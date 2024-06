Mit dem LUBA 2 AWD Series Rasenmäherroboter haben Väter keine Arbeit mehr mit der Rasenpflege

Das Angebot zum Vatertag umfasst drei Messersätze für einen perfekten Rasen den ganzen Sommer über

HONG KONG, 6. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Das rhythmische Brummen von Rasenmähern erfüllt die Luft am Samstagmorgen, der typische Klang des Sommers, aber auch eine unwillkommene Erinnerung an die Gartenarbeit am Wochenende. Aber was wäre, wenn Papa diese kostbaren Stunden zurückgewinnen könnte, indem er die manuelle Arbeit gegen Freizeit eintauscht und trotzdem einen makellosen, professionell gepflegten Rasen erhält?

Mammotion LUBA 2 AWD Series Robotic Lawn Mower Father’s Day deal

Schenken Sie zum Vatertag freie Zeit und einen perfekten Rasen mit dem Mähroboter LUBA 2 AWD von MAMMOTION. Drei Tage lang (14.–16. Juni) gibt es bei jedem Kauf eines LUBA 2 drei KOSTENLOSE Ersatzklingensätze , damit Papas Rasen den ganzen Sommer über wie das 18. Grün in Augusta aussieht, während er einen Drink am 19. Loch genießt.

Der autonome LUBA 2 ist das ultimative Gerät für Väter. Er verbindet buchstäblich Spitzentechnologie mit Umweltfreundlichkeit und macht die Rasenpflege zum Kinderspiel – dank dieses persönlichen Landschaftspflegers ohne Begrenzungskabel und mit hoher Geländegängigkeit, der herkömmliche Rasenmäher in den Schatten stellt. Anstatt sich zwei Stunden lang die Ohren zuzuhalten und langsam hinter einem benzinschluckenden Mäher herzulaufen, kann Papa damit prahlen, dass er den technisch fortschrittlichsten Rasenmäher im ganzen Land besitzt:

Hervorragende Navigation, schnelle Einrichtung, keine Kabel erforderlich: Schluss mit lästigen Begrenzungskabeln! Der LUBA 2 verfügt über ein hochmodernes 3D-Vision- und RTK-Fusion-Mapping-System, das ihn mühelos über den gesamten Garten führt, während er sich an Grenzen anpasst und Hindernissen wie Bäumen, Möbeln und Rasendekoration gekonnt ausweicht.

Bezwingt jedes Terrain mit Leichtigkeit: Auch holprige Stellen oder bewachsene Abschnitte stellen kein Problem mehr da. Der Allradantrieb und die starke Federung des LUBA 2 bewältigen mühelos steile Hügel bis zu 38 Grad, raue Stellen und unebenes Gelände und sorgen dafür, dass jeder Zentimeter Ihres Gartens perfekt aussieht. Er kann Rasenflächen von bis zu 2,5 Hektar mähen.

Freiheit von Gartenarbeit: Ein selbsttätig arbeitender Mähroboter, der die Gartenarbeit vollständig übernimmt. Nachdem die verschiedenen Mähzonen der App mit ihren jeweiligen Schnitthöhen und Zeitplänen konfiguriert wurden, wird die Arbeit an diesen Roboter delegiert, und Papa kann sich seinen Lieblingshobbys widmen.

Maximale Effizienz, minimaler Aufwand: Mit 400 mm langen Doppelschneidmessern, einem Algorithmus zur Optimierung der Mähroute und einem robusten Lithium-Batteriesystem mäht der LUBA 2 effizienter als jeder andere Mäher auf dem Markt und erreicht damit den branchenweit höchsten Maßstab für Mäheffizienz.

Personalisierte Rasendesigns: Der eigentliche Wow-Faktor? Der LUBA 2 nutzt eine innovative Rasendrucktechnologie, mit der Sie über die MAMMOTION-App beeindruckende individuelle Designs, Logos und Botschaften erstellen können.

„Väter arbeiten das ganze Jahr über hart – sie verdienen es, ihre Sommerwochenenden mit der Familie zu verbringen, anstatt einen lauten Benzinmäher zu schieben", sagte Jidong Wei, Geschäftsführer von MAMMOTION. „Mit dem LUBA 2, der das Mähen übernimmt, können sich Väter zurücklehnen, während ihr Rasen von einem professionellen Roboter gepflegt wird."

Somit braucht Papa sich nicht zwischen einem Instagram-würdigen Garten und erholsamer Zeit für sich entscheiden. Lassen Sie LUBA 2 die Arbeit für ihn erledigen. Mit diesem zeitlich begrenzten Bundle , das über Amazon und die MAMMOTION-Website erhältlich ist, erhalten Väter ein Geschenk für den schönsten Rasen, ohne Rückenschmerzen.

Weitere Informationen darüber, welches Modell des Mähroboters LUBA 2 AWD am besten für Ihren Rasen geeignet ist, finden Sie unter mammotion.com/pages/luba-2-awd-series.

Informationen zu MAMMOTION

MAMMOTION hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch innovative Roboterlösungen einen intelligenten und hochwertigen umweltfreundlichen Outdoor-Lebensstil zu ermöglichen. Unsere Mission beginnt mit der Revolutionierung von Roboterrasenmähern für Profis und Verbraucher und ebnet den Weg für ein nachhaltigeres und effizienteres Outdoor-Erlebnis.

https://mammotion.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2430605/1.jpg