Mixfit étend son partenariat mondial avec DSM et Givaudan en matière de nutrition personnalisée

Ce partenariat unique avec DSM et la collaboration avec Givaudan réunissent l'expertise inégalée de DSM en micronutriments essentiels et la science connexe, l'expertise leader du marché de Givaudan en matière de goût et de saveur, ainsi que la supériorité technologique et la plateforme client de Mixfit pour permettre d'analyser les données de santé en temps réel, répondre efficacement aux carences nutritionnelles, et promouvoir un mode de vie sain d'une manière transparente en fournissant aux consommateurs une boisson personnalisée nutritive et agréable.

Exposée avec DSM du 15 au 17 mai à Vitafoods-Europe 2018 (Genève, Suisse), Mixfit a dévoilé la première solution de nutrition personnalisée complète pour les consommateurs. Mixfit Intelligent Nutrition Assistant (Mina) et l'appareil de distribution de nutrition personnalisée sophistiqué en temps réel ont créé des boissons délicieuses en temps réel contenant un mélange personnalisé de nutriments de Quali®-Blends par DSM et de saveurs personnalisées par Givaudan.

Reza Zanjani, PDG de Mixfit, a déclaré : « La fourniture de solutions de nutrition personnalisées aux consommateurs requiert un effort multidisciplinaire. En combinant la science et les micronutriments de haute qualité de DSM au savoir-faire numérique unique et à la solution de nutrition personnalisée de Mixfit, nous nous assurons que Mina améliore la vie des consommateurs soucieux de leur santé dans le monde entier en s'intégrant en toute transparence à leurs modes de vie, et permet aux consommateurs de bénéficier de leurs propres données grâce aux technologies blockchain de Mixfit. »

Peter De Meester, vice-président en charge de la stratégie mondiale chez DSM Nutrition et santé humaines, a déclaré : « À l'heure où les consommateurs du monde entier deviennent plus soucieux de leur santé et de leur bien-être, il y a un besoin croissant pour une approche plus personnalisée envers la nutrition. Ce partenariat a été soigneusement élaboré pour connecter une expertise complémentaire et unique afin d'aider les consommateurs à atteindre leurs objectifs en matière de nutrition et soutenir notre mission qui est d'aider la population mondiale croissante à rester en bonne santé. »

Fabio Campanile, directeur mondial, science & technologie, Division des saveurs de Givaudan, a ajouté : « Nous considérons que la nutrition personnalisée est une nouvelle opportunité émergente. Notre collaboration avec Mixfit et DSM est une première étape dans l'exploration de cet espace au travers d'un nouveau concept excitant. Givaudan, grâce à son expertise en création de saveurs et son innovation en matière de solutions de masquage du goût pour les nutriments, est idéalement placée pour fournir aux clients de Mixfit des produits nutritifs et délicieux. »

