Mob Telecom adota Telco by G2 para SAP Business One na Huawei Cloud para suportar crescimento

SÃO PAULO, 14 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Os provedores de internet têm sido responsáveis por levar o acesso à rede mundial de computadores aos lugares mais remotos do Brasil. São eles também quem mais têm implantado mais redes de fibra ótica no País. Ao longo dos anos, os ISPs cresceram e se viram diante da necessidade de se estruturarem melhor, o que inclui contar com software mais robusto de gestão (ERP). Até porque, com o mercado aquecido, muitos deles foram às compras e outros viraram alvos de investidores. A Mob Telecom é uma dessas empresas.

Em novembro de 2019, a Mob Telecom adotou o sistema integrado de gestão SAP Business One, mas teve problemas. Rapidamente, mudou de fornecedor de infraestrutura de nuvem e de integrador. A troca foi essencial para sustentar o forte crescimento da empresa, que saltou de 100 mil clientes no fim do ano de 2020 para 150 mil em julho deste ano, de acordo com Luidgi Machado Rola, gerente-sênior de TI na Mob Telecom.

A Mob começou a usar o SAP Business One, em novembro de 2019, por meio de um integrador e enfrentou dificuldades com a plataforma de banco de dados. "A infraestrutura SQL não era a mais adequada em termos de desempenho ao trabalhar com o SAP. Tínhamos limitações como algumas funções contábeis e financeiras sem suporte", contou Rola.

O maior entrave estava no módulo de comunicação bancária, que adequa o ERP às leis brasileiras e apóia o processo de billing. Rodando no antigo provedor de nuvem, a ferramenta sofria problemas de performance, segundo Rola. Além disso, a configuração de uso de servidores compartilhados deixava o processo mais lento. Todo o cenário levou a ISP a buscar alternativas.

A Mob Telecom conheceu a integradora G2 por intermédio da SAP e, em agosto de 2020, migrou para o Telco by G2 para SAP Business One na Huawei Cloud, passando a usar o banco de dados in-memory de alto desempenho HANA. "Saímos de um SQL Server compartilhado para um HANA dedicado e com isso tivemos ganhos de desempenho muito elevados. Antes, a gente precisava ter um analista 24 horas por dia olhando o processo de comunicação bancária", contou Rola.

O Telco by G2 para SAP Business One na Huawei Cloud é um sistema integrado de gestão personalizado para atender ao segmento ISPs, acrescentando às funções de um ERP as complexidades que o negócio de internet possui, como as obrigações fiscais distintas e complexas. "A solução atende a todas necessidades de ISPs, desde a contabilidade e o fiscal até o field service e o atendimento ao cliente, atendendo às regras do setor", explicou Glaucia Vieira, sócia-proprietária da G2, integradora que criou a solução.

Para a migração, a Mob realizou um dump do banco de dados SQL, fez upload dos arquivos para os servidores da Huawei, enquanto a equipe da G2 ficou responsável pela conversão da base. "Fizemos um plano de migração que não poderia durar mais que três dias. Mas, na primeira tentativa, não conseguimos, porque a base tinha um volume muito grande e não converteu. E executamos o rollback, voltamos para o ponto inicial e depois, no dia 28 de agosto, tentamos novamente e deu certo", detalhou o executivo da Mob.

Hoje, a Mob Telecom conta com uma infraestrutura muito mais robusta. "Foi uma evolução significativa em menos de um ano. Ganhamos flexibilidade com os servidores da Huawei, podendo criar clusters, redundâncias e ter servidores exclusivos e dedicados a fazer a integração", apontou Rola.

Os próximos passos incluem a evolução de alguns servidores para kubernetes como uma das estratégias para suportar o aumento de transações. Hoje, os sistemas da Mob enviam, em média, 300 mil transações por mês para os servidores SAP e a previsão é chegar a 1 mil transações mensais até o fim do ano, devido ao aumento do número de clientes orgânicos e inorgânicos.

Específico para o setor

Observando que o segmento de telecomunicações e, em especial, os provedores de internet têm necessidades específicas, a integradora G2 lançou o Telco by G2 para SAP Business One na Huawei Cloud. De acordo com Glaucia Vieira, da G2, a escolha da Huawei foi certeira não apenas pelo fato de a infraestrutura em nuvem ser homologada para rodar a plataforma SAP HANA, mas também pela combinação de alto desempenho e baixa latência do ambiente de nuvem da Huawei, que aumenta o nível de satisfação dos clientes.

A G2 já usou outros fornecedores de infraestrutura de computação em nuvem e, há dois, migrou praticamente todos os clientes para a Huawei, tornando a fornecedora a nuvem principal do Telco by G2 para SAP Business One.

A migração dos 1800 usuários ocorreu de maneira escalonada. "Fomos fazendo aos poucos, porque você não desliga um sistema de gestão ERP. Tem de migrar fora dos horários de pico. Tínhamos um prazo de 30 dias, mais ou menos, para fazer a transição e fomos fazendo com calma para não ter falta de disponibilidade. Conforme preparávamos o ambiente, pedíamos ao cliente uma janela pequena para migrarmos o sistema para o ambiente novo e, assim, não produzir dados", contou a sócia da G2.

Atualmente, 29 grupos econômicos, totalizando 47 matrizes e 316 filiais, do segmento telco rodam na infraestrutura Huawei Cloud. "Conseguimos oferecer para a G2 boas condições econômicas, além de performance e baixa latência, o que gerou custo-benefício e fechou a conta. Eles trouxeram workloads, máquinas para a Huawei Cloud e hoje rodam a solução com a gente", disse Erik Schanz, Partner Sales Manager da Huawei.

"Estamos presentes no Brasil com duas zonas de disponibilidade. Isso garante ao cliente, no caso, o usuário do Telco by G2 para SAP Business One, um curto tempo de resposta, sendo mais baixo em relação a outros ambientes. A percepção na utilização do sistema acaba ficando melhor", acrescentou Schanz.

