Mintegral lance une plateforme en libre-service pour les publicitaires européens et américains ciblant la Chine et les marchés d'Asie-Pacifique

PÉKIN, 4 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Mintegral, plateforme leader de publicité interactive et de programmatique basée sur l'IA, a lancé aujourd'hui sa nouvelle offre en libre-service baptisée « Mintegral Advertiser Ad Platform », destinée aux publicitaires européens et américains ciblant des clients en Chine et dans la région Asie-Pacifique. Cette nouvelle plateforme en libre-service permet aux publicitaires de créer, cibler, suivre et gérer leurs propres campagnes de manière autonome, en tirant parti de près de 900 millions de points de données capturés par la propre plateforme de gestion des données (PGD) de Mintegral.

Lancée en 2016, Mintegral a été spécialement conçue pour offrir des achats programmatiques de publicités efficaces aux publicitaires ciblant la Chine et l'Asie-Pacifique. Sa force réside dans la qualité de ses ressources natives et de trafic vidéo haut de gamme, qui proviennent de développeurs d'applications et des applications qui y sont connectées via son KDL. Au mois de juin, plus de 5 300 applications issues de plus de 700 développeurs à travers le monde avaient intégré le KDL de Mintegral. En outre, Mintegral est connectée à 18 plateformes d'échange publicitaire, fournissant à ses clients une portée mondiale.

« À l'heure où la Chine et l'Asie-Pacifique continuent de représenter une opportunité significative pour les marques et éditeurs occidentaux, nous avons pensé qu'il était important de faciliter le plus possible l'accès à ce public de consommateurs sophistiqués et axés principalement sur le mobile », a déclaré Erick Fang, PDG de Mintegral.

Cette nouvelle plateforme en libre-service a été conçue pour être facile d'utilisation, notamment pour les non experts. Grâce à l'intelligence sous-jacente de la plateforme programmatique, elle peut sélectionner automatiquement le mix de trafic optimal et les formats créatifs à partir des informations de ciblage saisies. Cette capacité, accompagnée de la durée et de la portée de la campagne publicitaire, est utilisée pour générer un coût de campagne, et dès lors que les informations de paiement sont confirmées, la campagne est prête à être lancée.

Principales caractéristiques de cette nouvelle plateforme :

Options de ciblage globales, incluant sites géographiques, heure, intérêts, attributs médias de trafic, dispositifs, langues, et opérateur mobile

Accès à un trafic direct unique issu de plus de 5 300 applications via le KDL de Mintegral

Le ciblage est effectué en utilisant la propre plateforme de gestion des données de Mintegral, qui inclut d'ores et déjà près de 900 millions de points de données

Ciblage plus précis et meilleur RSI

Outils de reporting détaillés, qui se focalisent sur la transparence du trafic

À propos de Mintegral :

Mintegral est la plateforme publicitaire mobile leader en Asie, alimentée par la technologie d'IA, qui fournit des solutions d'acquisition d'utilisateurs et de monétisation aux publicitaires et aux développeurs mobiles du monde entier. Mintegral travaille actuellement avec des milliers de développeurs et d'éditeurs d'applications à travers le monde, tirant parti de concepts vidéo et interactifs de premier plan, ainsi que de technologies algorithmiques pour les aider à augmenter sa part de marché et à générer des revenus.

