MiTAC en TYAN stellen baanbrekende serveroplossingen voor cloudcomputing voor op CloudFest 2024

RUST, Duitsland, 19 maart 2024 /PRNewswire/ -- Vandaag onthullen de dochteronderneming van MiTAC Holdings Corp.(TSE:3706), MiTAC Computing Technology en zijn servermerk TYAN®, de toonaangevende fabrikant in serverplatformontwerp wereldwijd, hun nieuwste cloudserverplatforms voor op CloudFest 2024, stand #H12. Deze platforms zijn voorzien van de nieuwste processors uit de AMD EPYC 9004-serie, AMD Ryzen 7000-serie, en 5th Gen Intel® Xeon® Scalable, waardoor ze ideaal zijn voor next-gen datacenters en cloud computing.

MiTAC toont een geavanceerde cloud- en datacenteroplossing ondersteund door 5e generatie Intel Xeon schaalbare processors

MiTAC en Intel zijn al meer dan een decennium belangrijke strategische partners en werken samen om toonaangevende serverproducten te ontwikkelen voor cloud computing en next-gen veeleisende workloads. Vorig jaar droeg Intel de rechten voor het ontwikkelen en verkopen van producten die gebruik maken van Intel Datacenter Solution Group (DSG) ontwerpen over aan MiTAC. MiTAC toont vandaag op CloudFest een van zijn DSG-productlijnen op maat van cloud-, bedrijfs- en AI-workloads. Het Intel Server System M50FCP1UR204, voorgesteld door MiTAC, vertegenwoordigt de 1U-oplossing van de Intel Server M50FCP-familie (voorheen Fox Creek Pass). Met 5e/4e generatie Intel Xeon Scalable Processors is de Intel Server M50FCP familie een volledig uitgerust, prestatie-geoptimaliseerd 2-socket serverplatform, inclusief 1U- en 2U-opties, dat kan worden geconfigureerd om een breed scala aan mainstream behoeften te ondersteunen. Met krachtige rekencapaciteiten, ingebouwde versnellers en snelle I/O- en geheugenbandbreedte is de Intel Server System M50FCP familie een ideale keuze voor data-intensieve mainstream werklasten.

De nieuwe Cloud Computing-servers van TYAN maken gebruik van de kracht van AMD EPYC 9004 en Ryzen 7000-serie processors

"Schaalbaarheid, hoge beschikbaarheid, betrouwbaarheid, prestaties, energiezuinigheid, ondersteuning voor virtualisatie en netwerkconnectiviteit behoren tot de meest cruciale aspecten waarover cloud computing-servers moeten beschikken om te voldoen aan de eisen van moderne ondernemingen", zegt Eric Kuo, Vice President of Server Infrastructure Business Unit, MiTAC Computing Technology Corporation. "Door gebruik te maken van de mogelijkheden van AMD's nieuwe CPU's, ben ik ervan overtuigd dat TYAN cloudplatforms deze functies en meer kunnen bieden."

TYAN's Transport CX TD76-B8058, ontworpen in een 2U 4-node formaat, benut de kracht van AMD EPYC 9004 processors voor implementatie van high-density cloudservers. Elke servernode heeft 16 DDR5-4800 DIMM-sleuven, 4 hot-swappable E1.s-schijfnissen, 2 NVMe M.2-sleuven, 1 OCP v3.0 LAN mezzaninesleuf en 1 standaard PCIe 5.0 x16-sleuf. Met I/O aan de voorzijde voor de kortste netwerkkabelgeleiding, achteraan toegankelijke, hot-swappable koelventilatoren en redundante 80+ Titanium voedingen zorgt het voor optimaal onderhoudsgemak van het systeem.

Voor cloud service providers die op zoek zijn naar instapservers stelt TYAN de Transport CX GX40-B8016voor. Het is een compacte 1U-server die ideaal is voor front-end portaal- en edge-computing-taken in datacenters. Hij wordt geleverd met 4 DDR5-4800 UDIMM slots, ondersteunt tot 4 SATA drives, 2 NVMe M.2 slots en een PCIe 5.0 x16 slot. Aangedreven door AMD Ryzen 7000 Series Processors met AMD 3D V-Cache technologie, wordt de Transport CX GX40-B8016 geroemd om zijn lage energieverbruik en beheerbaarheid door cloud service providers.

TYAN Thunder CX TD76-B5658 : Geoptimaliseerd voor implementatie van high-density cloudservers

Naast het bovenstaande stelt TYAN dit keer ook nieuwe Intel Emerald Rapids platform voor. Thunder CX TD76-B5658 is een 4-node high-density ontworpen server voor CSP's, met een mainstream 2U-vormfactor. Hij is voorzien van gedeelde systeemventilatoren, redundante 80+ Titanium voedingen en hot-swappable modules voor eenvoudig onderhoud. Hij heeft ook I/O aan de voorkant voor eenvoudig netwerkkabelbeheer. Elk knooppunt wordt aangedreven door een enkele 5e/4e generatie Intel Xeon Scalable processor en ondersteunt PCIe 5.0 x16, OCP v3.0 LAN mezzanine en NVMe M.2 SSD's.

Over MiTAC Computing Technology Corp.

MiTAC Computing Technology Corp, een dochteronderneming van MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), is gespecialiseerd in cloud- en edge computeroplossingen en heeft meer dan 30 jaar ervaring in ontwerp en productie. Met een sterke focus op grootschalige datacenters biedt het bedrijf flexibele en op maat gemaakte leveringsmodellen voor verschillende systemen en toepassingen. De productlijn omvat TYAN-servers, 5G ORAN-servers, krachtige AI-servers en datacenterproducten. Intel Datacenter Solutions Group (DSG) heeft zijn activiteiten sinds juli 2023 overgedragen aan MiTAC, waardoor MiTAC zijn productaanbod kan uitbreiden met geavanceerde total cost of ownership-oplossingen voor datacenterapparatuur van de volgende generatie.

Officiële website van MiTAC Computing Technology: www.mitacmct.com

MiTAC DSG website: https://datacentersolutions.mitacmct.com/

Over TYAN

TYAN, als toonaangevend servermerk van MiTAC Computing Technology Corporation onder MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), ontwerpt, produceert en verkoopt geavanceerde x86- en x86-64-server/werkstationboardtechnologie, platforms en producten voor serveroplossingen. De producten worden wereldwijd verkocht aan OEM's, VAR's, systeemintegrators en wederverkopers voor een breed scala aan toepassingen. TYAN stelt zijn klanten in staat om technologische leiders te zijn door schaalbare, sterk geïntegreerde en betrouwbare producten te leveren voor een breed scala van toepassingen zoals serverapparaten en oplossingen voor HPC, hyper-scale/datacenter, server storage, AI en beveiligingsapparatuur. Bezoek voor meer informatie de website van TYAN op http://www.tyan.com of de website van MiTAC Computing Technology Corporation op http://www.mitacmct.com.

