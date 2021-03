MIPEL : L'industrie italienne de la maroquinerie passe au numérique

Les MIPEL Digital Days (23 et 24 mars) lanceront l'édition 119 du salon MIPEL

MILAN, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- MIPEL, le premier événement B2B international dédié à l'industrie de la maroquinerie, se lance dans le numérique en proposant un événement entièrement et exclusivement en ligne qui débutera le 23 mars et se déroulera jusqu'à la mi-juillet.

« MIPEL119 The Digital Show » ( www.mipelthedigitalshow.com ) constituera la version numérique du salon MIPEL qui se tient normalement en présentiel. Cet événement en ligne sera augmenté par les nombreuses opportunités offertes par la technologie numérique : il fournira aux marques les outils pour présenter leurs produits et raconter leur histoire, et donnera aux acheteurs qui « se rendent » au salon la possibilité de communiquer en ligne directement avec les exposants, et leur permettra de découvrir les collections FW2021/2022 des différentes marques par l'entremise de showrooms virtuels 360°, de présentations vidéo et de photos de produits.

La nouvelle plateforme MIPEL permettra donc de s'immerger dans un monde entièrement numérique, en tenant compte des besoins réels des opérateurs du secteur et en leur fournissant les outils pour les satisfaire même sans être physiquement présents à l'événement : découvrir de nouvelles marques, contacter les exposants déjà connus, parler et rencontrer les exposants via des connexions instantanées et des appels vidéo ZOOM, faire des affaires et du réseautage, découvrir les dernières tendances du secteur. Les acheteurs pourront visiter le salon, entrer dans les stands les intéressant, parler aux professionnels, demander des informations, consulter les collections à distance et, éventuellement, passer leurs commandes, tout comme dans une foire physique.

L'exposition, dont la promotion est assurée par Assopellettieri, une association professionnelle membre de la Confindustria Moda, a été organisée avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et de l'ITA, l'Agence italienne du commerce, et parrainée par la municipalité de Milan.

Deux journées numériques lanceront l'événement en ligne : les MIPEL Digital Days. Ils se dérouleront les 23 et 24 mars, et seront riches en contenu virtuel, en talk-shows, en webinaires et en entrevues avec des leaders de l'industrie, des influenceurs, des acheteurs et des experts. Ces journées seront organisées par le célèbre journaliste et écrivain, Alan Friedman, en collaboration avec Armando Branchini, ancien vice-président d'Altagamma et expert incontesté dans le secteur de la mode et du luxe. Le contenu numérique de Mipel Digital Days est produit par Synchronicity Media Srl, basée à Milan, en collaboration avec Assopelletieri.

Parmi les thèmes qui seront abordés : le rôle et l'importance de la maroquinerie italienne dans le monde, les questions de durabilité, la valeur du Made in Italy, les tendances du marché et les perspectives d'avenir, le changement générationnel et de nouvelles façons de communiquer, la nécessité pour les entreprises d'un secteur aussi traditionnel d'innover, de transformer le commerce de détail et bien plus encore.

L' ouverture officielle du MIPEL119 The Digital Show, est prévue le 23 mars à 10 h (GMT+1) sur la plateforme ( www.mipelthedigitalshow.com ) et en streaming en direct sur le profil Facebook du MIPEL : une table ronde réunissant le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, Manlio Di Stefano, le président d'Agenzia ICE, Carlo Ferro et le président de Mipel et Assopellettieri Franco Gabbrielli, animée par Alan Friedman.

