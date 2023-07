Mise à jour gratuite pour la version Steam de « Q REMASTERED », le jeu de réflexion de liica populaire au Japon ; promotion estivale en cours

TOKYO, 4 juillet 2023 /PRNewswire/ -- liica, Inc. développeur de jeux basé à Tokyo, a publié une mise à jour gratuite pour « Q REMASTERED » sur la plateforme de jeu Steam. Plusieurs jeux, dont « Q REMASTERED », sont en promotion dans le cadre de la promotion estivale de Steam. Tout le monde peut acheter des jeux à prix réduit.

À propos de « Q »

« Q » est un jeu de réflexion basé sur la physique qui connaît un énorme succès, avec plus de 12 millions de téléchargements depuis sa sortie sur smartphone en janvier 2015. Le jeu a été conçu et produit par le créateur de jeux Yusuke Kurita, qui a également travaillé sur le jeu à succès « KUUKIYOMI » (*1) (« ressentir la situation » en japonais). En juillet 2022, la version Nintendo Switch de « Q » est sortie, et a fait l'objet d'une grande attention grâce au streaming en direct.

(*1) KUUKIYOMI est une marque déposée de G-MODE Corporation.

Images :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107763/202306226522/_prw_PI6fl_5g5UeBuk.png

- Mise à jour gratuite de « Q REMASTERED »

Joué par plus de 2 000 VTubeurs, « Q REMASTERED » est le jeu de réflexion le plus populaire au Japon. Tout le monde peut télécharger gratuitement sa mise à jour. Un nouveau mode de test de QI, « IQ TEST HERO », a été ajouté aux toutes dernières questions du jeu, et Alex, un héros familier de Q, est présent dans 20 nouvelles questions. Les joueurs peuvent faire un test de QI en utilisant « IQ TEST HERO » pour mesurer leur QI.

- Promotion estivale sur Steam

« Q REMASTERED » sera proposé avec une remise de 20 % par rapport à son prix habituel dans le cadre de la promotion estivale de Steam.

Prix de vente : 7,19 USD

Durée de la promotion : du 29 juin à 10 h 00 au 13 juillet à 10 h 00 (PDT)

Pour acheter la version Steam de « Q REMASTERED », rendez-vous sur :

https://store.steampowered.com/app/2246110/

- Pack « KUUKIYOMI: Consider It » + « Q REMASTERED »(*2) en promotion

« KUUKIYOMI" est un jeu à succès que les joueurs diffusent en livestream sur Twitch ou YouTube, et « Q REMASTERED » est un jeu actuellement prisé par les VTubeurs dans tout le Japon. Cette promotion est l'occasion d'obtenir les quatre jeux populaires créés par Kurita : « Q REMASTERED », « KUUKIYOMI: Consider It », « KUUKIYOMI 2: Consider It More! - New Era » et « KUUKIYOMI: Consider It! ONLINE », pour une réduction totale de 10 %.

(*2) Un ensemble de produits peut être proposé à un prix réduit spécial.

Page de vente du pack

https://store.steampowered.com/bundle/33247/Q_Remastered/

Pour en savoir plus, rendez-vous sur chaque site officiel.

« KUUKIYOMI: Consider It » : https://kuukiyomi.com/

G-MODE : https://gmodecorp.com/en/

« Q REMASTERED » : https://www.liica.co.jp/q-switch/

liica : https://www.liica.co.jp/

