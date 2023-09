Mise à jour relative à la production minière et aux opérations de Hut 8 pour août 2023

Avec 9 255 BTC, Hut 8 continue de détenir l'une des plus grandes réserves de bitcoins auto-minés de toutes les sociétés cotées en bourse

103 bitcoins minés en août

TORONTO, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) (« Hut 8 » ou « la Société »), l'un des principaux pionniers du minage d'actifs numériques axés sur l'innovation et fournisseur d'infrastructure informatique à haute performance en Amérique du Nord, a miné 103 bitcoins en août 2023.

Faits marquants de la production pour août 2023 :

Hut 8 Mining Corp. logo

103 bitcoins ont été générés, soit un taux de production moyen d'environ 3,3 bitcoins par jour

Aucun bitcoin n'a été vendu au cours du mois

Le solde total de bitcoins en réserve était de 9 255 au 31 août, dont 7 158 non grevés

La capacité de hachage ASIC installée dans nos installations en Alberta était de 2,6 EH/s à la fin du mois

était de 2,6 EH/s à la fin du mois Hut 8 a produit 39,6 BTC/EH en août

Faits marquants opérationnels :

Les travaux de réparation et de restauration de notre site de Drumheller, en Alberta , se sont poursuivis. L'équipe a réparé plus de 2 253 cartes de hachage au cours du mois, et le site fonctionne actuellement à environ 25 % du nombre total de cartes de hachage installées.

, se sont poursuivis. L'équipe a réparé plus de 2 253 cartes de hachage au cours du mois, et le site fonctionne actuellement à environ 25 % du nombre total de cartes de hachage installées. Malgré une forte augmentation des prix de l'énergie sur le marché le mois dernier, l'équipe a utilisé des conditions mutuellement avantageuses dans l'accord de service électrique couvrant son site de Medicine Hat, ce qui permet aux deux parties de tirer profit des prix élevés sur le marché de l'énergie de l' Alberta tout en aidant à stabiliser le réseau électrique.

tout en aidant à stabiliser le réseau électrique. Hut 8 High Performance Computing a terminé la réfection de son centre de données de Kelowna au début du mois d'août, en y ajoutant une infrastructure de réseau diversifiée de 100 G, améliorant ainsi la fiabilité, la capacité et l'acheminement des données pour les clients.

« Les 9 255 bitcoins détenus dans notre bilan continuent de fournir à Hut 8 et à ses actionnaires un avantage stratégique et différencié sur lequel nous sommes optimistes à l'approche de la réduction de moitié, a déclaré Jaime Leverton, PDG de Hut 8. Notre progression vers la finalisation de notre transaction avec USBTC se poursuit avec notre réunion d'actionnaires pour approuver la transaction prévue pour le 12 septembre. Si toutes les conditions sont remplies et les approbations obtenues, la nouvelle société Hut 8 aura des sources de revenus en monnaie fiduciaire très diversifiées, une solide capacité d'auto-exploitation et une puissance totale sous gestion de 825 MW. »

À propos de Hut 8

Grâce à l'innovation, à l'imagination et à la passion, l'équipe de direction expérimentée de Hut 8 est optimiste concernant la construction et l'exploitation d'une infrastructure informatique qui alimente le minage de Bitcoin, les centres de données traditionnels et les technologies émergentes telles que l'IA et l'apprentissage automatique. Le portefeuille d'infrastructures de Hut 8 comprend sept sites : cinq centres de données informatiques haute performance en Colombie-Britannique et en Ontario qui offrent des solutions cloud, de co-implantation, de services gérés, d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique ainsi que des solutions informatiques pour le rendu VFX, et deux sites miniers de Bitcoin situés dans l'Alberta du Sud. Reconnue depuis longtemps pour sa stratégie de trésorerie unique, Hut 8 possède l'un des inventaires les plus élevés de Bitcoin auto-miné de toutes les sociétés cotées en bourse au monde. Suivez-nous sur X (anciennement Twitter) à @Hut8Mining.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). Toutes les informations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que la Société prévoit ou anticipe se produiront ou pourront se produire à l'avenir, y compris des éléments tels que la stratégie commerciale future, les forces concurrentielles, les objectifs, l'expansion et la croissance des entreprises, des opérations, des plans de la Société et d'autres questions similaires constituent des informations prospectives. Les informations prospectives sont souvent identifiées par les mots « peut », « ferait », « pourrait », « devrait », « va », « a l'intention de », « planifie », « anticipe », « permet », « croit », « estimer », « s'attendre à », « prédire », « peut », « pourrait », « potentiel », « prédire », « est conçu pour », « probable » ou des expressions similaires. En outre, toute déclaration contenue dans le présent communiqué de presse qui fait référence à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des informations prospectives et comprend, entre autres, des déclarations concernant : La dynamique du réseau Bitcoin ; la capacité de la Société à faire progresser sa stratégie HODL de longue date ; la capacité de la Société à produire des bitcoins supplémentaires et à maintenir les taux de productivité existants à tous les sites ; la capacité de la Société à poursuivre l'exploitation des actifs numériques efficacement ; la vente de la production de bitcoins de la Société et l'utilisation proposée du produit de cette vente ; les plans de la Société en ce qui concerne l'énergie des mineurs qui ont été retirés de l'installation de North Bay ; le chiffre d'affaires récurrent et le taux de croissance attendus de la Société pour ses activités de calcul hautes performances ; la correction des problèmes opérationnels à l'installation de Drumheller de la Société, et le moment où ils se sont produits ; les attentes liées au hachage et à la capacité d'auto-exploitation de Hut 8 Corp. ; la capacité de Hut 8 et d'US à réaliser la Transaction, y compris la réception des approbations réglementaires requises, des approbations des actionnaires, des approbations des tribunaux, des approbations boursières et la satisfaction des autres conditions habituelles de clôture ; et la capacité de la Société à naviguer avec succès sur le marché actuel.

Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements futurs sur la base de certains facteurs et hypothèses importants au moment où la déclaration a été faite. Bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué de presse, ces déclarations sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les menaces et les piratages de sécurité et de cybersécurité, les acteurs malveillants ou botnet obtenant le contrôle de la puissance de traitement sur le réseau Bitcoin, la poursuite du développement et de l'acceptation du réseau Bitcoin, les modifications de la difficulté d'extraction du Bitcoin, la perte ou destruction des clés privées, l'augmentation des frais d'enregistrement des transactions dans la Blockchain, les transactions erronées, la dépendance à l'égard d'un nombre limité d'employés clés, la dépendance à l'égard de fournisseurs de services de pool minier tiers, les modifications réglementaires, les changements de classification et de fiscalité, le risque de tarification du momentum, la fraude et l'échec liés aux échanges d'actifs numériques, la difficulté d'obtenir des services bancaires et des financements, la difficulté d'obtenir des assurances, des permis et des licences, les perturbations d'Internet et de l'électricité, les événements géopolitiques, l'incertitude dans le développement des protocoles cryptographiques et algorithmiques, l'incertitude quant à l'acceptation ou l'utilisation généralisée des actifs numériques, l'incapacité à anticiper les innovations technologiques, la pandémie de COVID19, le changement climatique, le risque de change, le risque de prêt et le recouvrement des pertes potentielles, le risque de litige, le risque d'intégration des entreprises, les changements dans la demande du marché, les changements dans le réseau et l'infrastructure, l'interruption du système, les changements dans les accords de location, l'incapacité de réaliser les avantages prévus des accords d'achat d'énergie, le potentiel d'interruption de la livraison, ou de suspension de la livraison, de l'énergie aux sites miniers de la Société, et d'autres risques liés à l'activité des actifs numériques et des centres de données. Pour obtenir une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter la Société, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société datée du 9 mars 2023 et les autres documents d'information continue de Hut 8 qui sont disponibles sur le profil de la Société sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche à l'adresse www.sedar.com et sur la section EDGAR du site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse www.sec.gov.

Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de facteurs pouvant avoir une incidence sur Hut 8 ; toutefois, les lecteurs sont invités à examiner ces facteurs avec soin. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse comme prévus, planifiés, anticipés, crus, recherchés, proposés, estimés, attendus, projetés ou ciblés et les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être indûment invoquées. L'impact d'une hypothèse, d'un risque, d'une incertitude ou d'un autre facteur sur une déclaration prospective particulière ne peut être déterminé avec certitude, car ils sont interdépendants, et les décisions et actions futures de Hut 8 dépendront de l'évaluation par la direction de toutes les informations au moment considéré. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué de presse, et Hut 8 décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs ou hypothèses sous-jacents, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Informations supplémentaires sur la Transaction et où les trouver

Dans le cadre du projet de regroupement d'entreprises (la « Transaction ») entre Hut 8 et U.S. Data Mining Group, Inc. (dba US Bitcoin Corp.) (« USBTC »), qui, s'il est mené à bien, fera de Hut 8 Corp. (« New Hut ») une nouvelle société publique, New Hut a déposé une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 (le « Formulaire S-4 ») auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC » USBTC et Hut 8 conseillent vivement aux investisseurs, aux actionnaires et aux autres personnes intéressées de lire le formulaire S-4, y compris les amendements qui y sont apportés, la circulaire d'assemblée de Hut, ainsi que les autres documents qui seront déposés auprès de la SEC et les documents qui seront déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières dans le cadre de la Transaction, car ces documents contiendront des informations importantes sur USBTC, Hut 8, New Hut et la Transaction. New Hut a également déposé et déposera d'autres documents concernant la Transaction auprès de la SEC. Ce communiqué de presse ne remplace pas le formulaire S-4 ou tout autre document pouvant être envoyé aux actionnaires de Hut ou aux actionnaires d'USBTC dans le cadre de la Transaction. Les investisseurs et les détenteurs de titres pourront obtenir des exemplaires gratuits du formulaire S-4 et de tous les autres documents pertinents déposés ou qui seront déposés auprès de la SEC par New Hut via le site Internet géré par la SEC sur www.sec.gov ou en contactant le service des relations avec les investisseurs de Hut 8 à [email protected] et de USBTC à [email protected] .

Aucune offre ou sollicitation

Ce communiqué de presse n'est pas destiné à et ne doit pas constituer une offre de vente ou la sollicitation d'une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, la sollicitation ou la vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite sauf au moyen d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou dans le cadre d'une transaction exemptée des exigences d'enregistrement du Securities Act.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2207762/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_Mining_Production_and_Operations_Update.jpg

Relations avec les investisseurs de Hut 8 : Sue Ennis, [email protected] ; relations avec les médias de Hut 8 : Erin Dermer, [email protected]

SOURCE Hut 8 Mining Corp