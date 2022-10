Mise à jour commerciale pour le troisième trimestre 2022

Renforcement du leadership technologique avec une deuxième victoire en matière de conception de 3 nm

L'activité commerciale soutenue au troisième trimestre et les contrats de conception remportés au cours du trimestre reflètent notre modèle commercial hybride, qui combine la propriété intellectuelle et le silicium customisé

Première consolidation d'OpenFive dans le Groupe, à partir du 1er septembre 2022

La direction reste confiante dans les perspectives de l'entreprise et réitère ses prévisions à moyen et long terme pour l'activité autonome1, malgré un environnement macroéconomique difficile

LONDRES et TORONTO, 17 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Alphawave IP Group plc (LN: AWE) (« Alphawave », la « Société »), un leader mondial de la connectivité à haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale, a le plaisir de publier sa mise à jour commerciale et opérationnelle pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2022.

Alphawave IP Logo

en millions de $ T3 2022 T3 2021 Variation Permis et NRE 57,8 21,5 169 % Redevances et commandes de silicium 22,2 1,8 nm Nouvelles réservations (hors licences d'abonnement pluriannuelles VeriSilicon et WiseWave) 80,0 23,3 245 %







Activité supplémentaire de conception gagnante - retraits de FSA et licences de revente en Chine2 8,5 3,9 118 %







Licences d'abonnement pluriannuel WiseWave - - nm







Nombre de clients finaux (en fin de période)3 46 21 nm

En raison des arrondis, les chiffres présentés dans le tableau peuvent ne pas correspondre aux totaux fournis et les pourcentages peuvent ne pas refléter précisément les chiffres absolus.

Tony Pialis, président et chef de la direction d'Alphawave IP, a déclaré : « Au cours du troisième trimestre, nous avons continué de constater une forte progression du design, en particulier en Amérique du Nord. Parallèlement, nous avons renforcé notre leadership technologique en remportant un deuxième contrat de conception en 3 nm et nous constatons déjà les avantages de la plus grande échelle du modèle commercial hybride, dans lequel nous pouvons monétiser davantage notre propriété intellectuelle différenciée par le biais du silicium personnalisé. Avec un portefeuille de produits amélioré de connectivité à haut débit et une base de clients de plus en plus large, nous sommes confiants dans le potentiel de croissance à long terme de notre activité »

John Lofton Holt, président exécutif d'Alphawave, a déclaré : « Le niveau des réservations au cours du trimestre reflète la force de notre technologie combinée à la bonne exécution continue de l'équipe. Notre leadership continu dans les technologies les plus avancées et notre équipe talentueuse soutiennent le potentiel de croissance à long terme de notre entreprise. Nous travaillons dur pour réaliser nos plans et créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

Changements dans le reporting des réservations incluant OpenFive

Nous avons consolidé les activités d'OpenFive acquises à compter du 1er septembre 2022. En tant qu'entreprise combinée, nous apportons un portefeuille de propriété intellectuelle plus large et une expertise en ingénierie dans la connectivité à haut débit aux clients des marchés de l'infrastructure numérique. Ceci, combiné à une base de clients croissante et à la plus grande échelle du modèle d'entreprise hybride, nous aidera à générer une croissance durable des revenus à long terme et à créer de la valeur pour les actionnaires.

Le tableau suivant résume la façon dont chaque type de réservation a été mis en correspondance avec les nouvelles classifications de réservation :

Alphawave

OpenFive

New Alphawave Type y compris

Type y compris

Type Remarques y compris Licence et assimilés - licences IP, NRE et soutien

Licence IP - licences IP, NRE et soutien - redevances de IP

Permis et NRE Comprend les licences IP, NRE et le soutien de l'entreprise combinée Ne dépend pas du volume - Licences IP NRE et soutien - NRE silicium sur mesure - Autre silicium personnalisé (non dépendant du volume)





Silicium sur mesure - licences IP, NRE et soutien - NRE silicium sur mesure - Autres silicium sur mesure







Redevances futures potentielles - redevances de IP

Silicium sur mesure - Revenus de silicium sur mesure (produit fini)

Redevances et commandes de silicium Dépendant du volume - redevances de IP - Revenus de silicium sur mesure (produit fini)

Faits marquants

Les réservations de permis et d'ingénierie non récurrente (« NRE ») au T3 2022 ont augmenté de 169 % sur 12 mois. En tenant compte des estimations de redevances4 et de commandes de silicium potentielles futures, les nouvelles réservations, à l'exclusion de la licence d'abonnement pluriannuelle WiseWave, ont augmenté de 245 % en glissement annuel. Les réservations au troisième trimestre ont été portées par les clients nord-américains et chinois5.

Dans le mois qui a suivi la finalisation de l'acquisition d'OpenFive, nous avons remporté une victoire importante dans le domaine de la conception de systèmes de stockage qui s'appuie à la fois sur la propriété intellectuelle d'Alphawave et sur les capacités de silicium personnalisé acquises avec OpenFive.

Les réservations cumulées sur la durée de vie de la société6 ont dépassé 480 millions de dollars américains.

Élargissement du leadership technologique et forte attraction des clients

Depuis 2017, la société a démontré son leadership technologique en matière de connectivité dans les technologies 7 nm, 6 nm, 5 nm et 4 nm. Au troisième trimestre 2022, Alphawave IP a étendu son leadership avec une deuxième victoire de conception dans la technologie 3nm. La société prévoit d'autres victoires de conception en 3nm et travaille avec ses partenaires fondeurs en 3nm et au-delà.

Outre la croissance annuelle des nouvelles réservations (hors licences d'abonnement pluriannuelles) et la croissance de la base de clients, deux autres données soulignent le fort niveau d'activité des clients au cours du troisième trimestre : les prélèvements sur les comptes de dépenses flexibles7 (« FSA ») de 3,0 millions de dollars, et les contrats de revendeurs en Chine (VeriSilicon)8 de 5,5 millions de dollars. Les contrats FSA et les contrats de revente représentent tous deux la conversion d'engagements clients en contrats de conception.

L'activité de conception gagnée au cours du trimestre a été forte avec sept nouvelles conceptions gagnées, dont cinq provenant de nouveaux clients et deux de clients réguliers. Au cours du trimestre, nous avons exploité les avantages du modèle commercial hybride en remportant quatre nouveaux contrats de silicium personnalisé en septembre. Notre modèle hybride permet à l'entreprise de générer des flux de revenus plus importants en capturant la pleine valeur intégrée dans notre offre de silicium personnalisé.

Alphawave compte parmi ses clients six des dix plus grandes entreprises de dispositifs à semi-conducteurs9, ce qui témoigne de sa force continue sur les marchés de l'infrastructure de données qui exigent la technologie de connectivité la plus avancée au monde.

Perspectives

Sur la base de la visibilité actuelle, la société prévoit une traction continue des clients au cours du dernier trimestre de l'année.

Alphawave IP réitère ses perspectives autonomes à moyen et long terme communiquées le 21 septembre 2022 dans ses résultats intermédiaires pour le S1 202210. Malgré l'environnement macroéconomique incertain, notre portefeuille croissant reflète les tendances de croissance séculaires positives sur les marchés des infrastructures de données et l'investissement continu dans les solutions de connectivité de nouvelle génération. Ceci, combiné à notre équipe talentueuse et à notre bilan solide, nous donne confiance en notre avenir.

Des détails supplémentaires sur les perspectives pro forma 2023 et le modèle financier à long terme, y compris l'acquisition de Banias Labs et l'accord pluriannuel avec un hyperscaler nord-américain de premier plan11, seront communiqués lors de notre Capital Markets Day le 13 janvier 2023.

À propos d'Alphawave IP Group plc (LN: AWE)

Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d'Alphawave IP répond à un besoin essentiel : permettre aux données de circuler plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances supérieures pour une puissance moindre. Alphawave IP est un leader mondial de la connectivité à haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale. Nos solutions IP et silicium personnalisées répondent aux besoins des clients mondiaux de premier rang dans les centres de données, le calcul, les réseaux, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée à Toronto, au Canada, en 2017, par une équipe technique experte ayant fait ses preuves dans l'octroi de licences d'IP de semi-conducteurs, notre mission est de nous concentrer sur les défis de connectivité les plus difficiles à résoudre. Pour en savoir plus sur Alphawave IP, rendez-vous sur : awaveip.com

Informations sur les parties liées

Il n'y a pas de nouvelles parties liées divulguées dans ce communiqué de presse.

Marques de commerce

Toutes les marques déposées et autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

_____________________________________ 1 Les perspectives autonomes excluent l'acquisition de Banias Labs et l'accord pluriannuel avec un hyperscaler nord-américain de premier plan annoncé le 13 octobre 2022. 2 Les prélèvements de FSA (Flexible Spending Account) et les licences de revente en Chine convertissent les engagements contractuels annoncés précédemment, inclus dans les réservations rapportées dans les périodes précédentes, en gains de conception de nouveaux produits qui seront comptabilisés comme revenus au fil du temps. 3 Comprend les clients d'OpenFive qui n'étaient pas déjà clients d'Alphawave et qui ont signé des contrats à partir du 1er septembre 2022. 4 Nos réservations comprennent dans certains cas, notre estimation des redevances potentielles futures. Nos redevances sont estimées sur la base d'engagements contractuels de paiement anticipé de redevances ou, dans des cas limités, sur la base d'estimations de volume sensibilisées fournies par les clients. 5 Ces clients chinois sont hors du champ d'application des accords WiseWave et VeriSilicon. 6 Depuis sa création en 2017. 7 Les FSA ou Flexible Spending Accounts (comptes de dépenses flexibles) représentent des contrats avec des clients qui se sont engagés à effectuer des paiements périodiques réguliers. Ces paiements ne sont pas liés à des licences spécifiques mais peuvent être utilisés comme crédit contre des livrables futurs. Les prélèvements FSA représentent la valeur de conception gagnée des transactions signées au cours de la période, sur laquelle les paiements FSA seront crédités et seront convertis en produits au fil du temps. 8 En février 2021, Alphawave IP a signé un accord exclusif de revendeur d'abonnement de trois ans avec VeriSilicon, d'une valeur minimale de 54 millions de dollars US. Les accords de revente représentent l'octroi ultérieur de licences d'IP par VeriSilicon à des tiers en Chine et ne constituent pas des réservations supplémentaires pour la société car ils font partie de l'engagement minimum de 54 millions de dollars US. 9 Sociétés de dispositifs à semi-conducteurs classées en fonction de leur capitalisation boursière. 10 En incluant la contribution financière d'OpenFive, la société prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 325 et 360 millions de dollars US en 2023. A plus long terme, nous prévoyons d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de plus de 500 millions de dollars US en 2024 et de plus d'un milliard de dollars US en 2027. Les marges à court terme seront influencées par OpenFive au fur et à mesure de l'intégration et du développement de cette activité, et nous prévoyons une marge d'EBITDA ajusté de 32 % à 36 % en 2023, avec une augmentation régulière par la suite, au fur et à mesure que nous nous concentrons et intégrons l'activité et réalisons les synergies prévues. Si l'on exclut OpenFive, les revenus autonomes devraient être conformes aux prévisions fournies lors de l'introduction en bourse, à savoir 210 à 240 millions de dollars d'ici 2023, avec une marge EBITDA ajustée de 50 à 60 %. 11 Communiqué le 13 octobre 2022

Coordonnées : Alphawave IP Group plc, John Lofton Holt, président exécutif, Jose Cano, responsable des relations internationales, [email protected], +44 (0) 20 7717 5877 ; Brunswick Group, Simone Selzer, Sarah West, [email protected], +44 (0) 20 7404 5959 ; Gravitate PR, Lisette Paras, Wynton Yu, [email protected], +1 415 420 8420

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1921756/Alphawave_IP_Group_Plc_Q3_2022_Trading_and_Business_Update.jpg

SOURCE Alphawave IP Group Plc