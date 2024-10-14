墨西哥财政部长在 LatinFinance 基础设施奖颁奖典礼上获得最高荣誉

纽约2024年10月14日 /美通社/ -- 昨晚，墨西哥财政部长 Rogelio Ramírez de la O 代表墨西哥政府在 LatinFinance 的2024年项目和基础设施融资奖颁奖典礼上接受了最高荣誉。该奖项旨在表彰对拉丁美洲和加勒比地区经济发展至关重要的领域内最令人印象深刻的交易和机构。

Ramírez De la O 接受了年度基础设施融资奖：拉丁美洲表彰墨西哥政府支持出资62.7亿美元从西班牙的 Iberdrola 购买13座发电厂，这笔交易也赢得了年度最佳电力融资奖。

250多名参与拉丁美洲和加勒比地区项目的全球领先项目赞助商、基础设施投资者、金融家和顾问与部长一起在纽约参加了年度颁奖晚宴，今年已是第11年举办颁奖晚宴。

在宣布本年度获奖者之前，LatinFinance 举办了2024年能源、基础设施和可持续金融圆桌会议。这是由编辑部主导的一系列高级别讨论会，与会者包括顶级项目赞助商和开发商，以及主要投资者、律师事务所和金融家。讨论会由 LatinFinance 与西班牙 Santander 银行、跨国律师事务所 White & Case 以及 Inter-American Development Bank 私营部门分支机构 IDB Invest 共同主办，重点讨论了影响拉丁美洲和加勒比地区主要司法管辖区和行业市场的大趋势。

获奖名单由 LatinFinance 编辑部经过广泛的评审流程后独立确定，今年的申报材料数量创下了新的记录。

完整的获奖者名单可在https://latinfinance.com/pifa-2024-winners/和2024年第四季度的 LatinFinance 杂志上找到。

有关甄选流程以及获奖交易和机构的更多信息，请访问https://latinfinance.com/pifa-2024/

获奖的交易和机构

点击获奖的交易和机构以阅读更多信息

年度最佳基础设施融资：中美洲，横跨巴拿马运河的第四座桥

年度最佳基础设施律师事务所：中美洲，BLP

年度最佳基础设施融资：加勒比地区，AES Dominicana Renewables

年度最佳基础设施银行：加勒比地区，IDB Invest

年度社会基础设施融资，Vinte 可持续债券

年度最佳港口融资，阿瓜杜尔塞港

年度最佳机场融资，CCR 机场南区和中区

年度最佳基础设施律师事务所：巴西，Stocche Forbes

年度最佳数字基础设施/电信融资，Scala Data Centers 绿色债券

年度最佳石油和天然气融资，Yinson Anna Nery FPSO 再融资

年度最佳基础设施律师事务所：安第斯地区，Cuatrecasas

年度最佳可持续基础设施律师事务所，Cuatrecasas

年度最佳矿业融资，Centinela 矿山扩建

年度最佳基础设施融资：安第斯地区，Actis 收购 Enel的Peruvian Generation Portfolio

年度最佳可持续基础设施银行，BTG Pactual

年度最佳可再生能源融资，EnfraGen 可再生资产收购和再融资

年度最佳基础设施律师事务所：墨西哥，Milbank

年度最佳基础设施律师事务所：南锥地区，Milbank

年度最佳基础设施融资：南锥地区，阿空加瓜海水淡化项目

年度最佳基础设施融资：墨西哥，Cuxtal II - Mayakan 管道扩建

年度最佳债券，Valia Energía 首次发行国际债券

年度最佳贷款，Babilônia Centro (BBC) 风电项目融资

年度最佳基础设施银行：巴西，Itaú BBA

年度最佳可持续基础设施融资，Ethos 生物燃料未来流融资

年度最佳项目赞助商，ACTIS

年度最佳基础设施银行：墨西哥，SMBC

年度最佳基础设施银行：南锥地区，SMBC

年度最佳财务顾问，SMBC

年度最佳当地货币融资，Troncales del Magdalena I和II 5G 收费公路

年度最佳道路融资，Troncales del Magdalena I和II 5G 收费公路

年度最佳基础设施律师事务所：拉丁美洲，White & Case

年度最佳基础设施融资：巴西，Águas do Rio Blocks 1 & 4

年度最佳水/卫生融资，Águas do Rio Blocks 1和4

年度最佳基础设施银行：安第斯地区，Santander

年度最佳基础设施银行：拉丁美洲，Santander

年度最佳基础设施融资：拉丁美洲，Project Thor：收购13座 Iberdrola 发电厂

年度最佳电力融资，Project Thor：收购13座 Iberdrola 发电厂

年度最佳基础设施银行：中美洲，Mizuho

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