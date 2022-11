Miso Robotics fait son entrée au Royaume-Uni avec Flippy 2

Le robot Flippy comble le manque d'emplois dans la restauration rapide au Royaume-Uni, alors que la société commence à accepter les réservations d'investissements européens pour son cycle de série E+

LONDRES, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Miso Robotics , la société qui transforme le secteur de la restauration grâce à la robotique et à l'automatisation intelligente, a fait son entrée au Royaume-Uni en apportant son produit phare, Flippy 2 , à une succursale des Midlands de l'une des plus grandes marques de restauration rapide (QSR) au monde. Parallèlement à son implantation au Royaume-Uni, Miso Robotics a étendu son cycle de série E et va maintenant accepter les réservations d'investissement des personnes de la région en vue de lever 1,5 million de livres sterling de capital via le site de crowdfunding européen Crowdcube .

Flippy 2, une solution robotique capable d'effectuer de manière indépendante le travail d'une station de friture entière, a prouvé qu'elle pouvait améliorer les opérations dans les QSR en réduisant le délai de livraison des commandes, tout en améliorant l'uniformité des aliments et en créant un meilleur environnement de travail pour les membres de l'équipe humaine. Flippy est capable de gérer les stations de friture, ce qui libère les membres de l'équipe humaine qui peuvent alors être redéployés et se concentrer sur d'autres tâches plus gratifiantes dans la cuisine et le restaurant, comme l'interaction avec les clients dans le drive ou à la caisse.

Alors que le marché britannique de la livraison de plats à emporter est passé de 10,5 milliards de livres sterling à 13,3 milliards de livres sterling entre 2021 et 2022, le secteur est confronté à un manque d'emplois que Flippy peut aider à combler, d'autant que près de 150 000 postes sont actuellement vacants dans le secteur de l'hôtellerie au Royaume-Uni.

Flippy 2 est déjà utilisé par les principales chaînes de restauration rapide américaines telles que White Castle, Jack in the Box, Inspire Brands (la société mère de Buffalo Wild Wings, Arby's et Sonic), Wings and Rings et Wing Zone. Le lancement au Royaume-Uni est la première unité Flippy de Miso à être installée en dehors des États-Unis. À ce jour, Flippy a cuisiné plus de 180 000 kilos d'aliments frits pendant près de 31 000 heures de cuisson robotisée. Il a déjà appris à reconnaître et à cuisiner plus de 45 aliments. Si Miso démarre avec son premier site au Royaume-Uni, il est prévu de l'étendre à d'autres marques l'année prochaine et au-delà.

« Amener Flippy au Royaume-Uni est un véritable témoignage de tout le travail acharné que notre équipe a accompli, tant du point de vue de la R&D que de l'innovation », a déclaré Mike Bell, PDG de Miso Robotics. « Nous nous préparons à ce moment depuis des années et nous ne le prenons pas à la légère. Bien qu'il s'agisse de notre première installation internationale, soyez assurés que Flippy 2 a fait ses preuves et nous avons hâte que les clients britanniques puissent découvrir ses capacités de première main ! »

« Il s'agit d'une étape passionnante pour l'équipe, notamment parce que nous nous lançons à l'international en réponse à une forte demande de grandes marques britanniques », a ajouté Jacob Brewer, directeur de la stratégie de Miso Robotics. « Nos produits existants, éprouvés et testés proposent le « plug and play », ce qui signifie qu'ils peuvent être rapidement opérationnels pour aider à combler le manque d'emplois actuel dans la restauration rapide au Royaume-Uni. Nous espérons que ce partenariat sera le premier d'une longue série sur le marché britannique. Après tout, les marques du secteur de l'hôtellerie peuvent bénéficier immédiatement de la puissance de nos produits phares, avec peu ou pas d'adaptation. »

Miso Robotics est principalement financé par des investisseurs individuels et constitue l'une des histoires de crowdfunding les plus réussies de l'histoire. Avec près de 25 000 actionnaires, la société a levé plus de 70 millions de dollars dans le monde en crowdfunding à ce jour. Miso prévoit d'utiliser les fonds supplémentaires issus de l'extension de son cycle de série E+ pour poursuivre son expansion au Royaume-Uni et au-delà.

À propos de Miso Robotics

Miso Robotics révolutionne le secteur de la restauration commerciale grâce à des solutions d'automatisation intelligentes qui comblent certaines des plus grandes lacunes dans les opérations de cuisine en arrière-plan. Prête à avoir un impact financier immédiat sur les résultats d'un restaurant, la plateforme de Miso, basée sur l'IA, intègre la robotique, l'apprentissage automatique, la vision par ordinateur et l'analyse de données pour alimenter et développer ses produits révolutionnaires, notamment : Flippy 2, CookRight et Sippy.

Grâce à une véritable connaissance du secteur et aux apprentissages accumulés à travers des partenariats avec des marques au cours de ses cinq premières années, les produits de Miso évoluent constamment pour favoriser l'uniformité, accroître la productivité, réduire les coûts et améliorer l'expérience globale de la restauration. Miso accepte désormais les réservations d'investissement pour son cycle de série E+. Pour investir dans l'avenir de l'automatisation des restaurations, visitez : https://www.crowdcube.com/pre-reg/miso-robotics .

