Mitos e verdades sobre bioestimuladores de colágeno

Produtos que ajudam o corpo a produzir colágeno geram curiosidade quando se trata dos seus resultados e eficácia

SÃO PAULO, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Responsável pela firmeza e sustentação da pele, o colágeno é uma proteína produzida naturalmente pelo corpo. Um fator importante é que, após os 20 anos de idade, essa produção começa a diminuir cerca de 1% ao ano¹.

Segundo a cirurgiã plástica Dra. Ingrid Luckmann (CRM-SC 12912), com menor quantidade dessa proteína, a pele passa a ficar mais fina e sem elasticidade. "Conforme avançamos na idade, é comum que haja perda de colágeno, causando flacidez de pele e falta de densidade dérmica, que dá essa aparência de uma pele mais fina. Os procedimentos estéticos que estimulam o corpo a produzir mais colágeno são muito indicados para essas queixas", explica.

É o caso de Sculptra®, o bioestimulador de colágeno pioneiro, que age estimulando a pele a produzir mais colágeno, podendo aumentar sua produção em 66,5%*². O produto, além das laterais do rosto³, pode ser aplicado no corpo, como pescoço, colo, coxas, joelhos, glúteos e abdômen4,5.

Com eficácia comprovada6 observada em 20 anos de uso no mercado brasileiro, Sculptra® já conquistou celebridades como Sabrina Sato, que declarou como o produto foi um grande aliado na recuperação da firmeza de sua pele após o período de gestação. Entre homens, Sculptra® também faz sucesso por conta de seus resultados naturais. O ator Malvino Salvador, por exemplo, já comentou que não abre mão do tratamento no rosto para melhorar a qualidade de pele.

Para esclarecer algumas das principais curiosidades acerca do mecanismo de ação do bioestimulador de colágeno queridinho entre os famosos, a Dra. Ingrid Luckmann desvenda alguns mitos e verdades sobre a sua utilização.

1. Promove o emagrecimento

Mito. Sculptra® é indicado para melhorar a qualidade da pele7, restaurar a firmeza perdida ao longo do tempo através do tratamento da flacidez de pele³ e trazer de volta sua sustentação, aumentando a espessura³.

"A flacidez de pele pode acontecer em decorrência do emagrecimento repentino – como em caso de pós cirurgias bariátricas e gravidez -, e o bioestimulador de colágeno age para amenizar essa flacidez, recuperando a qualidade da pele, sua firmeza e sustentação. Mas o produto não causa o emagrecimento", explica Dra. Ingrid. Ainda segundo a médica, em relação à face, quando se emagrece há a redução significativa de alguns coxins de gordura que são necessários para manter a sustentação da pele, e o bioestimulador de colágeno age amenizando aquele aspecto de derretimento do rosto, uma vez que devolve densidade dérmica à região. "Nesses casos, para se obter resultados ainda mais superiores, pode-se associar a aplicação de bioestimulador de colágeno com ácido hialurônico injetável. O bioestimulador age incentivando o corpo a produzir mais colágeno, enquanto o ácido hialurônico injetável auxilia suavizando incômodos de pontos estratégicos da face", comenta.

2. Melhora celulite

Verdade. O bioestimulador de colágeno ajuda a melhorar a aparência da celulite relacionada à flacidez. Nos glúteos, por exemplo, além de ajudar no combate à celulite, ainda pode melhorar a textura da pele e volumizar a região8.

3. Sua aplicação só é indicada após uma certa idade

Mito. A indicação de uso de Sculptra® deve ser avaliada de maneira individual por um profissional de saúde habilitado à prática de procedimentos estéticos injetáveis, não devendo ser limitada e nem guiada apenas pela idade do paciente.

4. Ajuda a manter a qualidade da pele

Verdade. O bioestimulador de colágeno Sculptra® ajuda a recuperar a saúde da pele, uma vez que proporciona mais firmeza, sustentação e elasticidade, colaborando, assim, para manter a qualidade de pele conforme se avança na idade3.

5. O efeito passa rapidamente

Mito. Sculptra® age estimulando o organismo a produzir colágeno de forma gradativa e prolongada, cujo resultado pode durar até 25 meses9. O bioestimulador de colágeno Sculptra® é um aliado na restauração da estrutura da pele e renovação da firmeza natural10. É um produto utilizado em procedimentos estéticos injetáveis que devem ser realizados por profissionais de saúde habilitados à prática de injetáveis.

*Colágeno tipo I

