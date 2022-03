Mitsui rejoint Aker Horizons en tant qu'investisseur stratégique à long terme dans Mainstream Renewable Power pour accélérer sa croissance

Mitsui & Co., Ltd. investit 575 millions d'euros dans Mainstream Renewable Power pour accélérer la croissance du portefeuille d'énergies renouvelables de Mainstream à l'échelle mondiale, notamment dans les Amériques, en Afrique et en Asie-Pacifique

Mainstream émettra de nouvelles actions ordinaires, donnant à Mitsui une participation de 27,5 %

Mitsui renforcera la transformation de Mainstream en un acteur majeur des énergies renouvelables grâce à une empreinte géographique complémentaire, un réseau mondial de clients et des capacités industrielles

DUBLIN, 28 mars 2022 /PRNewswire/ -- Mainstream Renewable Power (« Mainstream », la « Société »), la société mondiale d'énergies renouvelables, est ravie d'annoncer que Mitsui & Co., Ltd. (« Mitsui ») a accepté d'investir 575 millions d'euros dans Mainstream sous forme de nouvelles actions ordinaires, correspondant à une participation de 27,5 % dans la Société. Mitsui jouera un rôle actif à long terme dans la croissance de la Société, aux côtés d'Aker Horizons, qui détiendra 54,4 % de Mainstream après la transaction.

Cette transaction évalue Mainstream à environ 2,1 milliards d'euros sur une base de 100 %.

Accélérer la transformation de Mainstream en un acteur majeur des énergies renouvelables

Les portefeuilles de Mitsui et de Mainstream sont ciblés et complémentaires, les deux sociétés ayant des actifs importants en exploitation ou en développement en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Mitsui tirera parti de son réseau commercial mondial dans tous les secteurs et de ses vastes capacités industrielles, y compris les compétences mondiales des producteurs indépendants d'électricité (IPP) de 22 pays.

Mitsui est l'une des principales entreprises japonaises de négoce et d'investissement général, avec environ 45 000 employés dans 63 pays. Les activités commerciales de Mitsui couvrent les ressources minérales et métalliques, le fer et l'acier, les infrastructures, les produits chimiques et l'énergie.

La présence mondiale de Mitsui, sa vaste expérience dans le secteur de l'énergie et ses alliances stratégiques mondiales, associées aux capacités industrielles d'Aker Horizons, auront d'importantes répercussions stratégiques sur la transformation de Mainstream en un acteur majeur des énergies renouvelables, notamment :

Accélérer l'expansion géographique de la Société sur les marchés à forte croissance

Élargir ses voies de commercialisation, en particulier dans le secteur des contrats d'achat d'électricité (PPA) d'entreprise

Accélérer l'augmentation de sa capacité de construction et d'exploitation sur des plateformes de plusieurs gigawatts

Accroître ses capacités en matière de solutions énergétiques, y compris le stockage sur batteries et le commerce de l'énergie

Stimuler sa position de leader dans la production d'ammoniac vert et d'hydrogène vert, faisant ainsi progresser rapidement son offre Power to X

Réaliser d'importants progrès opérationnels

Mainstream est une pure société d'énergies renouvelables qui possède 14 ans d'expérience dans le développement, la construction et l'exploitation d'actifs de production éolienne et solaire sur les marchés mondiaux, y compris en Amérique latine, en Afrique et en Asie-Pacifique. C'est l'un des développeurs les plus performants de plateformes d'énergie renouvelable à l'échelle du gigawatt dans les domaines de l'éolien terrestre, de l'éolien offshore et de l'énergie solaire, ayant livré avec succès 6,5 GW d'actifs prêts à être financés, y compris la zone Hornsea, le plus grand parc éolien offshore au monde en exploitation aujourd'hui.

Depuis qu'Aker Horizons a annoncé l'acquisition d'une participation de 75 % dans Mainstream en janvier 2021, la société a réalisé des progrès opérationnels importants, notamment :

Faire progresser la construction de sa plateforme de production éolienne et solaire Andes Renovables de 1,4 GW en propriété exclusive au Chili, qui devrait être pleinement opérationnelle l'an prochain

de 1,4 GW en propriété exclusive au Chili, qui devrait être pleinement opérationnelle l'an prochain Développer son portefeuille mondial de 5,2 GW, le portant à 16,6 GW

Obtenir le statut de soumissionnaire privilégié pour 1,27 GW de projets éoliens et solaires en Afrique du Sud

Lancer la plateforme Nazca Renovables de 1 GW au Chili, incluant la signature d'un PPA privé avec un partenaire stratégique

Obtenir une décision d'investissement des autorités régionales pour les premiers 200 MW du projet éolien offshore Phu Cuong Soc Trang de 1,4 GW au Vietnam

Acquérir une participation initiale de 50 % dans un projet éolien offshore flottant de 800 MW au Japon, aux côtés d'Aker Offshore Wind

Finaliser avec succès le désinvestissement prévu du producteur d'énergie chilien Aela Energia, le plus grand producteur indépendant d'énergies renouvelables au Chili, pour 686 millions de dollars, et faire progresser le désinvestissement de l'un des plus grands producteurs d'énergie indépendants en Afrique, Lekela Power, avec un achèvement prévu d'ici la fin de l'année

Mary Quaney, directrice générale du groupe Mainstream Renewable Power, a déclaré : « Il n'y a jamais eu de moment aussi critique dans l'histoire de notre planète pour accélérer la transition mondiale vers les énergies renouvelables. L'annonce transformationnelle d'aujourd'hui renforce la position de leader de Mainstream dans la course mondiale à la neutralité carbone et permet aux pays de réduire rapidement leur dépendance à l'égard des importations de pétrole et de gaz grâce au déploiement à grande échelle des énergies renouvelables. Nous sommes ravis d'accueillir Mitsui en tant que nouveau partenaire stratégique aux côtés d'Aker Horizons. Ensemble, nous nous efforçons d'accélérer nos plans de croissance ambitieux et de tirer parti de notre expertise et de nos ressources collectives pour transformer Mainstream en un acteur majeur des énergies renouvelables au cours de cette décennie. »

Kristian Røkke, directeur général d'Aker Horizons et président de Mainstream, a déclaré : « Mitsui est le partenaire idéal de Mainstream pour accélérer la croissance de l'entreprise et devenir un acteur majeur des énergies renouvelables. Je connais Mitsui depuis de nombreuses années et je suis certain que son riche héritage industriel, sa présence mondiale et son approche similaire en matière de durabilité apporteront une valeur substantielle à Mainstream. Nous considérons que Mainstream fait partie intégrante des projets d'Aker Horizons visant à développer des centres industriels verts à grande échelle, en s'appuyant sur les synergies entre Mitsui, le portefeuille d'Aker Horizons et d'autres partenaires stratégiques. »

Kazumasa Nakai, président-directeur général de Mitsui a déclaré : « Nous sommes ravis de participer à Mainstream conjointement avec Aker Horizons pour stimuler la croissance et l'expansion des activités de développement et de construction/exploitation de Mainstream, en tirant parti de nos réseaux commerciaux mondiaux avec des clients de tous les secteurs et de ses capacités industrielles étendues, y compris une expertise approfondie dans le secteur mondial de l'énergie. Nous sommes convaincus que la participation à Mainstream renforcera davantage le partenariat stratégique entre le groupe Aker et Mitsui, faisant progresser notre transition vers les énergies renouvelables et la réduction des gaz à effet de serre en réponse au changement climatique mondial. »

Partenariat mondial pour développer de solides grappes d'entreprises dans le secteur des énergies renouvelables

Mitsui, Aker Horizons et Mainstream visent à promouvoir et à développer de solides grappes d'entreprises dans le domaine des énergies renouvelables, en s'appuyant sur des années de coopération fructueuse entre Mitsui et le groupe Aker. L'investissement de Mitsui dans Mainstream renforcera davantage le partenariat stratégique entre les deux groupes industriels, ouvrant la voie à des collaborations dans de nouveaux secteurs d'activité tels que le commerce de l'énergie, la gestion de l'énergie, le stockage sur batteries, ainsi que l'hydrogène et l'ammoniac verts. Mitsui vise à développer des grappes d'entreprises d'envergure au sein d'actifs d'énergies renouvelables en tirant parti des fonctions intégrées de ses différentes unités commerciales.

Détails de la transaction

La transaction sera réalisée sous la forme d'un placement privé d'actions ordinaires dans Aker Mainstream Renewables AS, la société holding de Mainstream Renewable Power, en faveur de Mitsui, générant ainsi un produit brut de 575 millions d'euros pour la Société. Après la transaction, Mitsui détiendra une part de 27,5 % dans Mainstream, Aker Horizons détiendra 54,4 % et le fondateur de Mainstream, Eddie O'Connor, ainsi que les investisseurs de détail irlandais détiendront les 18,1 % restants. La transaction devrait être conclue en avril 2022.

Mitsui, Aker Horizons et Mainstream ont l'intention de poursuivre le développement de Mainstream en vue d'un premier appel public à l'épargne, même si la transaction garantit une certaine flexibilité quant au calendrier de financement futur de Mainstream.

DNB Markets, qui fait partie de DNB Bank ASA, a agi en tant que conseiller financier et Advokatfirmaet BAHR AS a agi en tant que conseiller juridique de Mainstream et Aker Horizons dans le cadre de la transaction.

Contact :

Emmet Curley, Responsable de la communication et du positionnement

Téléphone : +353 86 2411 690

E-mail : [email protected]

Elizabeth Adams, FTI Consulting

Téléphone : +44 20 3727 1000

E-mail : [email protected]

À propos de Mainstream Renewable Power

Mainstream Renewable Power est une pure société d'énergies renouvelables de premier plan, avec des actifs éoliens et solaires sur les marchés mondiaux, y compris en Amérique latine, en Afrique et en Asie-Pacifique. Mainstream est l'un des développeurs les plus performants de plateformes d'énergie renouvelable à l'échelle du gigawatt, dans les domaines de l'éolien terrestre, de l'éolien offshore et de la production d'énergie solaire. Mainstream a livré avec succès 6,5 GW d'actifs de production d'énergie éolienne et solaire prêts à être financés. En mai 2021, Aker Horizons a acquis une participation de 75 % dans la société, accélérant ainsi ses projets visant à livrer son pipeline de haute qualité de plus de 16 gigawatts d'énergie renouvelable.

Mainstream a levé plus de 3 milliards d'euros en financement de projets à ce jour et emploie plus de 485 personnes sur les cinq continents.

www.mainstreamrp.com

À propos de Mitsui

Mitsui & Co., Ltd. est l'une des principales entreprises japonaises de négoce et d'investissement général, établie en 1947, avec une présence mondiale dans les différents domaines d'activité et 63 pays/régions avec environ 45 000 employés. Le principal objectif stratégique de Mitsui est de poursuivre une croissance durable et, par le biais de ses activités commerciales, de contribuer au développement de pays et de régions du monde entier tout en luttant contre le changement climatique et d'autres problèmes mondiaux. Dans ce contexte, Mitsui s'est fixé comme objectif de réduire l'impact des GES d'ici 2030 à la moitié de ce qu'il était en 2020 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mitsui possède actuellement 65 actifs énergétiques dans 22 pays, avec une capacité brute de 39,6 GW et une capacité nette (part de Mitsui) de 10,8 GW.

À propos d'Aker Horizons

Aker Horizons ASA est une société d'investissement positive pour la planète dédiée au développement d'entreprises dans le domaine des énergies renouvelables et d'autres technologies qui réduisent les émissions ou favorisent un mode de vie durable. La société est cotée à la Bourse d'Oslo et détenue majoritairement par Aker ASA. Le portefeuille d'investissement d'Aker Horizons comprend des participations dans Aker Clean Hydrogen, Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture et Mainstream Renewable Power.

www.akerhorizons.com

