Mise à jour mensuelle de la production minière de Hut 8 pour février 2022

Un record absolu de 6 115 bitcoins auto-minés en réserve, après les 289 générés le mois dernier

TORONTO, 4 mars 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq : HUT) (TSX : HUT) (« Hut 8 » ou « la société »), l'un des plus grands pionniers de l'exploitation minière d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord, soutenant les systèmes ouverts et décentralisés depuis 2018, a atteint un niveau record de détention de bitcoins au cours de la période se terminant le 28 février 2022.

Points forts de la production en février 2022 :

La Société a extrait 289 bitcoins, affichant un taux de production moyen de 10,3 bitcoins par jour ;

Notre exploitation minière d'Ethereum - pour laquelle nous recevons un paiement en bitcoins - a généré environ 14 % de notre production totale, à un coût moyen inférieur à 2 600 dollars canadiens par bitcoin

canadiens par bitcoin Hut 8 a déposé la totalité des bitcoins autominés au mois de janvier dans sa réserve, conformément à sa stratégie « Hodl » (ou stratégie de conservation) ;

Le solde total de bitcoins détenu en réserve est de 6 115 en date du lundi 28 février 2022;

La capacité d'extraction actuelle de la Société s'élève à 2,5 EH/s, soit une augmentation de 5% par rapport au lundi 31 janvier 2022.

Mises à jour des opérations pour février 2022:

Nous avons installé 2 715 mineurs MicroBT M30S et M31S+

La construction de la troisième installation minière de Hut 8 située à North Bay , en Ontario , continue d'avancer : la structure du bâtiment est terminée et les racks sont en cours d'assemblage

« Nos équipes de Drumheller et de Medicine Hat ont continué à mettre à niveau avec diligence nos sites de l'Alberta au cours du mois de février », a déclaré Jason Zaluski, responsable de la technologie, Hut 8. « Nos commandes de 2022 M30S et M31S+ de MicroBT arrivent comme prévu, nous connaissons une croissance constante de notre centre de réparation agréé MicroBT et nousrecrutons activement du personnel pour notre centre de garantie et tous nos sites. »

À propos de Hut 8

Hut 8 est l'une des plus importantes sociétés de minage d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord. Elle est dirigée par une équipe de technologues spécialisés dans le développement d'affaires, qui s'intéressent au bitcoin, à la blockchain, au web 3.0 et au rapprochement entre les mondes du calcul haute performance naissant et traditionnel. Détenant trois sites au Canada, dont deux sites de minage d'actifs numériques situés dans le sud de l'Alberta et un troisième site à North Bay, dans l'Ontario, Hut 8 possède l'un des taux de capacité installée les plus élevés du secteur et détient une des plus grandes réserves de bitcoins auto-minés au monde parmi les mineurs de cryptomonnaie et sociétés cotées en bourse. Avec plus de 3 344 mètres carrés d'espace de centre de données et de capacité cloud géo-diversifié relié à des réseaux électriques et alimenté par des sources d'énergie renouvelables et exemptes d'émissions, Hut 8 révolutionne les actifs conventionnels pour créer le premier modèle de centre de données hybride qui sert à la fois le calcul haute performance traditionnel (web 2.0) et les secteurs naissants de l'informatique des actifs numériques, des jeux blockchain et du web 3.0. Premier mineur canadien d'actifs numériques à figurer sur l'indice composite Nasdaq Global Select, Hut 8 est devenue en 2021 la première société de blockchain ajoutée à l'indice composite S&P/TSX. Les technologues de Hut 8, spécialisés en développement des affaires, croient aux systèmes décentralisés. En tant que responsables de puissantes solutions à la pointe de l'industrie, ils dirigent l'innovation en matière de minage d'actifs numériques et de calcul haute performance, tout en mettant l'accent sur la conformité à l'égard des principes ESG (l'environnement, le social et la gouvernance). À travers l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 contribue à la révolution des actifs numériques en vue de créer de la valeur pour ses actionnaires et les générations à venir et d'avoir un impact positif sur leur vie.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). À l'exception des déclarations et des faits historiques, toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur les activités, les événements ou les faits nouveaux que la Société prévoit ou anticipe qu'ils sont susceptibles de se produire dans le futur sont des informations prospectives, y compris les futures stratégies d'affaires, les forces concurrentielles, les objectifs, l'expansion et la croissance des affaires, des activités, des plans de la Société, ainsi que toute autre question connexe. Les informations prospectives sont souvent identifiées par les mots « peut », « pourrait », « devrait », « aura », « a l'intention de », « planifie », « anticipe », « permet », « croit », « estime », « attend », « prédit », « peut », « pourrait », « potentiel », « prédit », « est conçu pour », « probable » ou des expressions similaires et comprennent, entre autres, des déclarations concernant les attentes, l'expertise, les projections, les estimations ou les caractérisations de la direction ou des événements ou circonstances futurs, la dynamique du réseau Bitcoin, la capacité de l'entreprise à produire des bitcoins supplémentaires, la capacité de l'entreprise à augmenter l'efficacité globale et le taux de hachage, la capacité de l'entreprise à déployer des mineurs supplémentaires dans les délais prévus, les coûts associés au minage d'actifs numériques, et la capacité de l'entreprise à maintenir les taux de productivité existants, la capacité de l'entreprise à recruter activement du personnel, la croissance constante et continue de son centre de réparation, la progression continue de son site de North Bay et la capacité de continuer à améliorer ses sites en Alberta.

Les informations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien qu'elles soient jugées raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué, sont sujettes à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement et les réalisations différent sensiblement de ceux avancés ou suggérés par ces informations prospectives, notamment : la date d'achèvement prévue des activités de construction et de développement au troisième site minier de la Société à North Bay (en Ontario), qui seront de nouveau retardées par des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale ; la capacité de la Société à effectuer des paiements d'intérêts sur toute portion avancée du prêt accordé par Trinity Capital ; l'incidence des conditions économiques générales sur la Société ; les conditions de l'industrie ; les fluctuations des devises ; la fiscalité ; la réglementation ; les modifications apportées à la législation fiscale ou à d'autres lois ; la concurrence d'autres acteurs de l'industrie ; le manque de personnel qualifié ou de personnel de gestion ; la volatilité des marchés boursiers ; l'instabilité politique et géopolitique ; et la capacité de la Société d'obtenir suffisamment de capitaux de sources internes et externes. Les facteurs ci-dessus ainsi que d'autres risques sont décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société du 25 mars 2021, qui est disponible sur www.sedar.com. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de facteurs pouvant avoir une incidence sur Hut 8 ; toutefois, les lecteurs sont invités à examiner ces facteurs avec soin et à ne pas se fier indûment aux informations prospectives. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Les informations prospectives présentées dans le présent communiqué ne le sont qu'à la date de ce communiqué. Hut 8 décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs et hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements ou de circonstances futurs, ou pour tout autre motif, sauf si les lois l'exigent. Bien que de nouveaux éléments puissent faire surface de temps à autre, Hut 8 n'est pas en mesure de prévoir tous ces facteurs, et ne peut pas non plus évaluer préalablement l'incidence de ces facteurs sur ses activités ni la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont contenus dans toute information prospective. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde.

