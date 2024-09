MMDSmart nomme Methodios Chousmekiaris au poste de Chief Revenue Officer en vue d'une croissance renforcée

Methodios Chousmekiaris, qui associe ses connaissances du secteur aux solutions de communication de MMDSmart, est chargé de transformer les opérations de vente

PETAH TIQWA, Israël, 4 septembre 2024 /PRNewswire/ -- MMDSmart, un leader de la messagerie d'entreprise, des centres d'appels et du CPaaS, a le plaisir d'annoncer la nomination de Methodios Chousmekiaris en tant que Chief Revenue Officer La vaste expérience et l'approche innovante de Methodios guideront la vision de MMDSmart, qui consiste à transformer la manière dont les PME et les entreprises communiquent avec leurs clients, leurs employés et leurs partenaires.

« Je souhaite que MMDSmart devienne la principale plateforme d'expérience client pour les entreprises », déclare Methodios. « Avec notre équipe talentueuse et notre solide gamme de produits, nous aiderons nos clients à atteindre de nouveaux niveaux de réussite. »

La gamme de produits de MMDSmart comprend MessageWhiz, une plateforme de messagerie multi-agents de premier plan qui a récemment intégré des capacités d'IA générative dans sa plateforme. La plateforme comprend des outils d'optimisation avancés et une intégration optimale de la gestion de la relation client (CRM) pour des messages personnalisés.

MMDSmart lance également une version actualisée de Call Center Connect, une plateforme d'appel virtuelle multi-agents qui permet aux entreprises d'étendre leurs activités de manière fluide, où qu'elles se trouvent.

« MMDSmart est ravi d'accueillir Methodios dans son équipe », déclare Arie Frenklakh, CEO et cofondateur de MMDSmart. « Grâce à son expérience commerciale et à sa vision avant-gardiste, Methodios jouera un rôle crucial dans la croissance de notre entreprise. Nous nous réjouissons à la perspective de voir l'impact qu'il aura sur notre réussite commune. »

Methodios a occupé différentes fonctions commerciales chez SAP, Slack et, plus récemment, en tant que responsable des ventes, EMEA, chez BIRD (MessageBird). Parlant couramment l'allemand, l'anglais et le grec, il réside actuellement à Munich où il apprécie un style de vie multiculturel comprenant des sports actifs et passifs, des voyages et la découverte d'expériences gastronomiques variées.

Sous sa direction, MMDSmart s'apprête à entamer un nouveau chapitre passionnant de croissance et d'innovation. Son expérience du secteur et son approche visionnaire guideront notre stratégie de vente, en favorisant une plus grande pénétration du marché et en élargissant notre base de clients. Sous sa direction, MMDSmart continue d'innover et de franchir de nouvelles étapes dans la redéfinition de l'expérience client.

À propos de MMDSmart

Fondé en 2007, MMDSmart a été le premier à proposer des solutions de marketing commercial par SMS et de messagerie intelligente, et est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de communication cloud innovants. Avec des bureaux dans le monde entier, MMDSmart a attiré les meilleurs techniciens et professionnels, tous soucieux de fournir un service de la plus haute qualité à leurs partenaires et à leurs clients.

MMDSmart est fier des nombreuses entreprises de premier plan dans plus de 100 pays qui font confiance à MMDSmart pour assurer leurs communications critiques et hautement sensibles.