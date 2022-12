Mise à jour relative à la production de minage et aux opérations de Hut 8 pour novembre 2022

238 Bitcoins minés, portant à 8 925 le nombre de Bitcoins en réserve

TORONTO, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq : HUT ) (TSX: HUT ) (« Hut 8 » ou « la Société »), un des principaux pionniers de l'extraction d'actifs numériques axés sur l'innovation et un fournisseur d'infrastructures informatiques de haute performance en Amérique du Nord, a ajouté 238 Bitcoins à sa réserve durant la période se terminant le 30 novembre. Sa réserve totale de Bitcoins autominés atteint désormais 8 925 Bitcoins.

Faits marquants de la production pour novembre 2022 :

La Société a généré 238 Bitcoins, affichant un taux de production moyen de près de 7,9 Bitcoins par jour

Conformément à notre stratégie HODL de longue date, 100 % des Bitcoins autominés en novembre ont été déposés en détention.

Le solde total des Bitcoins en réserve au 30 novembre est de 8 925

La capacité du taux de hachage des ASIC installés est à la hausse à 3,27 EH/s, dont 2,44 EH/s étaient disponibles pour les opérations après la suspension des activités d'extraction à l'installation minière de North Bay (comme annoncé le 28 novembre 2022); les deux mesures excluent certains anciens mineurs qui devraient être entièrement remplacés d'ici la fin de l'année

(comme annoncé le 28 novembre 2022); les deux mesures excluent certains anciens mineurs qui devraient être entièrement remplacés d'ici la fin de l'année 2 000 nouveaux MicroBT Whatsminer 30S++/+ ont été installés dans notre installation minière de Medicine Hat

« L'installation de 2 000 nouveaux mineurs à Medicine Hat a permis d'accroître l'efficacité et d'améliorer la capacité de hachage des ASIC, a déclaré Jaime Leverton, PDG. Dans le même temps, grâce à notre approche axée sur le bilan, nous sommes en mesure de continuer à utiliser notre stratégie HODL pour tout ce que nous extrayons, en développant ce qui continue d'être la plus grande pile de Bitcoins autominés et non engagés de toutes les sociétés cotées en bourse. »

À propos de Hut 8

Hut 8 est l'une des plus importantes sociétés de minage d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord. Elle est dirigée par une équipe de technologues spécialisés dans le développement d'activités, qui s'intéressent au Bitcoin, à la blockchain, au Web 3.0 et visent à rapprocher le nouveau monde du calcul haute performance au traditionnel. Détenant deux sites de minage d'actifs numériques situés dans le sud de l'Alberta et un troisième site à North Bay, dans l'Ontario, Hut 8 possède l'un des taux d'utilisation de la capacité les plus élevés du secteur et détient une des plus grandes réserves de bitcoins autominés et non engagés au monde parmi les mineurs de cryptomonnaie et sociétés cotées en bourse. Avec plus de 36 000 pieds carrés d'espace de centre de données et de capacité cloud géodiversifié reliés à des réseaux électriques et alimentés par des sources d'énergie renouvelables et exemptes d'émissions, Hut 8 révolutionne les actifs conventionnels pour créer le premier modèle de centre de données hybride qui est bénéfique à la fois au calcul haute performance traditionnel (Web 2.0) et aux nouveaux secteurs de l'informatique des actifs numériques, des jeux blockchain et du Web 3.0. Hut 8 a été le premier mineur d'actifs numériques du Canada à s'inscrire sur le Nasdaq Global Select Market. À travers l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 contribue à définir la révolution des actifs numériques afin de créer de la valeur et des impacts positifs pour ses actionnaires et les générations à venir.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). À l'exception des déclarations et des faits historiques, toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur les activités, les événements ou les faits nouveaux que la Société prévoit ou anticipe sont des informations prospectives, y compris les futures stratégies d'affaires, les forces concurrentielles, les objectifs, le développement et la croissance des activités, opérations, des plans de la Société, ainsi que toute autre question connexe. Les informations prospectives sont souvent identifiées par les mots « peut », « pourrait », « devrait », « aura », « a l'intention de », « prévoit », « anticipe », « permet », « croit », « estime », « s'attend à », « prédit », « potentiel », « projette », « est conçu pour », « probable » ou des expressions semblables. En outre, toute déclaration figurant dans ce communiqué de presse et faisant référence à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des informations prospectives et comprennent, entre autres, des déclarations concernant : la dynamique des réseaux Bitcoin ; la capacité de la Société à faire progresser sa stratégie HODL de longue date ; la capacité de la Société à produire des Bitcoins supplémentaires et à maintenir les taux de productivité existants sur tous les sites ; la capacité de la Société à déployer des mineurs supplémentaires ; la capacité de la Société à continuer de miner des actifs numériques de manière efficace ; les revenus récurrents attendus de la Société et le taux de croissance de son activité de calcul haute performance ; et la capacité de la Société à naviguer avec succès sur le marché actuel.

Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements futurs sur la base de certains facteurs et hypothèses importants au moment où la déclaration a été formulée. Bien que considérées comme raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué de presse, ces déclarations sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les menaces et les piratages en matière de sécurité et de cybersécurité, le contrôle par des acteurs malveillants ou des botnets de la puissance de traitement sur le réseau Bitcoin, la poursuite du développement et de l'acceptation du réseau Bitcoin, l'évolution des difficultés de minage du Bitcoin, la perte ou la destruction des clés privées, la hausse des frais d'enregistrement des transactions dans la blockchain, les transactions erronées, la dépendance à l'égard d'un nombre limité d'employés clés, la dépendance à l'égard de fournisseurs de services de pool minier tiers, les changements réglementaires, les changements de classification et d'imposition, le risque lié à la dynamique des prix, la fraude et les échecs liés aux échanges d'actifs numériques, la difficulté à obtenir des services bancaires et des financements, la difficulté à obtenir des assurances, des permis et des licences, les perturbations d'approvisionnement en Internet et en électricité, les événements géopolitiques, l'incertitude quant au développement de protocoles cryptographiques et algorithmiques, l'incertitude quant à l'acceptation ou à l'utilisation généralisée des actifs numériques, l'incapacité à anticiper les innovations technologiques, la pandémie de COVID-19, le changement climatique, le risque de change, le risque de prêt et le recouvrement des pertes potentielles, le risque de litige, le risque d'intégration des entreprises, l'évolution de la demande du marché, l'évolution du réseau et de l'infrastructure, l'interruption des systèmes, l'incapacité à atteindre les profits prévu d'accords d'achat d'électricité, les possibilités d'interruption de livraison de l'énergie aux site de minage de l'entreprise, les changements apportés aux contrats de location et d'autres risques liés aux activités associées aux actifs numériques et aux centres de données. Pour obtenir une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter la Société, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société datée du 17 mars 2022 et les autres documents d'information continue de Hut 8 qui sont disponibles sur le profil de la Société sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche à l'adresse www.sedar.com et sur la section EDGAR du site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse www.sec.gov.

Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de facteurs pouvant avoir une incidence sur Hut 8 ; toutefois, les lecteurs sont invités à examiner ces facteurs avec soin. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse comme étant prévus, planifiés, anticipés, crus, recherchés, proposés, estimés, prévus, attendus, projetés ou ciblés, et il convient de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. L'impact d'une hypothèse, d'un risque, d'une incertitude ou d'un autre facteur sur une déclaration prospective particulière ne peut être déterminé avec certitude, car ils sont interdépendants, et les décisions et actions futures de Hut 8 dépendront de l'évaluation par la direction de toutes les informations au moment considéré. Les déclarations prospectives présentées dans le présent communiqué ne le sont qu'à la date de ce communiqué. Hut 8 décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs et hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois l'exigent.

Contacts : Relations avec les investisseurs de Hut 8, Sue Ennis, [email protected] ; relations avec les médias de Hut 8, Yamini Coen, [email protected]

