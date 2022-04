Mitsui va investir dans le projet Round-The-Clock de ReNew Power

L'accord prévoit une participation de 49 % de la société japonaise Mitsui dans le projet.

L'année dernière ReNew a signé un accord d'achat d'électricité (AAE) de 400 MW pour de l'électricité de type Round the Clock (RTC) pour fournir de l'électricité à Solar Energy Corporation of India (SECI).

(SECI). Pour le PPA de 400 MW, la société installera 1 300 MW de capacité d'énergie renouvelable et jusqu'à 100 MWh de stockage en batterie.

GURGAON, Inde, 7 avril 2022 /PRNewswire/ -- ReNew Power (« ReNew », RNW, RNWWW : NASDAQ), la première société indienne d'énergie renouvelable, a finalisé un partenariat avec Mitsui & Co., Ltd. (« Mitsui », 8031.T-JP : Tokyo Stock Exchange), l'une des principales sociétés mondiales de négoce et d'investissement général. Tokyo Stock Exchange), l'une des principales sociétés mondiales de négoce et d'investissement général.

Dans le cadre de ce partenariat, Mitsui investira dans le projet d'énergie renouvelable RTC développé par ReNew.

Le projet RTC consistera en trois parcs éoliens nouvellement construits et un parc solaire avec stockage par batterie (1 300 MW au total plus jusqu'à 100 MWh de stockage par batterie) dans les États du Rajasthan, du Karnataka et du Maharashtra, et fournira 400 MW d'électricité à SECI, une entité appartenant au gouvernement central indien, dont la dette intérieure est notée AA+ par ICRA, une filiale de Standard & Poor's.

L'exploitation commerciale du projet devrait commencer au troisième trimestre civil de l'année 2023. ReNew, par l'intermédiaire de ses sociétés affiliées, se chargera également de l'EPC, de l'O&M et de la gestion de projet pour le projet RTC.

Le PPA de 25 ans pour le projet, premier PPA d'énergie renouvelable en Inde, a été signé l'année dernière avec SECI pour fournir de l'électricité à ₹2,90/kWh (~US 3,8 ¢), qui augmentera de 3 % par an pendant 15 ans après quoi il se stabilisera pour la période restante du projet.

Troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre, l'Inde s'est engagée, lors du sommet COP26 de Glasgow l'année dernière, à atteindre 500 GW de capacité installée à base de combustibles non fossiles d'ici à 2030 et à tirer 50 % de son énergie des énergies renouvelables d'ici là. Le projet RTC contribuera à la réalisation de cet objectif et soutiendra la politique du gouvernement indien visant à développer le secteur des énergies renouvelables dans le cadre de la transition historique du pays vers une énergie propre.

À propos de ce partenariat avec Mitsui, M. Sumant Sinha, fondateur, président et directeur général de ReNew Power, a déclaré : « Le projet RTC, le premier du genre en Inde, fournit de l'électricité renouvelable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un coût très bas et sans émissions. Nous sommes fiers de nous associer à Mitsui, un conglomérat mondial de premier plan, pour soutenir la transition énergétique verte de l'Inde et nous sommes impatients de renforcer ce partenariat à l'avenir. »

Ryoichiro Uno, directeur général en charge des projets d'infrastructure en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique de Mitsui, a déclaré : « Notre mission est de construire un avenir meilleur pour les gens du monde entier grâce au développement des infrastructures. Nous considérons l'Inde comme un marché extrêmement prometteur pour de nombreuses raisons, notamment sa forte croissance économique et son solide engagement en faveur de la décarbonisation. Grâce à ce projet, Mitsui accélérera la transition vers une énergie propre en Inde, en collaboration avec ReNew, et contribuera à la réussite du projet en tirant parti de sa grande expérience mondiale en matière de développement de projets énergétiques, ainsi que de son vaste réseau commercial dans différents secteurs. Nous sommes impatients d'étendre la collaboration de Mitsui avec ReNew au-delà de ce projet de RTC en Inde. »

1,0 USD = 76,29 INR (au 27-03-2022)

À propos de ReNew

ReNew est l'un des plus grands producteurs indépendants d'énergie renouvelable (IPP) en Inde et dans le monde. ReNew développe, construit, possède et exploite des projets d'énergie éolienne et solaire de grande envergure, des projets hydroélectriques et des projets d'énergie solaire distribuée. Au 1er février 2022, ReNew disposait d'une capacité totale de 10,2 GW de projets d'énergie renouvelable à travers l'Inde, y compris des projets mis en service et engagés.

À propos de Mitsui

Mitsui & Co., Ltd. est l'une des principales entreprises japonaises de négoce et d'investissement général, établie en 1947, avec une présence mondiale dans les différents domaines d'activité et 63 pays/régions avec environ 45 000 employés. Le principal objectif stratégique de Mitsui est de poursuivre une croissance durable et, par le biais de ses activités commerciales, de contribuer au développement de pays et de régions du monde entier tout en luttant contre le changement climatique et d'autres problèmes mondiaux. Dans ce contexte, Mitsui s'est fixé comme objectif de réduire l'impact des GES d'ici 2030 à la moitié de ce qu'il était en 2020 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mitsui possède actuellement 65 actifs énergétiques dans 22 pays, avec une capacité brute de 39,6 GW et une capacité nette (part de Mitsui) de 10,8 GW.

