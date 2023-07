MitoSense rejoint officiellement le CAMP en tant que partenaire pour le développement de médicaments de thérapie avancée (ATMP)

PLYMOUTH, Mass., 24 juillet 2023 /PRNewswire/ -- MitoSense et le Centre for Advanced Medical Products (CAMP) sont heureux d'annoncer que MitoSense a officiellement rejoint le CAMP en tant que partenaire pour le développement de médicaments de thérapie avancée (ATMP).

MitoSense, Inc. est une société de biotechnologie de premier plan axée sur le développement de thérapies avancées pour traiter les maladies neurodégénératives à l'aide de la technologie Mitochondria Organelle Transplantation (MOT™). La technologie brevetée MOT™ de l'entreprise a montré des résultats prometteurs dans le traitement du dysfonctionnement mitochondrial, et elle pourrait également être appliquée au projet CARMEV en améliorant les vésicules extracellulaires (VE) des CSM de la moelle osseuse pour inhiber les lésions d'ischémie-reperfusion après un infarctus du myocarde (IDM).

Van Hipp, président de MitoSense, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer au CAMP, une organisation réputée qui se consacre au développement des ATMP. Ce partenariat nous permet de combiner notre technologie MOT™ unique avec l'expertise du CAMP, accélérant ainsi le développement de thérapies qui changent la vie des patients atteints de maladies neurodégénératives. »

Le CAMP est un centre de recherche de premier plan qui se concentre sur le développement de bioprocédés, la production BPF et la logistique pour le développement et la traduction des ATMP. En rassemblant un large éventail d'acteurs, y compris des hôpitaux universitaires, des instituts de recherche et l'industrie, le CAMP stimule l'innovation et la collaboration dans le développement des ATMP, permettant finalement de proposer ces thérapies qui changent la vie à ceux qui en ont besoin.

Karl-Henrik Grinnemo, chercheur principal à l'hôpital universitaire d'Uppsala, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir MitoSense comme partenaire dans le projet CARMEV. Leur technologie MOT™ de pointe a le potentiel de révolutionner le traitement des maladies neurodégénératives et prévenir l'insuffisance cardiaque. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour proposer ces thérapies innovantes aux patients. »

L'engagement de MitoSense à mener des recherches et des essais cliniques rigoureux afin de valider l'innocuité et l'efficacité de ses thérapies est en harmonie avec les objectifs du projet CARMEV, à savoir caractériser les préparations de VE biologiquement actives et confirmer l'innocuité du produit de VE dans des expériences précliniques in vivo et dans des tests in vitro chez l'humain. En collaborant avec le CAMP et en tirant parti de son expertise en matière de biothérapie cellulaire, MitoSense peut travailler à la production d'une VE finale bien caractérisé en conditions BPF.

MitoSense contribue en nature avec des ressources matérielles et humaines à un niveau pouvant aller jusqu'à 800 000 SEK par an.

Pour plus d'informations sur MitoSense et le CAMP, veuillez consulter respectivement https://www.mitosenseinc.com et https://atmpsweden.se/about-atmp-sweden/current-initiatives/about-camp/ .

