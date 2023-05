Mixpanel tem como alvo "jornada de usuário completa" com lançamento do Marketing Analytics

Os profissionais de marketing agora podem entender a jornada completa dos usuários antes e depois da aquisição com a Mixpanel

SÃO FRANCISCO, 2 de maio de 2023 -- AMixpanel, pioneira em análise de eventos, está expandindo seu foco além das equipes de produtos para levar o poder da análise baseada em eventos aos profissionais de marketing.

Atualmente, os profissionais de marketing utilizam ferramentas legado, como o Google Analytics, para saber como clientes em potencial interagem com anúncios e conteúdo, mas é aí que o entendimento geralmente termina. Após a conversão, as equipes de produtos começam a monitorar os "eventos" que os usuários realizam no aplicativo para criar melhores recursos. Mas as marcas precisam de uma visão granular e integrada de toda a jornada do usuário, para que o marketing possa impulsionar o crescimento atraindo grupos de usuários que obtêm valor de longo prazo do aplicativo.

É por isso que a Mixpanel expandiu sua ferramenta de análise baseada em eventos para atender às necessidades dos profissionais de marketing digital modernos. Com a Mixpanel Marketing Analytics, as marcas podem:

Entender quais canais atraem novos usuários com atribuição multitoque e os vários caminhos que um novo usuário segue para a construção de valor de longo prazo.

Aumentar o retorno dos gastos com publicidade (ROAS) monitorando regularmente o desempenho dos canais e das campanhas.

Identificar os segmentos de clientes mais valiosos de uma marca para melhorar o direcionamento da campanha por meio da construção de grupos demográficas ou comportamentais

Avaliar a forma como diferentes grupos de usuários interagem com o conteúdo para que o site possa ser personalizado com base no que está atraindo grupos de usuários que realmente importam para o resultado final

Mauricio Saez, Diretor de Insights de Dados da Talent.com compartilhou "Na Talent.com, usamos Mixpanel para entender o comportamento do usuário em nossa plataforma. A ferramenta oferece uma análise profunda dos diferentes grupos de usuários e como eles interagem com nosso aplicativo e site. Poder combinar essa percepção com nossas diferentes campanhas publicitárias, especificamente para melhorar a eficácia de nossa propaganda em mecanismo de busca, ajuda-nos a entender melhor os usuários avançados, a eficácia de nossos canais de compra, a fazer investimentos de marketing melhores e, em última análise, proporciona um forte Retorno sobre o Investimento em Publicidade (ROAS)."

Os profissionais de marketing também podem coletar e centralizar dados com uma Plataforma de Dados do Cliente (CDP), como a Twilio's Segment, antes de alimentá-la à Mixpanel para fornecer experiências personalizadas extremamente precisas em tempo real.

Para as marcas que possuem uma plataforma de dados do cliente (CDP) em funcionamento, a análise de eventos pode ajudá-las a avançar ainda mais, aproveitando seus dados para personalizar a experiência contínua do cliente com base nas ações que eles tomam dentro do aplicativo da marca. Por exemplo, se um determinado tipo de usuário cancela frequentemente a assinatura na hora da renovação, talvez o novo plano de pagamento possa ser dividido em vários meses.

Amir Movafaghi, CEO da Mixpanel, comentou: "A Mixpanel vem inovando em análise de eventos desde 2010. Monitorar os "eventos" do usuário oferece um entendimento mais granular e, à medida que os cookies de terceiros desaparecem, as marcas estão nos dizendo que querem expandir essa abordagem para seus esforços de marketing e obter o quadro completo de toda a jornada do cliente usando dados de terceiros. O Google também reconheceu claramente isso, com a GA4 sendo redesenhada para se basear em eventos. Mas estamos confiantes de que é muito mais fácil para a Mixpanel adicionar análises de marketing do que é para a Google ou a Adobe dominar os eventos".

Lançada hoje, a Mixpanel Marketing Analytics vem com um modelo pronto para que os profissionais de marketing acostumados com o painel Google Analytics possam fazer a transição para a Mixpanel, ao mesmo tempo em que veem métricas de marketing padrão familiares diretamente com a conversão e outras métricas de engajamento no produto.

Sobre a Mixpanel

A Mixpanel é uma plataforma de análise de eventos que permite a qualquer pessoa obter respostas de seus clientes e dados de receita em segundos www.mixpanel.com.

