacionales.

Sin embargo, si bien la pandemia cambió muchas vidas alrededor del mundo, las personas siguieron comunicándose, intercambiando ideas y expresándose en formas artísticas, tomaron recorridos virtuales en museos y galerías, y se involucraron con iniciativas públicas y privadas.

"Precisamente en un momento difícil como el que estamos experimentando, los valores universales de la cultura pueden representar los cimientos sobre los cuales construir un renacimiento", mencionó Dario Franceschini, Ministro italiano de Bienes y Actividades Culturales y Turismo, copresidente de la primera reunión. "La delicada crisis desatada por la Covid-19 ha sentado los antecedentes para un punto de inflexión innovador importante en términos de difusión de las nuevas tecnologías".

Esta accesibilidad demostró la resiliencia de la economía cultural y ayudó a estimular el crecimiento económico a través de medios innovadores de las industrias creativas para incrementar el intercambio global de bienes y servicios culturales. La UNESCO estima que el ingreso anual de los sectores culturales y creativos será de USD 2,25 billones, y que las exportaciones estarán por encima de USD 250 mil millones. Estos sectores emplean cerca de 30 millones de personas alrededor del mundo, y algunas proyecciones establecen su contribución al PIB global alrededor del 10 % en el futuro cercano.

La reunión inaugural, que se llevó a cabo en modalidad virtual, fue organizada por el Ministerio de Cultura saudí y el secretariado saudí del G20 como parte del Programa de Conferencias Internacionales, en el marco de la presidencia saudí del G20 para el año 2020.

Paralelo a las reuniones, el Ministerio de Cultura anunció también una iniciativa para crear un centro de clase mundial dedicado a la gestión, restauración y protección del patrimonio cultural subacuático en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. El centro, que estará adscrito a la Comisión de Patrimonio del Ministerio, será responsable de desarrollar el sector en Arabia Saudita y en la región. Esto será posible por medio de diferentes iniciativas que tienen por objetivo fortalecer la investigación en el campo y generar iniciativas de políticas efectivas, como también crear consciencia sobre la importancia del patrimonio cultural subacuático como legado de la civilización para la humanidad.

La próxima reunión para debatir la economía cultural será organizada por el Ministerio de Bienes y Actividades Culturales y Turismo de Italia durante la presidencia del G20 de ese país en 2021.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1327100/Saudi_Minister_of_Culture.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1327101/Global_cultural_leaders.jpg

FUENTE Ministry of Culture Saudi Arabia

SOURCE Ministry of Culture Saudi Arabia