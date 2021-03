MKU Ltd. entrega coletes blindados de alto desempenho e de última geração para a Polícia Militar de São Paulo, Brasil

A Polícia Militar são Paulo iniciou uma licitação para a aquisição de 14.500 coletes balísticos baseados no mais recente padrão NIJ 0101.06 do Instituto Nacional de Justiça, EUA. As especificações da licitação para os coletes balísticos foram altamente focados na experiência geral do usuário final com ênfase especial no conforto, no peso mais leve e na flexibilidade.

Esta licitação global atraiu muitas empresas internacionais e foi altamente contestada, mas a licitação foi concedida à proposta enviada pela MKU Ltd.

Conhecida por sua experiência no fornecimento de soluções balísticas avançadas usando design proprietário e tecnologias patenteadas, a MKU tem mais de 3 décadas de experiência associada à infraestrutura e a processos de fabricação de última geração. Estes coletes de alto desempenho, com nível de proteção IIIA, foram customizados pela MKU para garantir a proteção balística aprimorada com menor peso, conforto, mobilidade e facilidade de uso. Eles são fabricados usando tecidos antibacterianos especiais, o que garante conforto, mesmo em caso de uso prolongado. A MKU entregou os coletes em mais de 21 tamanhos diferentes conforme a solicitação do cliente.

Os coletes são certificados pela NIJ e foram cuidadosamente testados com relação ao desempenho, durante o processo de licitação e após a entrega.

O Sr. Neeraj Gupta, diretor geral, declarou: "Estamos orgulhosos de estar associados à tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo e estamos confiantes de que esses coletes não só oferecem a melhor proteção, mas são extremamente leves e muito confortáveis de usar. A MKU se dedica a oferecer aos seus clientes a confiança que eles exigem ao mesmo tempo em que reduz os problemas. Esperamos trabalhar em estreita colaboração com a Polícia Militar de São Paulo no futuro e oferecer-lhes os melhores produtos da categoria."

MKU - Aprimorando as capacidades. Reduzindo os riscos.

A MKU é um fabricante líder de dispositivos eletro-ópticos, soluções de proteção balística para pessoas e plataformas para as forças militares e de segurança nacional, com uma base de clientes em mais de 100 países. Operando fora da Índia e da Alemanha, a MKU ofereceu proteção a mais de 2 milhões de soldados e mais de 2.000 plataformas em 230 forças até o momento. Ao longo dos anos, a MKU desenvolveu vários produtos patenteados que aumentam a capacidade e reduzem o risco para os soldados no cumprimento do dever.

