墨西哥財政部長在 LatinFinance 基礎設施獎頒獎典禮上獲得最高榮譽

紐約2024年10月13日 /美通社/ -- 昨晚，在 2024 年 LatinFinance 計劃和基礎設施金融獎頒獎典禮上，墨西哥財政部長 Rogelio Ramírez de la O 代表墨西哥政府領取最高榮譽獎。此獎項是對拉丁美洲和加勒比海地區經濟發展有著最令人印象深刻的交易和機構的嘉獎。

Ramírez De la O 領取了本年度基礎設施融資獎：位於拉丁美洲的墨西哥政府因其一筆突破性交易獲得嘉獎，墨西哥政府出資 62.7 億美元從西班牙伊比德羅拉（Iberdrola）購買 13 家電廠。這項交易也獲得了年度電力融資獎。

與該部長一起參加紐約第 11 屆年度頒獎晚宴的還有超過 250 多名全球頂級計劃贊助商、基礎設施投資者、金融家和參與拉丁美洲和加勒比海地區計劃的顧問。

在公佈今年的獲獎者名單之前，先舉辦了 2024 年LatinFinance 能源、基礎設施和可持續金融圓桌會議。在此次圓桌會議中，各位頂級計劃贊助商、開發人員、重要投資者，律師事務所和金融家一起開展了一系列高層級討論。 由 LatinFinance、西班牙銀行 Santander、國際律師事務所 White & Case 和美國間開發銀行的私營部門 IDB Invest 主辦上述討論活動，重點關注影響拉丁美洲和加勒比海地區重要司法管轄區和各行業的大趨勢。

因今年的投稿人數創下歷年之最，評審範圍甚廣，LatinFinance 的編輯經過細致的評審後，獨立決定獲獎者名單。

如需要瞭解獲獎者的完整名單，點選此網站https://latinfinance.com/pifa-2024-winners/ 及查閱 2024 年第四季度 的 LatinFinance。

如需瞭解評選流程、獲獎交易和機構的更多資訊，請存取https://latinfinance.com/pifa-2024/

獲獎交易和機構

點選獲獎交易或機構以瞭解更多交易資訊

年度基礎設施融資獎：中美洲，巴拿馬運河的第四大橋

年度最佳基礎設施律師事務所獎：中美洲, BLP

年度基礎設施融資獎：加勒比海, AES 多米尼加可再生能源

年度基礎設施銀行獎：加勒比海, IDB 投資

年度最佳社會基礎設施融資獎，Vinte 永續債券

年度港口融資獎，阿瓜杜爾斯港

年度最佳機場融資獎，CCR 機場南區及中央大樓

年度最佳基礎設施律師事務所獎：巴西, Stocche Forbes

年度數碼基礎設施/電信融資獎，Scala 資料中心 Green Debentures

年度石油和天然氣融資獎，Yinson Anna Nery FPSO 再融資

年度最佳基礎設施律師事務所獎：安第斯，Cuatrecasas

年度最佳可持續基礎設施律師事務所獎，Cuatrecasas

年度最佳採礦融資獎，森蒂內拉礦山擴建

年度基礎設施融資獎：安第斯，Actis 收購 Enel's Peruvian Generation Portfolio

年度最佳可持續基礎設施銀行獎，BTG Pactual

年度最佳可再生能源融資獎，EnfraGen 可再生資產收購及再融資

年度最佳基礎設施律師事務所獎：墨西哥, Milbank

年度最佳基礎設施律師事務所獎：Southern Cone, Milbank

年度基礎設施融資獎：南錐，阿空加瓜山海水淡化計劃

年度基礎設施融資獎：墨西哥，Cuxtal II - Mayakan 管道擴建

年度最佳債券獎，Valia Energía Debut International Bond

年度最佳貸款獎，Babilônia Centro (BBC) 風力發電計劃融資

年度基礎設施銀行獎：巴西, Itaú BBA

年度可持續基礎設施融資獎，Ethos 生物燃料未來流程融資

年度最佳計劃贊助商獎，Actis

年度基礎設施銀行獎：墨西哥, SMBC

年度基礎設施銀行獎：南錐, SMBC

年度最佳財務顧問獎，SMBC

年度當地貨幣融資獎，Troncales del Magdalena I & II 5G 收費公路

年度最佳道路融資獎，Troncales del Magdalena I & II 5G 收費公路

年度最佳基礎設施律師事務所獎：拉丁美洲，White & Case

年度基礎設施融資獎：巴西，Águas do Rio Blocks 1 & 4

年度水/衛生融資獎，Águas do Rio Blocks 1 & 4

年度基礎設施銀行獎：安第斯，Santander

年度基礎設施銀行獎：拉丁美洲, Santander

年度基礎設施融資獎：拉丁美洲，Thor 計劃：收購 13 座伊比德羅拉電廠

年度最佳電力融資獎，Thor 計劃：收購 13 座伊比德羅拉電廠

年度基礎設施銀行：中美洲, Mizuho

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