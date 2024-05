Mintos introduceert een nieuw product voor passieve beleggers: beleggen in huurvastgoed

BERLIJN, 23 mei 2024 /PRNewswire/ -- Mintos, het multi-asset platform dat een unieke mix van alternatieve en traditionele beleggingsopties biedt, is verheugd om de introductie van een nieuw product aan te kondigen: passief beleggen in huurvastgoed.

Dit nieuwe product biedt beleggers een toegankelijke, betaalbare en ongecompliceerde manier om de vastgoedmarkt te betreden. Met een lage minimuminvestering van slechts €50 en een geschat rendement variërend van 6 tot 8% per jaar*, biedt Mintos een breder publiek toegang tot beleggingen in huurvastgoed.

Traditioneel vereist het beleggen in huurvastgoed een aanzienlijk kapitaal, evenals aanzienlijke kosten en belastingen. Het aankoopproces kan lang en complex zijn, vooral bij investeringen over de grens. Bovendien vergt vastgoedbezit voortdurende tijdsinvesteringen, zoals het beheer van huurders en vastgoedonderhoud.

Het beleggen in huurvastgoed op Mintos door middel van vastgoedeffecten, is daarentegen handig en eenvoudig. Beleggers kunnen deelnemen aan de verhuur van vastgoed zonder dat zij direct eigenaar zijn van het onderliggende vastgoed, waardoor ingewikkelde aankoopprocessen of vastgoedonderhoud niet meer nodig zijn.

Bovendien hebben vastgoedbeleggingen vaak een gebrek aan liquiditeit, waardoor kapitaal voor langere perioden vastligt. Bij Mintos profiteren klanten van de flexibiliteit om op elk moment toegang te krijgen tot hun kapitaal via de Secundaire Markt van Mintos, waardoor de liquiditeit van hun beleggingen wordt gewaarborgd.

Deze passieve benadering van beleggen in huurvastgoed biedt beleggers de mogelijkheid om rendement te halen uit de cashflow van vastgoed, aangezien ze een gestage inkomstenstroom kunnen verwachten uit huurbetalingen en het potentieel voor kapitaalgroei bij de verkoop van vastgoed.

"We zijn verheugd om passieve beleggingen in huurvastgoed op ons platform te introduceren," zegt Martins Sulte, CEO en Medeoprichter van Mintos. "Dit nieuwe product sluit aan bij ons doel om beleggen voor iedereen toegankelijk te maken. Het biedt beleggers een eenvoudige manier om hun portefeuilles te diversifiëren met alternatieve activa, ter ondersteuning van onze streven om passieve, beleggingsstrategieën voor de lange termijn aan te bieden. "

Ga voor meer informatie over Passief Beleggen in Vastgoed bij Mintos naar www.mintos.com/en/real-estate/invest/ .

* Het verwachte rendement bestaat uit een geschatte 5% netto betalingen voor vastgoed en een geschatte 1-3% jaarlijkse waardestijging van het vastgoed. Het is belangrijk om op te merken dat geschatte rendementen geen garantie bieden voor toekomstige resultaten.

