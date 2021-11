Mitú y The MRKT lanzan el primero de una serie de estudios sobre el estado actual de la comunidad latina en EE. UU.

"Como marca de medios digitales que ha sustentado la representación latina por 10 años, mitú tiene conversaciones con millones de latinos diariamente. Dicha interacción, y nuestro proceso editorial, nos permite recoger las señales y preocupaciones de la realidad de nuestra audiencia. Es así cómo podemos desarrollar perspectivas no solamente de lo que nuestra comunidad está pensando sino también de sus razones de manera vigente y oportuna", dijo el presidente de mitú, Stephen Brooks. "En última instancia, sentimos la responsabilidad no solamente de compartir estas apreciaciones sino también de darle una voz a nuestra audiencia".

Tanto mitú como The MRKT están inherentemente dispuestos a aportar detalles sobre el estado de la comunidad hispana de EE.UU., tanto desde el punto de vista macro, desde las perspectivas públicas, hasta una escala interpersonal, que les permita descubrir matices y evaluar a la comunidad desde un punto de vista único nunca antes percibido.

"Como agencia líder de comunicaciones y mercadeo multicultural, nuestro equipo vive y respira las experiencias que impregnan el espíritu cultural dentro de nuestra comunidad, lo que hace que los problemas que afectan a la comunidad hispana de EE.UU. sean increíblemente evidentes para nosotros. Es con esa experiencia profesional y del mundo real ayudamos a crear estos estudios que esperamos permitan que otras entidades y organizaciones identifiquen las necesidades más actuales de la población latina de EE.UU. y nos acerquen a un futuro en el que nuestra comunidad sea vista y escuchada por completo", dijo el presidente de The MRKT, Marcos Barron.

El primer estudio cuantitativo en línea, conducido por la organización independiente HyperFocus ROI con una muestra de unos 1000 hispanos, consistía en evaluar a los participantes por sus diversas actitudes, percepciones y su comportamiento a través de varios segmentos demográficos relacionados con el tema de la salud y el bienestar. Cuatro áreas claves fueron cubiertas: la medicina, la salud mental, la preparación física y los ejercicios y la nutrición, entre varios segmentos claves de audiencias segmentadas por edades, remuneración, género y si eran o no nacidos en EE.UU.

Mientras algunas perspectivas específicas relacionadas con cada una de estas cuatro áreas fueron develadas entre varios segmentos de la audiencia, la salud mental surgió como el denominador más común con el 65% de todos los encuestados calificandola como muy importante. En un hecho notable, la salud mental ha declinado entre todos los segmentos de la población latina de EE.UU. en comparación con hace dos años.

Descubrimientos claves adicionales:

Los latinos nacidos en EE.UU. reportaron problemas de salud que afectan a múltiples generaciones al doble del porcentaje promedio, comparado con los latinos que no nacieron en EE.UU.

37% de los latinos consultados reportaron que la razón número uno de la falta de acceso a un médico de atención primaria es su estado financiero, con los latinos no nacidos en EE.UU. identificando el mismo asunto como un obstáculo más frecuente, en un porcentaje del 46%

Los latinos de ingresos más bajos (sueldos de menos de $49.000 ) califican a todas las subcategorías (médica, salud mental, salud y actividad y nutrición) como algo de menor o de ninguna importancia para ellos. De todos modos, hay algunas barreras y motivos claves que muestran las razones por las que no están otorgándole a la salud la importancia debida, en comparación con otros grupos.

) califican a todas las subcategorías (médica, salud mental, salud y actividad y nutrición) como algo de menor o de ninguna importancia para ellos. De todos modos, hay algunas barreras y motivos claves que muestran las razones por las que no están otorgándole a la salud la importancia debida, en comparación con otros grupos. De las cuatro subcategorías, los latinos no le dan mucha importancia a la aptitud física y al ejercicio, aunque los hábitos que confiesan indican que hacen ejercicio en niveles superiores a los de dos años atrás, con un 45% declarando que hacen ejercicio con mayor frecuencia.

Para mayores detalles y para leer el estudio completo, visite: http://mituintell.mitunetwork.com .

Acerca de Mitú

Mitú es la compañía de medios digitales líder en la representación del punto de vista del consumidor latino entre los 18 y 44 años. A través de nuestros múltiples puntos de contacto en videos, noticias, redes sociales y en el comercio, conectamos marcas, compradores de contenidos y creadores con la enorme comunidad de consumidores latinos en Estados Unidos.

Nuestra audiencia es 200% - 100% estadounidense y 100% latina, lo que nos inspira a crear historias auténticas y culturalmente relevantes para ellos. Abarcamos una audiencia masiva y multicultural a través de una enorme variedad de plataformas sociales y de O&O.

Mitú es orgullosamente parte del GoDigital Media Group con sede central en Los Ángeles, CA y sucursales en Nueva York, Miami, Chicago, México, Colombia, Bielorrusia, Sri Lanka y Corea del Sur.

Acerca de The MRKT

The MRKT es la división de servicio completo de mercadotecnia y comunicaciones de la agencia Terry Hines & Asociados (THA), una firma líder en mercadotecnia del entretenimiento por más de 40 años. The MRKT ofrece una estrategia global para confeccionar narrativas y vivencias que conecten al cliente con las diversas demografías multiculturales por medio de la cultura y del modo de vida, por encima de los estereotipos y otras suposiciones. The MRKT se especializa en llegar al consumidor latino, afroamericano y estadounidense de origen asiático para ejecutar campañas con impronta nacional y local, conjugando la repercusión cultural a través de varias disciplinas, incluyendo: relaciones públicas, medios en redes, influenciadores de mercado, experienciales, de bases, y creativos (prensa, digital, AV) en beneficio de algunas de las marcas más grandes de entretenimiento y de consumo del mundo.

