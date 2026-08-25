Mistral et HUMAIN annoncent une collaboration stratégique visant à faire progresser l'IA souveraine en Arabie saoudite et dans la région

RIYAD, Arabie saoudite, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- Mistral et HUMAIN ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique portant sur l'infrastructure d'IA, le développement de modèles avancés et le déploiement de solutions d'IA en Arabie saoudite et dans toute la région. Ensemble, les deux entreprises s'emploieront à développer et à localiser des modèles d'IA de pointe, en se concentrant dans un premier temps sur des domaines tels que la cybersécurité et la reconnaissance vocale. Les entreprises prévoient également de développer des modèles de pointe particulièrement performants en langue arabe afin de contribuer à prendre en charge l'ensemble de la région. Il s'agit d'une collaboration dont la valeur s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros. Dans le cadre de cette collaboration, Mistral étudiera la possibilité d'utiliser l'infrastructure de centre de données d'HUMAIN pour répondre aux besoins informatiques locaux croissants. HUMAIN et Mistral prévoient également de mettre en place une stratégie commune de commercialisation en Arabie saoudite, axée sur la mise à disposition de solutions d'IA de pointe destinées aux secteurs réglementés.

Humain x Mistral

Cette collaboration vise à répondre à la demande croissante en matière d'IA souveraine : une IA qui permet au client de garder le contrôle sur ses données, ses capacités d'intelligence, sa puissance de calcul et ses opérations. Cela signifie que les données peuvent rester dans les limites définies par le client, que les modèles peuvent être adaptés et détenus en « open weights », que l'entraînement et l'inférence peuvent s'effectuer sur l'infrastructure et dans les pays et territoires choisis par le client, et que les systèmes d'IA peuvent être déployés, régis, surveillés et améliorés au fil du temps sans céder le contrôle de la boucle d'apprentissage à une plateforme externe. C'est particulièrement important dans les secteurs des services financiers, de l'industrie manufacturière, des télécommunications, de la cybersécurité et du secteur public, où la sécurité, la conformité, la résilience et l'autonomie opérationnelle sont des exigences incontournables.

Cette collaboration reflète également une évolution plus générale dans la manière dont l'IA est adoptée à l'échelle mondiale, grâce à des partenariats qui allient infrastructures locales, connaissance du marché et capacités souveraines en matière d'IA. Mistral et HUMAIN estiment que pour favoriser l'innovation en matière d'IA dans la région, il faut à la fois disposer d'une capacité de calcul suffisante pour répondre à la demande à long terme et proposer des modèles d'IA ouverts et personnalisables qui permettent aux organisations d'innover selon leurs propres modalités. Cette collaboration favorisera l'innovation à long terme en matière d'IA, l'amélioration des performances, la maîtrise des coûts et la souveraineté opérationnelle.

À propos d'HUMAIN

HUMAIN, une société du PIF, est une entreprise internationale spécialisée dans l'IA full-stack active dans quatre domaines principaux : centres de données de nouvelle génération ; infrastructures et plateformes cloud hyperperformantes ; modèles d'IA avancés, y compris certains des modèles de langue arabe les plus avancés au monde, développés dans le monde arabe ; et solutions d'IA révolutionnaires combinant une connaissance approfondie du secteur avec une exécution dans le monde réel.

L'offre de bout en bout de HUMAIN accompagne les organisations des secteurs public et privé, libérant de la valeur dans tous les secteurs, favorisant la transformation numérique et renforçant les capacités par le biais de la collaboration entre l'humain et l'IA. Avec un portefeuille croissant de produits d'IA spécifiques à certains secteurs et une mission centrale axée sur le développement de la propriété intellectuelle et le leadership mondial en matière de talents, HUMAIN est conçu pour la compétitivité internationale et l'excellence technologique.

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À propos de MISTRAL

Mistral est un pionnier de l'IA générative qui fournit au monde les outils nécessaires pour construire et tirer profit de la technologie la plus transformatrice de notre époque. L'entreprise démocratise l'IA grâce à des modèles, des produits et des solutions open source hautement performants, optimisés et à la pointe de la technologie, ainsi qu'à une infrastructure de bout en bout avec Mistral Compute. Basée en France et indépendante, Mistral prône une approche décentralisée et transparente de la technologie, et bénéficie d'une forte présence internationale aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Singapour.

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Déclaration prospective :

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives fondées sur des attentes et des hypothèses actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement en raison de divers risques et incertitudes, ainsi que des accords commerciaux qui suivront. HUMAIN ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations.

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