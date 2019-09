Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirma participação na maior feira de alimentos e bebidas do mundo

SÃO PAULO, 25 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A convite da Koelnmesse, organizadora da Anuga, a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Teresa Cristina, participará da cerimônia de abertura do evento. Na ocasião, ela também conversará com a diretoria internacional da Anuga sobre o mercado brasileiro de alimentos e bebidas.

A Anuga, que acontece de 5 e 9 de outubro, em Colônia, na Alemanha, completa seu primeiro centenário de história com a participação de mais de cem empresas brasileiras, além de entidades setoriais, como Abiec, ABPA e Apex-Brasil.

Vale destacar ainda as presenças de Roberto Jaguaribe, embaixador brasileiro em Berlim; Sergio Segovia, presidente da Apex-Brasil; João Dornellas, presidente da ABIA; Alexandre Jobim, presidente ABIR; Luis Madi, diretor de assuntos institucionais do Ital e Wilson Mello, presidente do Investe São Paulo.

A Koelnmesse é responsável também pela organização da ANUFOOD Brazil, versão brasileira da Anuga, que acontecerá em março de 2020, em São Paulo. Tanto a visita da equipe da ANUFOOD Brazil à Anuga, quanto o convite a diversas autoridades são feitos em prol do desenvolvimento do setor de alimentos e bebidas do Brasil. Trata-se de um mercado fundamental para a Koelnmesse, que, em contrapartida, colabora com seu crescimento por meio de seus eventos.

A Koelnmesse é líder internacional na organização de feiras de alimentos e tecnologia de alimentos. Além da Anuga, a ISM - Feira Internacional de Doces e Biscoitos e a Anuga FoodTec são reconhecidas em todo mundo como líderes absolutas em seus setores.

"Consideramos o Brasil como um mercado muito importante na América do Sul para a estratégia de crescimento global da Koelnmesse, e isso se deve principalmente à força do País na indústria de alimentos e bebidas", afirma Cassiano Facchinetti, Diretor da Koelnmesse Brasil. "Por esse motivo, continuamos sendo muito positivos em relação às perspectivas futuras do Brasil. Uma indicação clara disso foi o sucesso da edição inaugural da ANUFOOD Brazil, em 2019, que mais de 7 mil participantes de toda a cadeia de valor, além de marcas líderes brasileiras e globais".

A expectativa é que, ao longo dos cinco dias de evento, a Anuga atraia 165 mil visitantes, sendo ao menos mil representantes brasileiros. Entre as empresas expositores, destaque para Bauducco, Garoto, JBS, M Dias Branco, Seara e Três Corações. Além das entidades já mencionadas, outras também marcarão presença, como Abimapi, Abic e CNI.

CONTATO: anufoodbrazil@2pro.com.br

