miR Scientific lança "Can do Blue" em 1º de setembro de 2022, como Mês de Conscientização do Câncer de Próstata

NOVA YORK e SAN JUAN, Porto Rico, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A miR Scientific, LLC anunciou o lançamento do evento nacional #CanDoBlue para aumentar a conscientização sobre a necessidade de disseminação de testes de câncer de próstata durante o Mês de Conscientização do Câncer de Próstata de 2022 (também conhecido como "PCAM"). Em 1º de setembro, Nova York, Nova Jersey, Chicago e Porto Rico iluminarão em azul dezenas de monumentos e edifícios simultaneamente para chamar a atenção para a necessidade urgente de fazer com que homens sejam testados para esse tipo agressivo de câncer.

Em toda a América do Norte, setembro é reconhecido como o Mês de Conscientização do Câncer de Próstata por especialistas em saúde, defensores e organizações preocupadas com a saúde da próstata masculina. O objetivo da miR Scientific é introduzir o #CanDoBlue nas conversas de saúde dos homens no Canadá, Israel, Japão, EUA, Porto Rico, Singapura e outros mercados globais. Para Porto Rico, a hashtag que destacará o evento foi adaptada para #VísteteDeAzul.

No mês passado, a empresa anunciou que o teste de câncer de próstata miR Sentinel ™ está disponível comercialmente nos Estados Unidos, em Porto Rico e em mercados internacionais selecionados. O miR Sentinel™ é um novo teste molecular feito por meio de urina que analisa o pequeno RNA não codificado usando um algoritmo bioestatístico exclusivo. O teste miR Sentinel™ avalia o risco de câncer de próstata agressivo e tem como objetivo auxiliar na detecção e gestão clínica de homens acima de 45 anos de idade com risco de câncer de próstata.

"Estima-se que 268.490 homens serão diagnosticados com câncer de próstata em 2022, de acordo com a American Cancer Society. A visão da miR Scientific é revolucionar a gestão do câncer de próstata melhorando a acessibilidade e a precisão das ferramentas usadas para avaliar o risco dessa doença agressiva para cada homem. Para atingir isso precisamos criar a conscientização da urgência de fazer o teste," comentou Sam Salman, presidente e CEO da miR Scientific.

"Acreditamos que o teste miR Sentinel oferece aos pacientes e fornecedores um meio não invasivo de avaliar com precisão o risco de câncer de próstata em homens, o que pode potencialmente reduzir biópsias desnecessárias e complicações relativas à biópsia em homens com baixo risco de câncer de próstata clinicamente significativo. Ao mesmo tempo, prioriza recursos para diagnóstico e tratamento para os homens que potencialmente abrigam câncer de próstata clinicamente significativo," acrescentou Salman.

Em Porto Rico, onde extensos testes foram realizados pela empresa, o câncer de próstata é o câncer mais comum entre os homens e a principal causa de mortes por câncer entre os homens. A taxa de câncer de próstata na ilha é 149% maior do que no continente dos Estados Unidos, e a probabilidade de que seja diagnosticada em um estágio final da doença é de 65%. Desde outubro de 2019, a miR Scientific está comprometida com a melhoria dos resultados do câncer de próstata para homens em Porto Rico e criou uma coalizão de médicos, acadêmicos, universidades e governo para criar um movimento que a empresa espera que encoraje os homens a fazerem o teste.

O primeiro Mês de Conscientização do Câncer de Próstata em Porto Rico ocorreu em setembro de 2021. A miR Scientific trabalhou em estreita colaboração com o governador Pedro Pierluisi e com o Senado de Porto Rico para chamar a atenção para um assunto raramente discutido pelos homens porto-riquenhos.

"O #CANDOBLUE é um movimento global iniciado em Porto Rico e agora está se expandindo para os Estados Unidos e outros mercados globais. Os parceiros de nossa coalizão assinaram acordos para nos ajudar a educar, capacitar e engajar outras pessoas para aumentar a conscientização sobre o câncer de próstata. Nossos parceiros incluem o Puerto Rico Urological Group, Empresas River Siaca, Grupo Ferré Rangel, D Group Equities Management Corp., ZERO - The End of Prostate Cancer, Fans for the Cure, Puerto Rico Consortium for Clinical Investigation, Partnership for Modern Puerto Rico, Synercode, PR5G, Health Front Group, Puerto Rico Federal Affairs and Administration, e a San Juan Bautista School of Medicine Clinical Research Unit", observou Arminda "Mindy" Figueroa, chefe de gabinete e gerente nacional para Porto Rico.

Os resultados do recente estudo clínico da miR Scientific realizado em várias unidades nos Estados Unidos e em Porto Rico foram apresentados na reunião anual de 2022 da American Urological Association. Os resultados mostram que, no grupo estudado de cerca de 1.100 homens, o teste miR Sentinel™ identificou evidências moleculares do câncer de próstata em homens em risco com 98,5% de sensibilidade e distinguiu câncer de próstata clinicamente não significativo (nominalmente Sem Provas Patológicas de Câncer da Próstata e Grupo de Grau 1), do câncer da próstata clinicamente significativo (nominalmente Grupos de Grau 2 a 5) com uma sensibilidade prognóstica de 83%.

Informações adicionais sobre o teste de câncer de próstata miR Sentinel™, bem como informações sobre como acessar o teste, podem ser encontradas acessando miRSentinel.com ou ligando para 855-55CALLMIR dos Estados Unidos ou +1 (855) 552-2556.

Junte-se ao movimento #CanDoBlue! Para mais informações, acesse CanDoBlue.org

Sobre a miR Scientific:

A miR Scientific, LLC é uma empresa de saúde comprometida em transformar o gerenciamento global do câncer, oferecendo detecção, caracterização e monitoramento precoce e altamente preciso da doença. A miR Disease Management Platform®, plataforma exclusiva da empresa, foi desenvolvida para ajudar os provedores na gestão eficaz de doenças-alvo, inicialmente focada em cânceres urológicos.

A plataforma habilita o teste de câncer de próstata miR Sentinel™, um teste de urina de biópsia líquida que pode detectar, classificar e monitorar com precisão o câncer de próstata com base no exame de pequenos RNAs não codificados extraídos de exossomas urinários.

Contato para a imprensa: Arminda 'Mindy' Figueroa, [email protected]

FONTE miR Scientific, LLC

SOURCE miR Scientific, LLC