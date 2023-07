Mixpanel adiciona IA generativa para que as empresas possam "conversar com seus dados"

Equipes de produtos, profissionais de marketing e executivos de oito mil das principais empresas digitais do mundo podem consultar seus dados sobre usuários com conversa em linguagem natural

A incorporação do GPT-3.5 Turbo da OpenAI pela Mixpanel permite que a precisão seja validada e prioriza a privacidade

SÃO FRANCISCO, 6 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Mixpanel, pioneira em análise de eventos*, integrou IA generativa para que as empresas possam "conversar com seus dados". A integração permite que as empresas entendam rapidamente e com mais facilidade o impacto que as decisões sobre produtos e marketing exercem na experiência dos seus clientes e na receita das empresas. A aplicação da IA generativa da Mixpanel permite que as consultas feitas por IA sejam revisadas para que as pessoas possam entender a fonte e a precisão do relatório criado, sem a necessidade de expor seus dados proprietários ao Large Language Model (LLM).

Agora, qualquer pessoa que utilizar a Mixpanel poderá entender claramente a experiência de cada cliente fazendo perguntas básicas em inglês para o modelo "GPT-3.5 Turbo" da OpenAI, eliminando mais uma barreira para as empresas que desejarem entender como as pessoas usam seus aplicativos.

Por exemplo, um empregado não técnico de uma empresa de transporte por aplicativo pode perguntar: "Qual grupo de usuários converte com mais frequência quando aplicamos aumento de preços em nossos principais mercados?" Um profissional de marketing poderá entender rapidamente as tendências relacionadas aos gastos com publicidade ou um vendedor poderá observar mudanças na receita ao longo do tempo. A IA generativa desenvolve a consulta necessária, que será executada na Mixpanel, apresentando o gráfico correspondente em um instante para exibir visualmente as tendências de conversão para diferentes grupos em diferentes mercados.

Amir Movafaghi, CEO da Mixpanel, disse: "A IA generativa é a nova interface da computação e está possibilitando imensos ganhos de produtividade. Em nosso mundo, isso significa que é muito mais fácil para qualquer pessoa consultar seus dados em inglês simples, fazendo uma pergunta à IA. Tornar a análise acessível, para que literalmente todos possam participar, melhorará significativamente a tomada de decisões em todas as empresas."

Priorização da privacidade e validação da precisão

Apesar da imensa oportunidade que a IA generativa representa, ela nem sempre é precisa. Por esse motivo, as consultas da Mixpanel desenvolvidas usando IA gerativa permitem que as pessoas verifiquem a fonte das respostas obtidas para entender como um relatório foi gerado. Embora o recurso de IA seja disponibilizado para todos os usuários da Mixpanel, ele também será opcional, de maneira que as pessoas possam escolher fazer consultas usando IA ou continuar com a interface de usuário existente.

Os dados de comportamento do usuário da Mixpanel são confiáveis e a empresa oferece informações para oito mil clientes pagantes, incluindo grandes empresas e os líderes digitais de maior sucesso do mundo, como CNN, Uber e Yelp! Essa é a razão pela qual a introdução da IA generativa da Mixpanel prioriza a privacidade. Os clientes da Mixpanel não precisarão contribuir com seus dados para o grande modelo de linguagem, em vez disso, a IA aumentará a velocidade e a facilidade com que as consultas serão desenvolvidas, e será a Mixpanel quem realmente analisará os dados subjacentes.

"A IA generativa é um pouco parecida com a eletricidade, você pode usá-la para criar outros produtos para tornar as coisas mais rápidas e fáceis. Nós a usamos para acelerar os fluxos de trabalho e simplificar a maneira como as pessoas fazem perguntas sobre seus dados. Mas este é apenas o começo, e esperamos que os LLMs melhorem a análise nos próximos anos," acrescentou Movafaghi.

Tradicionalmente, os analistas de dados que utilizam ferramentas de inteligência de negócios precisavam escrever consultas complexas em SQL para analisar os dados, um requisito que tornou a análise em uma disciplina de nicho e impediu que as empresas obtivessem respostas rápidas dos dados em grande escala. A Mixpanel mudou isso com seu sistema de análise baseado em eventos, que funcionários não técnicos utilizam para fazer perguntas sobre seus dados com menus suspensos. A introdução da IA generativa reinventa mais uma vez o processo de análise de dados para que qualquer pessoa possa usar a Mixpanel para contribuir para uma melhor tomada de decisões fazendo perguntas com facilidade sobre seus dados.

A nova interface de IA generativa da Mixapanel está sendo usada atualmente por um grupo seleto de clientes como parte de um programa Beta fechado. O recurso será disponibilizado como uma interface opcional, sem custo adicional, para todos os usuários da Mixpanel nas próximas semanas.

* Sobre a análise de eventos

A análise de eventos captura todas as ações (ou eventos) que cada usuário realiza dentro de um produto digital, como um site de comércio eletrônico ou um aplicativo de transporte. Essa visualização mais detalhada ajuda as empresas a entender como diferentes grupos de usuários se comportam em vários pontos durante suas experiências, para responder a perguntas como: quais grupos de usuários desistem durante a inscrição? Utilizando a Mixpanel, agora também é possível compreender o impacto nas vendas desses problemas de experiência de cliente.

Essa abordagem é muito mais rápida e fácil do que as ferramentas tradicionais de inteligência de negócios (BI) que exigem que os dados sejam preparados e tabulados e que as consultas de BI sejam codificadas em SQL. Embora a análise de BI possa oferecer uma visualização do número de clientes que desistiram, ela não permite determinar o motivo pelo qual os usuários se comportam de determinadas maneiras. É por isso que a análise de eventos é tão importante para as equipes de produtos que criam e melhoram continuamente os produtos digitais de maior sucesso no mundo.

Sobre a Mixpanel

A Mixpanel é uma plataforma de análise de eventos que permite a qualquer pessoa obter respostas dos seus dados de clientes e rendimentos em segundos. Ela oferece gráficos e visualizações poderosos em tempo real sobre como os usuários interagem com os produtos digitais. Independentemente do conhecimento técnico, qualquer pessoa pode se concentrar no que estiver funcionando e dedicar mais tempo às suas melhores ideias com a Mixpanel. Para saber mais, acesse: www.mixpanel.com

