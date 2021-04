Mission accomplie pour Lars Gottwik au sein de la société JFD Group

LIMASSOL, Chypre, 20 avril 2021 /PRNewswire/ -- Lars Gottwik, co-fondateur et PDG de JFD Group Ltd, quittera ses fonctions le 30 avril 2021, quittant la société d'investissement internationale après plus de dix ans de travail sans relâche et un bilan remarquable. Sous la direction stratégique de Lars Gottwik, la société a pu évoluer d'une start-up ambitieuse à un groupe financier de renommer international, créant une filiale à l'étranger et acquérant en 2018 la banque d'investissement allemande Acon Actienbank AG, Lars Gottzik alors PDG de la banque, la renomme JFD Bank AG. Possédant trois licences opérationnelles au sein de ses actifs, JFD est devenu une centrale de courtage multi-actifs renommée au service de clients localisés dans plus de 130 pays sur les cinq continents.

Lars Gottwik a permis l'ouverture d'une multitude de bureaux pour JFD dans différentes villes du monde, dont Limassol (Chypre), Ludwigsburg (près de Stuttgart, Allemagne), Varna et Sofia (Bulgarie), Shenzhen (Chine) et Madrid (Espagne), employant au total plus de 100 personnes.

« Ce furent une expérience unique et une grande aventure de permettre à JFD de transmettre à mes collaborateurs, une startup partie de rien à un courtier multi-actifs de renommée internationale. Notre esprit d'équipe, combiné à l'ambition de vouloir changer toute une industrie pour le mieux en devenant plus transparent mais surtout orienté sur les besoins du client, a su faire la différence. Après ces dix années, je quitte JFD étant fier de ce que nos équipes ont su accomplir.

Pourtant, il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière professionnelle. Je tiens à remercier une fois de plus mes collègues pour cette expérience incroyable », a déclaré Lars Gottwik dans une note émouvante.

Il quitte l'entreprise avec un sens de la mission accompli après dix années de succès.

À propos de JFD:

JFD est un leader g roupe de ces entreprises au niveau international sous licence pour fournir des solutions de trading et d'investissement multi-actifs couvrant Plus de 1,500 instruments à travers neuf catégories d'actifs. Sa filiale réglementée à 100% par la BaFin , JFD Bank AG, propose des services institutionnels tels que le sponsoring désigné, la négociation de ventes institutionnelles, les introductions en bourse et la structuration de transactions. JFD est reconnue par de nombreuses sources indépendantes comme l'une des sociétés financières à la croissance la plus rapide et respectée au monde. Grâce à ses valeurs fondamentales de transparence, d'équité et de confiance, de nombreux investisseurs expérimentés considèrent la société comme leur meilleur choix pour les solutions d'auto-trading, de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Le groupe de JFD des entreprises est constitué de JFD Group Ltd – autorisée et réglementée par la Commission des valeurs mobilières de Chypre et d' échange - CySEC (numéro de licence: 150/11) ; JFD Overseas Ltd - autorisée et réglementée par la Commission des services financiers Vanuatu (numéro de licence 17933) ; et JFD Bank AG qui - autorisé et réglementé par l'Autorité fédérale de surveillance financière ( BaFin ) et par la Deutsche Bundesbank sous le numéro de licence 120056.

