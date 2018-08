Minute lance la première plateforme d'analyse vidéo par IA en temps réel pour le streaming en direct

TEL AVIV, Israël, August 30, 2018 /PRNewswire/ --

La technologie de flux en direct par IA de Minute a analysé les rencontres de la Coupe du Monde 2018, entraînant une croissance à deux chiffres pour la consommation de streaming en direct

La plateforme d'optimisation vidéo Minute a annoncé le lancement d'un nouveau produit dans sa gamme d'outils vidéo visant à analyser les streamings en direct et les flux en temps réel. La société utilise l'intelligence artificielle (IA) pour contrôler les streamings et générer automatiquement des aperçus vidéo en temps réel afin d'accroître la communication vidéo avec les consommateurs et, à terme, les revenus des vidéos.

La plateforme de la société a récemment été utilisée par les plus grands diffuseurs pour assurer leur couverture en ligne de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Pendant la diffusion des matchs en direct, la société est parvenue à stimuler l'intérêt des spectateurs et générer des centaines de millions de vues, conduisant à une augmentation de 13 % du nombre de nouveaux utilisateurs de streaming en direct.

« Notre produit est le premier de son genre à contrôler les vidéos en temps réel et à être capable d'analyser du contenu pour fournir des moments clés et les promouvoir de manière instantanée », a déclaré Amit Golan, PDG et cofondateur. « Alors que la stratégie vidéo devient de plus en plus coûteuse, il est essentiel pour les éditeurs en ligne de se concentrer sur l'optimisation de l'efficacité de leurs vidéos. Nous sommes extrêmement ravis de l'intérêt suscité par notre plateforme, et nous avons hâte d'étendre nos services à travers les verticales de contenu de nos partenaires d'édition. »

La plateforme est la première sur le marché à être dotée d'une technologie côté client qui augmente le nombre de vues et crée un nouveau flux de revenu basé sur la vidéo. La technologie de la société est actuellement déployée dans des dizaines de sites Internet de sports, d'actualité et de divertissement à l'échelle mondiale, et génère une augmentation de la profitabilité des vidéos pouvant atteindre 37 % en fonction de la taille du programme.

« Grâce à notre technologie innovante de crowdsourcing et d'analyse vidéo en profondeur, nous découvrons immédiatement le contenu qui intéresse véritablement les utilisateurs à travers une expérience personnalisée en temps réel », a ajouté M. Golan. « Nous sommes capables d'identifier et de créer les aperçus les plus captivants afin de stimuler l'intérêt. »

Minute a lancé plusieurs produits parmi lesquels Smart Video Preview, qui génère les teasers de cinq secondes les plus efficaces, augmentant le taux de clics (CTR) de 300 % en moyenne, ainsi que Top Videos, qui regroupe automatiquement les articles vidéo les plus performants et présente des recommandations vidéo internes aux consommateurs.

Minute est une société pionnière dans le domaine de l'optimisation vidéo. À l'origine d'innovations technologiques créatives et d'outils pratiques et efficaces pour les éditeurs de contenu en ligne, Minute a considérablement amélioré la profitabilité en vivifiant du contenu vidéo grâce à une expérience utilisateur spectaculaire et attractive. http://www.minute.ly

