Mission Bio nombra al Instituto Josep Carreras como Centro de Excelencia de la Plataforma Tapestri

- Mission Bio nombra al Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras como el Primer Centro de Excelencia de la Plataforma Tapestri en Europa

El programa Tapestri Center of Excellence se expande globalmente para ofrecer las capacidades multiómicas de una sola celda de Tapestri en toda Europa

SOUTH SAN FRANCISCO, Calif. y BARCELONA, España, 14 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Mission Bio, Inc. , pionera en análisis multiómicos y de ADN unicelular de alto rendimiento, anunció hoy un nuevo Centro de Excelencia, ubicado en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y dirigido por Manel Esteller, MD, PhD. Como el segundo Centro de Excelencia Tapestri unicelular de Mission Bio y el primero en Europa, el Instituto Josep Carreras informará las mejores prácticas académicas e industriales utilizando ADN unicelular y secuenciación multiómica en la investigación de neoplasias malignas hematológicas, así como un nuevo programa en cáncer de mama.

Como centro de investigación de leucemia líder en Europa, el Instituto Josep Carreras ha sido durante mucho tiempo un campeón del análisis unicelular y lanzó una unidad especializada en 2021. La asociación de hoy impulsará la aplicación del Instituto Josep Carreras de secuenciación de ADN unicelular para investigar la progresión de la enfermedad, resistencia terapéutica y enfermedad residual medible (MRD) tanto en cánceres de sangre como en su novedoso programa de investigación de cáncer de mama.

El Instituto Josep Carreras es el primer centro de investigación europeo especializado en leucemia y otros cánceres de la sangre. El principal foco de investigación de la institución está en la identificación de nuevas dianas terapéuticas y el desarrollo de tratamientos más precisos y menos agresivos mediante la comprensión del origen y desarrollo de la leucemia y otros cánceres de la sangre. Esteller, director del Instituto Josep Carreras, es autor de más de 600 publicaciones originales en revistas científicas arbitradas. También es el editor en jefe de Epigenetics y miembro del consejo editorial de Genome Research . El año pasado, fue coautor de un artículo en Experimental Hematology sobre los beneficios del análisis de células individuales para caracterizar la heterogeneidad y la evolución clonal de las subpoblaciones de células sanguíneas en los cánceres mieloides y linfoides, lo que puede mejorar el diagnóstico de los pacientes, la estratificación del riesgo y la prescripción de terapias dirigidas.

"El análisis multiómico y de ADN de una sola célula nos permitirá ampliar nuestras capacidades de investigación y capacidades en toda Europa, para investigar más profundamente cómo progresan las neoplasias malignas hematológicas y cómo resisten los tratamientos. Esto será crucial para descubrir nuevos biomarcadores y terapias", explicó Esteller. "La asociación de Mission Bio acelerará en gran medida el proceso de descubrir mecanismos genéticos mediante la aplicación de sus nuevos flujos de trabajo y paneles Tapestri en nuestros 25 programas de leucemia y nuestra creciente investigación sobre el cáncer de mama".

El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras es el segundo Centro de Excelencia Tapestri de Mission Bio, luego de un acuerdo con el laboratorio de Jorge Reis-Filho, MD, PhD en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en marzo. El equipo de la doctora Reis-Filho está trabajando en estrecha colaboración con los equipos de I+D de Mission Bio para observar la heterogeneidad tumoral y la arquitectura clonal en cánceres sólidos.

A través de sus centros de excelencia, Mission Bio se asocia con líderes dentro de las comunidades de investigación de tumores sólidos y malignidad hematológica a medida que continúa construyendo y refinando la funcionalidad de Tapestri para explorar la heterogeneidad entre los tipos de tumores. Tapestri es el único producto comercial capaz de analizar simultáneamente el ADN y otros analitos como las proteínas de la superficie celular a nivel de una sola célula, a través de su exclusiva tecnología de microfluidos de gotas de dos pasos. Investigaciones recientes de alto perfil en cáncer de mama, cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer colorrectal y melanoma han demostrado la importancia de comprender el cáncer con una resolución más alta. Tapestri se puede utilizar para interrogar el mosaicismo clonal y la transición neoplásica, la evolución clonal y la diseminación metastásica con su capacidad para detectar conjuntamente SNV y CNV a nivel de una sola célula de manera escalable. Como herramienta para comprender la resistencia a enfermedades, los usuarios pueden detectar clones emergentes raros de manera temprana con mediciones fiables y sensibles de pérdida de heterocigosidad, lo que les ayuda a comprender cómo se adquieren las mutaciones impulsoras con el tiempo que pueden permitir el escape del tumor y la metástasis. Y el análisis multiómico de una sola célula tiene una importancia creciente en la medicina oncológica de precisión, ya que aclara la estructura clonal de los tumores para guiar el desarrollo terapéutico combinado y el tratamiento personalizado.

"Nos complace expandir nuestro programa de Centros de Excelencia a Europa, gracias al liderazgo del doctor Esteller en el Instituto Josep Carreras", indicó Yan Zhang, PhD, consejero delegado de Mission Bio. "La asociación fortalece la posición de Mission Bio como líder en secuenciación de células individuales en neoplasias malignas hematológicas, y nos prepara a nosotros y al Instituto Josep Carreras para el éxito al descubrir nuevos conocimientos biológicos en el perfilado de tumores sólidos".

Mission Bio y el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras organizarán un webinar el jueves 16 de junio a las 14:00 CEST, donde Esteller impartirá una charla titulada "Genómica unicelular y proteómica en el síndrome mielodisplásico". Regístrese para el seminario web aquí.

Para obtener más información sobre Mission Bio y la plataforma Tapestri, visite missionbio.com .

Acerca de Mission Bio

Mission Bio es una empresa de ciencias de la vida que acelera los descubrimientos y curas para una amplia gama de enfermedades al equipar a los investigadores con las herramientas que necesitan para medir y predecir mejor nuestra resistencia y respuesta a nuevas terapias. El enfoque multiómico de Mission Bio mejora el tiempo de comercialización de nuevas terapias, incluidas terapias celulares y génicas innovadoras que brindan nuevos caminos hacia la salud. Fundada en 2014, Mission Bio ha obtenido inversiones de Novo Growth, Cota Capital, Agilent Technologies, Mayfield Fund y otros.

La plataforma Tapestri de la compañía brinda a los investigadores de todo el mundo el poder de interrogar a cada molécula en una célula en conjunto, brindando una comprensión integral de la actividad a partir de una sola muestra. Tapestri es la única plataforma multiómica comercializada capaz de analizar ADN y proteínas simultáneamente a partir de la misma muestra con resolución de una sola célula. La plataforma Tapestri está siendo utilizada por clientes en los principales centros de investigación, así como por empresas farmacéuticas y de diagnóstico de todo el mundo para desarrollar tratamientos y, finalmente, curas para el cáncer.

Acerca del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras

El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras es un equipamiento público perteneciente a la red CERCA de la Generalitat de Catalunya. Nació en 2010 y tiene como objetivo fomentar la investigación biomédica y la medicina personalizada en el campo de la leucemia y otras enfermedades malignas de la sangre. El Instituto Josep Carreras es el primer centro europeo especializado en leucemias y hemopatías malignas, y uno de los pocos existentes en el mundo.

Declaraciones prospectivas

