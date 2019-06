Minitab lança novo Minitab® 19 Statistical Software

Uma solução melhor, mais rápida e mais fácil para análise estatística

STATE COLLEGE, Pensilvânia, 5 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Hoje, Minitab, LLC, líder em software de análise inteligente de dados e fornecedora de serviços estatísticos especializados, anunciou o lançamento do Minitab® 19 Statistical Software, uma solução melhor, mais rápida e mais fácil para executivos, profissionais, educadores e estudantes. A versão mais recente do Minitab cumpre com seu compromisso de ajudar os profissionais a analisarem conjuntos de dados maiores – de forma melhor, mais rápido e fácil - independentemente de onde estejam em sua jornada de análise.

O Minitab® 19 Statistical Software fornece análises estatísticas, visualizações, análises preditivas e de progresso para permitir a tomada de decisões orientada por dados. O Minitab Statistical Software é o produto global escolhido em várias disciplinas, incluindo a academia, excelência operacional, progresso de qualidade, Lean Six Sigma, manufatura, pesquisa e desenvolvimento, marketing e muito mais. Independentemente do histórico estatístico, o Minitab capacita as organizações por meio de um software fácil de usar, com uma interface de usuário intuitiva, cliques sem código, o assistente do Minitab e sua rede global de suporte de especialistas em estatísticas.

Jeffrey T. Slovin, diretor executivo da Minitab, LLC, disse: "Por quase 50 anos, o Minitab ajudou milhares de organizações a gerarem diminuição de custos, melhorar a qualidade, aumentar a satisfação do cliente e a eficácia. Com o lançamento do Minitab® 19, criamos uma solução que é melhor, mais rápida e mais fácil para ajudar os usuários a tomarem melhores decisões baseadas em dados."

O Sr. Slovin continuou: "A Minitab está empenhada em desenvolver as melhores ferramentas e treinamento para ajudar os clientes a identificar tendências, resolver problemas e descobrir informações valiosas em seus dados com inigualável facilidade. O Minitab® 19 definirá o padrão para o software estatístico, permitindo que os clientes analisem conjuntos de dados ainda maiores e comparem os resultados com mais rapidez e facilidade do que nunca."

Novos recursos tornam o Minitab® 19 uma ferramenta estatística ainda mais poderosa

O Minitab® 19 Statistical Software melhora as versões anteriores com novos recursos e melhor desempenho. Com o Minitab® 19, os usuários podem analisar conjuntos de dados maiores rapidamente, comparar resultados e tomar melhores decisões baseadas em dados. Os resultados de uma análise agora são apresentados em uma única visualização e os usuários têm flexibilidade para gerenciar e organizar projetos, seja agrupando os resultados por planilhas, em ordem alfabética ou por ordem de configuração.

O Minitab® 19 Statistical Software também permite executar a análise de dados mais rapidamente do que nunca. Disponível nas versões de 32 e 64 bits com aprimoramentos de algoritmo, importações mais rápidas de documentos e acesso mais conveniente para automatizar a análise de rotina com macros, o Minitab® 19 permite que os usuários obtenham resultados precisos com mais rapidez.

O Minitab® 19 Statistical Software também possui uma interface nova e limpa, tornando o software mais fácil de usar. Com princípios familiares de design de aplicativos, cliques sem código e o Assistente do Minitab para ajudar a orientar e solucionar qualquer análise, o Minitab foi criado tanto para iniciantes quanto para os cientistas e analistas de dados mais experientes.

Para aqueles que estão iniciando sua jornada de análise, precisando de uma atualização ou para ajudar a integrar novos membros na equipe, a Minitab também oferece o Quality Trainer, um curso de e-learning que inclui aulas animadas, questionários e exercícios práticos que ajudam a aprender facilmente estatísticas e como usar o Minitab.

Sobre a Minitab, LLC

A Minitab ajuda empresas e instituições a identificar tendências, resolver problemas e descobrir informações valiosas em seus dados, oferecendo a melhor e mais abrangente suíte de ferramentas para análise de dados, análise preditiva e progresso de processos. juntamente com uma equipe de especialistas altamente treinados para atendê-los e apoiá-los em sua jornada analítica. Independentemente do histórico estatístico, o Minitab capacita as organizações por meio de um software fácil de usar, cliques sem código, treinamento local e público, além de uma rede global de suporte de especialistas em estatísticas.

Para saber mais sobre a Minitab, visite www.minitab.com.

