MIRO REJOINT LE PROGRAMME AWS ISV ACCELERATE POUR OFFRIR DES SOLUTIONS DE COLLABORATION AVANCÉES AUX CLIENTS AWS DU MONDE ENTIER

Désormais disponible sur AWS Marketplace, Miro permet aux clients AWS d'accéder facilement à des solutions de collaboration uniques, y compris des solutions de cartographie et de diagramme, ainsi que des rituels de planification Agile pour les équipes d'ingénierie, de produits et de conception

SAN FRANCISCO et AMSTERDAM, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Miro ®, l'espace de travail visuel pour l'innovation, a annoncé aujourd'hui avoir intégré le programme AWS ISV Accelerate, un programme de co-vente pour les membres du réseau de partenaires AWS qui permet aux clients AWS d'accéder facilement à des solutions logicielles qui s'exécutent sur AWS ou s'intègrent à ce service. Les membres du programme AWS ISV Accelerate respectent les normes les plus strictes du secteur informatique et doivent faire l'objet d'une évaluation complète pour intégrer le programme.

« Miro est un client et un partenaire AWS de longue date, et nous sommes ravis de renforcer notre relation en rejoignant le programme AWS ISV Accelerate, a déclaré Steve Miller, responsable des partenariats avec les entreprises chez Miro. Nous sommes fiers de co-vendre avec AWS et nous sommes impatients de proposer à nos clients des solutions de pointe qui leur permettront de réaliser les grandes choses de demain. »

« Nos clients nous disent que créer un espace de travail numérique est l'un de leurs principaux objectifs pour attirer et recruter des talents à l'échelle mondiale, ainsi que pour accroître l'efficacité de la collaboration entre équipes, entre régions et entre organisations. Les partenaires AWS comme Miro sont un élément essentiel pour permettre à AWS d'aider leurs clients communs à atteindre ces objectifs et nous sommes heureux de renforcer nos liens, notamment depuis que Miro est devenu revendeur sur AWS Marketplace, offrant aux clients davantage de choix pour acheter leurs logiciels. Nous sommes ravis de décerner à Miro le statut ISV Accelerate, et nous sommes impatients de continuer à stimuler l'innovation numérique et d'aider à façonner l'avenir des collaborateurs tout au long de 2023 », a déclaré Marta Whiteaker, directrice des partenariats internationaux chez AWS.

En tant que membre officiel du programme AWS ISV Accelerate, Miro est disponible sur AWS Marketplace , permettant ainsi aux clients AWS d'acheter Miro Enterprise via AWS Marketplace. Désormais, Miro offrira également son programme startup directement aux membres AWS Activate . Grâce à Miro, les clients AWS peuvent adopter de nouvelles pratiques de collaboration uniques qui peuvent aider à accélérer l'innovation au sein de leur organisation. Plus précisément, Miro peut aider les clients AWS à résoudre certains des défis les plus critiques auxquels les équipes d'ingénierie, de produits et de conception sont confrontées au quotidien. Miro fournit un espace de travail conçu pour prendre en charge la planification Agile, les diagrammes techniques (avec des AWS Shape Packs intégrés), ainsi que les événements Scrum, pour ne citer que quelques-unes des façons dont la plateforme peut aider les organisations à augmenter la vitesse d'innovation.

Cobre est l'une des premières entreprises à profiter de Miro Enterprise via AWS Marketplace. « Chez Cobre, nous utilisons Miro pour des séances de stratégie, l'élaboration de feuilles de route et les parcours des utilisateurs. Après l'adoption généralisée des services de Miro dans notre organisation, nous avons cherché à répondre aux exigences en matière de sécurité et d'évolutivité. Nous avons choisi Miro Enterprise pour saisir tous les utilisateurs de notre domaine, pour accéder à des équipes illimitées, pour son plan de licence flexible et pour centraliser l'achat via AWS Marketplace », a déclaré Joe Donato, co-fondateur et directeur technique chez Cobre.

Miro et AWS continueront de collaborer étroitement sur d'autres solutions et intégrations qui seront lancées plus tard cette année. Pour en savoir plus à propos de Miro sur AWS Marketplace, veuillez consulter : https://miro.com/miro-aws/

À propos de Miro

Miro est un espace de travail en ligne pour l'innovation qui permet aux équipes de toute taille de changer les choses. Le canevas infini de la plateforme permet aux équipes de mener des ateliers et des réunions engageants, de concevoir des produits, de lancer des idées, et bien plus encore. Miro, dont les sièges sociaux sont situés à San Francisco et à Amsterdam, compte plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 99 % des entreprises du classement Fortune 100. Miro a été fondée en 2011 et compte actuellement plus de 1 500 employés dans 12 centres à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://miro.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1820262/Miro_Logo.jpg

SOURCE Miro