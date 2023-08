Mito ou verdade: tirar a cutícula aumenta chance de ter micose de unha?

SÃO PAULO, 16 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- O hábito de "fazer as unhas" é algo incorporado na rotina de milhões de brasileiros. Seja por estética ou por questões de saúde, o cuidado com essa parte do corpo é muito importante para manter a limpeza e a higiene em dia. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que esse simples ato, que parece não oferecer riscos, precisa ser feito com cautela para não causar problemas nas unhas dos pés e das mãos.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)*, muitos problemas nas unhas, aliás, são causados por procedimentos de manicure ou higiene feitos incorretamente. Além disso, segundo o dermatologista Bruno Vargas (CRM 0038959/MG), uma dúvida comum dos pacientes é se existe alguma relação entre a retirada das cutículas e o surgimento de micose de unha. De fato, existe. Isso porque, na prática, a cutícula protege as unhas. Isso significa que sua retirada em excesso acaba deixando a unha mais exposta a fungos e bactérias, aumentando assim, o risco de micose. Por isso, é importante que se tome muito cuidado na hora de fazer as unhas para que essa barreira de proteção não seja tirada por completo.

"Vale destacar que o cuidado com os materiais utilizados para fazer as unhas, como os alicates, são de grande importância para a prevenção de possíveis contaminações, visto que o compartilhamento desse objeto por pessoas diferentes pode ser um fator crucial para a transmissão de fungos e micoses", afirma o médico.

Nesse sentido, a higienização de todos os materiais utilizados para fazer a unha é um ponto de extrema importância e a negligência desse passo pode também afetar a saúde das unhas. Porém, limpar, cortar, lixar e hidratar as unhas são ações muito benéficas para manter a saúde dos pés e mãos em dia.

Se ainda com todos esses cuidados os sintomas de micose aparecerem – unhas amareladas, ocas, descoladas e quebradiças, entre outros – é necessário que seja feito um tratamento adequado para eliminá-la. Uma opção é o Loceryl Esmalte, que com apenas uma aplicação**, elimina os fungos e age por até sete dias¹. Além disso, pode ser feita a aplicação de Loceryl por cima de esmaltes cosméticos² sem diminuir a eficácia na eliminação da micose de unha. O esmalte de tratamento é composto por cloridato de amorolfina³ e está disponível nas principais farmácias do Brasil.

É importante sempre buscar por um dermatologista para indicar o tratamento adequado.

