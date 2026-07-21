Mintos lance l'investissement gratuit en ETF, à partir de 1 €

BERLIN, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Mintos, plateforme européenne d'investissement multi-actifs dédiée à la constitution d'un patrimoine à long terme, lance les ETF sur sa plateforme. Les investisseurs peuvent désormais accéder à plus de 1 000 des ETF les plus plébiscités auprès des investisseurs européens, sans frais de transaction, sans frais de garde et en investissant au minimum 1 € seulement.

« En 2025, les investisseurs européens ont investi un montant record de 330 milliards d'euros dans des ETF. Vanguard prévoit que ce chiffre ne fera qu'augmenter, avec 100 millions d'européens qui devraient investir dans des ETF d'ici 2035, contre 30 millions aujourd'hui. Les ETF constituent le point de départ de la majorité des investisseurs européens dans leur parcours d'investissement : diversifiés, transparents et désormais, sur Mintos, entièrement gratuits à l'achat comme à la vente. Nous avons voulu supprimer tous les obstacles entre un investisseur et son premier ETF. » a déclaré Martins Sulte, PDG et cofondateur de Mintos.

Aucuns frais de transaction et un point d'entrée à 1 €

Mintos ne prélève aucuns frais de transaction sur tous les ordres d'achat et de vente d'ETF. Par ailleurs, aucuns frais de garde ne s'appliquent à la détention d'investissements en ETF. L'investissement minimal est de 1 €, ce qui signifie que les investisseurs peuvent faire fructifier leur argent dès qu'ils en disposent, sans avoir à accumuler un montant suffisamment important pour que les frais soient jugés proportionnés.

La structure des frais est particulièrement importante pour les petits versements récurrents. Sur de nombreuses plateformes, des frais d'exécution de 1 € sur un investissement de 20 € représentent un coût de 5 % avant même que le marché n'ait réagi. Sur Mintos, la totalité du montant investi est allouée à l'ETF.

Plus de 1 000 fonds conformes à la directive OPCVM, proposés par des émetteurs de renommée mondiale

Le catalogue d'ETF de Mintos, proposé en partenariat avec Upvest, est constitué de fonds à la fois reconnus à l'échelle mondiale et conformes au cadre OPCVM de l'UE, la norme réglementaire visant à protéger les investisseurs particuliers grâce à des exigences strictes en matière de diversification et de transparence. L'ensemble des plus de 1 000 fonds figurent parmi les plus prisés des investisseurs européens et proviennent d'émetteurs disposant d'une solide expérience internationale, notamment iShares, VanEck, Vanguard et d'autres fournisseurs de renom.

La sélection est suffisamment large pour constituer n'importe quel portefeuille, tout en étant assez ciblée pour investir sans avoir à supporter l'analyse qu'implique un catalogue illimité.

L'investissement en gestion libre et l'investissement automatisé, ou une combinaison des deux

Mintos propose deux approches : les investisseurs peuvent sélectionner eux-mêmes chaque ETF, sans frais de détention, d'achat ou de vente, à partir de 1 €. Par ailleurs, Mintos Core ETF propose un portefeuille constitué au préalable d'ETF actions et obligataires, rééquilibré automatiquement, sans frais de gestion ni de garde, à partir de 50 €. Les investisseurs peuvent avoir recours aux deux options en même temps : ils peuvent commencer par la solution automatisée et ajouter des fonds sélectionnés par leurs soins au fil du temps, sans changer de plateforme.

Une nouvelle fonctionnalité intitulée « plans d'investissement », qui sera bientôt disponible, apportera un niveau d'automatisation supplémentaire, permettant ainsi aux investisseurs de définir un calendrier de versements récurrents (hebdomadaire, bimensuel, mensuel ou trimestriel) et d'approvisionner automatiquement leur portefeuille.

* « ETFGI : Perspectives du secteur des ETF et ETP européens – décembre 2025 », janvier 2026

La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Vous pourriez récupérer un montant inférieur à celui investi. Un document d'informations clés (DIC) est disponible pour chaque ETF sur la plateforme Mintos et doit être consulté avant d'investir. Ce communiqué de presse est publié à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

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