Mintos étend l'investissement automatisé avec un nouveau portefeuille High-Yield Bonds

RIGA, Lettonie, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Mintos, la principale plateforme européenne de constitution de patrimoine à long terme, lance le portefeuille High-Yield Bonds, qui est un moyen automatisé pour les investisseurs d'accéder aux obligations de société à haut rendement.

Le nouveau portefeuille s'appuie sur la gamme existante d'obligations de Mintos, franchissant ainsi une nouvelle étape dans l'investissement accessible et diversifié. Il permet aux investisseurs d'avoir accès à un large éventail d'obligations à haut rendement sans les choisir individuellement. Une fois activé, le portefeuille répartit automatiquement les fonds entre au moins 20 obligations à haut rendement de différents secteurs et les réinvestit pour maintenir la diversification, le tout grâce à la technologie propriétaire de Mintos.

« Les investisseurs nous ont dit qu'ils voulaient avoir accès à des rendements plus élevés, mais sans la complexité qui accompagne généralement la sélection et l'achat d'obligations individuelles », a déclaré Martins Sulte, PDG et cofondateur de Mintos. « Avec l'investissement automatisé dans les obligations à haut rendement, nous apportons une diversification de niveau professionnel et un accès à un marché souvent hors de portée pour la plupart des investisseurs individuels. »

L'intérêt des investisseurs pour les obligations n'a cessé de croître. Les données de la plateforme montrent une augmentation de 61 % des investisseurs qui ont commencé à investir dans des obligations, entraînant une croissance de 86 % du volume d'investissement total entre 2024 et 2025. Dans un contexte d'incertitude des marchés et de fluctuation des taux d'intérêt, de nombreux investisseurs se tournent vers les obligations pour bénéficier d'une stabilité et d'un revenu régulier, ce qui permet d'équilibrer les risques et de construire une résilience à long terme.

Mintos a doublé le nombre d'obligations cotées, avec plus de 40 émetteurs européens présentés à ce jour, dont airBaltic, Eleving, Esto, Nexus, Reima et Summus Capital. Cette expansion reflète une évolution plus large vers des portefeuilles diversifiés et générateurs de revenus, où les obligations complètent les investissements dans les prêts et les fonds négociés en bourse.

Les obligations à haut rendement sont souvent assorties de barrières à l'entrée élevées. Mintos abaisse ce seuil à 50 euros grâce au fractionnement, ce qui permet aux investisseurs individuels d'accéder à des obligations qui nécessiteraient autrement des engagements beaucoup plus importants.

Contrairement aux investissements obligataires traditionnels, Mintos offre la possibilité d'effectuer des retraits à tout moment, plutôt que d'attendre que les obligations arrivent à échéance, ce qui donne aux investisseurs une plus grande liquidité et un meilleur contrôle de leurs portefeuilles. * Le portefeuille comporte des frais de gestion annuels de 0,39 %, facturés mensuellement, avec des investissements sans frais jusqu'au 31 décembre 2025.

*La disponibilité de l'encaissement peut varier en fonction des conditions du marché et de la composition du portefeuille. La vente sur le marché secondaire est soumise à la demande des acheteurs.

À propos de Mintos

Mintos est une plateforme d'investissement européenne qui aide les particuliers à se constituer un patrimoine à long terme grâce à des actifs diversifiés tels que les prêts, les obligations, l'immobilier et les fonds négociés en bourse. Fondée en 2015, elle gère plus de 800 millions d'euros pour 600 000 investisseurs et est agréée au titre de la directive MiFID II.

