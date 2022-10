MINTUS ANUNCIA ALIANZA CON AMICORP A FIN DE EXPANDIR SU ALCANCE GLOBAL

Liquidez. Las acciones en poder de los inversores no se comercializan en una bolsa de inversiones reconocida. Las inversiones son a largo plazo. Más adelante, Mintus permitirá transacciones secundarias en acciones a través de un tablón de anuncios en su sitio web.

Riesgo de pérdida. Todas las inversiones en acciones implican un alto grado de riesgo y no se dispone de compensación por la pérdida de una inversión.

Falta de diversificación. Las acciones que poseen los inversores en un vehículo de inversión representan participaciones en una obra de arte específica y preidentificada que es propiedad de ese vehículo de inversión en particular. El rendimiento pasado del mercado del arte, de la obra de un artista en particular o de determinada obra de arte, no es un indicador fidedigno de su desempeño futuro.