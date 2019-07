MJBizDaily apresenta o Simpósio Latino-americano sobre Cannabis, em Bogotá, Colômbia

DENVER, 29 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Os organizadores da maior e mais influente feira comercial de cannabis do mundo, a Marijuana Business Conference & Expo (MJBizCon) (Conferência e Exposição sobre a Maconha) apresentam o Simpósio Latino-americano sobre Cannabis da MJBizDaily em Bogotá, Colômbia. Em reação à hiperaceleração do mercado de cannabis em toda a América Central e do Sul, a MJBizDaily está reunindo centenas de profissionais e especialistas de todo o mundo para promover o setor.

O Simpósio Latino-americano sobre Cannabis da MJBizDaily receberá funcionários públicos, pesquisadores, investidores, membros inovadores do setor e responsáveis por decisões relativas a políticas, todos de nível local e internacional, para um evento intensivo que será realizado nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2019, no Grand Hyatt Bogotá.

"A Colômbia e o resto da América Latina têm tudo para se tornarem centrais para o cultivo e fornecimento da cannabis em âmbito internacional", disse Cassandra Farrington, CEO e cofundadora da MJBizDaily. "Nosso objetivo é sempre fornecer as informações mais atualizadas, assim como recursos e oportunidades de criação de negócios para os mercados em crescimento que oferecem tremendas oportunidades. Por isso, é natural que a Colômbia seja nossa mais recente adição."

O Simpósio Latino-americano sobre Cannabis da MJBizDaily oferece dois dias de programas educativos sobre padrões e estruturas do setor e informações cruciais sobre oportunidades comerciais e de investimento que estão surgindo nos mercados de cannabis do Caribe e da América Latina.

Os participantes ficarão informados sobre as novidades em pesquisa científica e tecnologia e sobre os possíveis e exclusivos impactos do Caribe e da América Latina no mercado global. Além disso, poderão se preparar para possíveis impactos e cenários futuros, inclusive avanços farmacêuticos e tendências de investimento. Além de sessões gerais sobre o que há de mais moderno e de oportunidades exclusivas de fazer contatos com os participantes da conferência, as várias sessões educativas oferecem:

Nos mínimos detalhes: o segmento de cannabis na América Latina

Oportunidades de investimento para cannabis – na Colômbia e além

Em foco: a ciência por detrás da cannabis

Insights sobre produção e distribuição

Oportunidades comerciais na América Latina

O Simpósio Latino-americano sobre Cannabis da MJBizDaily é onde os players mais sérios do mercado da América Latina e do Caribe se reúnem para fazer contatos, se informar e se conectar.

FONTE Marijuana Business Daily

