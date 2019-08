Ministerio de Defensa israelí selecciona el sistema de protección activa Iron Fist Light Decoupled de Elbit Systems para el AFV Eitan

HAIFA, Israel, 20 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Elbit Systems anunció que tras una licitación competitiva, el Ministerio de Defensa israelí (IMOD, por su sigla en inglés) seleccionó a Iron Fist Light Decoupled (IFLD), el Sistema de Protección Activa (APS, por su sigla en inglés) de la compañía para el nuevo Vehículo de Combate Blindado (AFV, por su sigla en inglés) de ocho ruedas Eitan y el Bulldozer D-9 de las Fuerzas de Defensa israelíes (IDF, por su sigla en inglés). La adjudicación del contrato para el programa está sujeta al cierre de las negociaciones entre las partes.

La selección de IFLD para el AFV Eitan de las IDF sucede poco después de la decisión adoptada por el ejército de EE. UU. para proceder con el IFLD para el AFV Bradley.

El IFLD utiliza sensores ópticos independientes, radar de seguimiento, lanzadores y municiones de contramedidas para derrotar amenazas a una distancia segura de los vehículos de combate defendidos. El sistema ofrece cobertura de protección en 360 grados para escenarios de corto alcance tanto en terrenos abiertos como ambientes urbanos. Su tamaño y peso bajos, su alto rendimiento versátil, su penetración residual insignificante y su facilidad de integración posicionan al IFLD como una solución de protección activa óptima para cualquier vehículo de combate.

Yehuda (Udi) Vered, director general de la División Terrestre de Elbit Systems, declaró: "Estamos orgullosos de haber sido seleccionados por el IMOD para abastecer al IDF con una capacidad operacional tan importante. La decisión del IMOD de preferir el IFLD hace eco del creciente interés en este APS por parte de numerosos ejércitos modernos que buscan optimizar las capacidades de protección para sus AFV".

Haga clic aquí para ver un clip del Iron Fist Light Decoupled

Acerca de Elbit Systems

Elbit Systems Ltd. es una compañía de alta tecnología internacional dedicada a una amplia gama de programas comerciales, de seguridad nacional y de defensa a través del mundo. La Compañía, que incluye a Elbit Systems y sus subsidiarias, opera en las áreas de sistemas aeroespaciales, terrestres y navales; comando, control, comunicaciones, computadoras, vigilancia de inteligencia y reconocimiento ("C4ISR"); sistemas de aeronaves no tripuladas, electroóptica avanzada, sistemas espaciales de electroóptica, paquetes de para guerra electrónica (EW, por su sigla en inglés); sistemas de inteligencia por señales, sistemas de comunicaciones y enlaces de datos, radios y sistemas basados en cibertecnología y municiones. La Compañía también se dedica a la actualización de plataformas existentes, desarrollando nuevas tecnologías con aplicaciones en defensa, seguridad nacional y comercio, y ofrece una gama de servicios de apoyos, incluida la capacitación y los sistemas de simulación.

Para información adicional, visite: elbitsystems.com, síganos en: Twitter, LinkedIn, Facebook o bien visite nuestro canal oficial en YouTube.

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones con proyección de futuro (según la definición contenida en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Valores de 1934, en su versión enmendada) con relación a Elbit Systems Ltd. y/o sus subsidiarias (en conjunto, la Compañía) en la medida que dichas declaraciones no se relacionan con un hecho histórico o actual. Las declaraciones con proyección de futuro se basan en expectativas, estimaciones, proyecciones y suposiciones de la administración. Las declaraciones con proyección de futuro se emiten en conformidad con las provisiones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma sobre litigios de valores privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, con sus enmiendas. Estas declaraciones no constituyen garantía de algún desempeño futuro e involucran ciertos riesgos e incertidumbres, que son difíciles de predecir. Por tanto, los resultados, los rendimientos y las tendencias actuales y futuras pueden diferir sustancialmente de lo expresado en estas declaraciones con proyección de futuro debido a una serie de factores, incluyendo, sin límite: alcance y duración de los contratos con clientes; regulaciones y aprobaciones gubernamentales; cambios en prioridades presupuestarias del gobierno; condiciones económicas, políticas y del mercado en general en los países donde la Compañía opera o vende, incluido Israel y los Estados Unidos, entre otros; diferencias en el rendimiento del programa, actual y futuro, incluida la capacidad para ejecutar en contratos de precio fijo y a largo plazo; y al resultado de procesos legales y/o regulatorios. Los factores arriba mencionados no son exhaustivos, y se ofrece más información en el más reciente reporte anual de Elbit Systems Ltd. en el Formulario 20-F, que fue presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la SEC). Todas las declaraciones con proyección de futuro son válidas exclusivamente para la fecha de este comunicado de prensa. La Compañía no asume ninguna responsabilidad de actualizar sus declaraciones con proyección de futuro.

Elbit Systems Ltd., su logo, nombre de marca, de producto, de servicio y de proceso que aparece en el presente Comunicado de Prensa son marcas comerciales o marcas de servicio de Elbit Systems Ltd. o sus compañías afiliadas. Todos los otros nombres de marca, producto, servicio y proceso que aparecen son marcas comerciales de sus respectivos titulares. La referencia o el uso de un producto, un servicio o un proceso distinto de los de Elbit Systems Ltd. no significa una recomendación, una aprobación, una afiliación o un patrocinio de ese producto, servicio o proceso por parte de Elbit Systems Ltd. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como que otorga por implicación, impedimento o bien concede alguna licencia o derecho bajo alguna patente, derecho de propiedad, marca comercial u otro derecho de propiedad intelectual de Elbit Systems Ltd. o algún tercero, salvo lo aquí expresamente otorgado.

Contactos:

David Vaaknin Vicepresidente, jefe de Comunicaciones corporativas Tel: 972-77-2946691 Celular: 972-52-8000403 david.vaaknin@elbitsystems.com Dana Tal-Noyman Gerenta, Comunicaciones corporativas internacionales Tel: 972-77-2948809 Celular: 972-54-9998809 dana.tal@elbitsystems.com

FUENTE Elbit Systems Ltd.

SOURCE Elbit Systems Ltd.