Mobile Devices lance un dongle OBD LTE Cat M1 sur système d'exploitation ouvert révolutionnaire

Comme tous les autres produits de Mobile Devices, ce nouveau dongle OBD utilise la plateforme Munic.io de Mobiles Devices. Cette plateforme logicielle complète fonctionne sur Morpheus 3.4, un système d'exploitation éprouvé, sécurisé et performant pour les applications télématiques.

Les 5 000 interfaces de programmation (APIs) de Morpheus permettent un développement et une intégration extrêmement rapides de toutes sortes de services sur le dongle. Cet élément est crucial pour tous les types de fournisseurs de services télématiques ou les grands comptes, tels que les constructeurs automobiles ou les compagnies d'assurance souhaitant déployer rapidement et à moindre coût des services ou une assistance routière basée sur une « smartbox » télématique.

La plate-forme Munic.io inclut également le module CloudConnect pour une gestion simplifiée des boitiers, la programmation et la mise à jour à distance (OTA), ainsi que l'intégration sécurisée au sein de serveurs tiers.

Ce nouveau produit vient compléter la gamme déjà étendue de dongles OBD conçus par Mobile Devices, qui inclut des technologies cellulaires telles que la 2G, la 3G et la LTE Cat 4, toutes certifiées en Europe et en Amérique du Nord.

Il offre également une large gamme d'options telles qu'un hotspot WIFI sur les modèles LTE Cat 4, le bluetooth, un gyroscope 3D, un magnétomètre, une interface Dual CAN ou une batterie interne.

Ce vaste choix d'options donne aux clients de Mobile Devices la possibilité de couvrir tous les segments ciblés de l'espace télématique, en allant de l'entrée de gamme au très haut de gamme, et le dernier agent Multistack de Munic.io fournit des capacités de lecture de données étendues à toute la gamme.

Qualifiée de révolutionnaire pour l'industrie, la catégorie M1 (ou Cat M1) fait référence aux capteurs et appareils nécessitant un débit réduit, une autonomie prolongée (dans certains cas) et une meilleure efficacité énergétique que les solutions de l'Internet des objets (IoT) actuelles.

Verizon a été le premier à lancer son réseau IoT en mars 2017. Verizon et AT&T ont achevé leur déploiement au milieu de l'année dernière, et ces deux grands opérateurs exploitent actuellement des réseaux IoT sur tout le territoire US.

En termes de connectivité, le marché de l'IoT est un espace encombré comprenant une gamme de technologies standardisées et propriétaires. Verizon et AT&T ont tous deux mis en place leur premier réseau d'IoT en exploitant des réseaux d'IoT nationaux couvrant une population et une zone géographique bien plus importantes que les offres LPWAN propriétaires telles que LoRa ou Sigfox, qui nécessitent le déploiement de nouveaux matériels par les fournisseurs de réseau.

Dans d'autres régions, KPN (Pays-Bas), KDDI (Japon), NTT DOCOMO (Japon), Orange (EMEA), Telefónica (Europe), Telstra (Australie) et TELUS (Canada) ont tous confirmé que leur déploiement Cat M1 en est à un stade avancé.

À propos de l'annonce, Aaron Solomon, le fondateur et PDG de Mobile Devices, a déclaré :

« Nous vivons actuellement une période très excitante. Nous couvrons désormais toutes les technologies cellulaires dans le monde entier avec une seule plateforme logicielle. Ce nouveau boitier vient renforcer notre offre existante et permet à nos clients de déployer rapidement les applications télématiques les plus sophistiquées pour tous les segments. »

« À l'heure où la monétisation des données devient un élément central de nombreux projets télématiques, la possibilité d'utiliser notre plate-forme logicielle sur une gamme aussi large de produits donne à nos clients un net avantage concurrentiel. »

À propos de Mobile Devices

Riche de 16 ans d'expérience et de plus de 1,7 million de boitiers déployés sur le terrain, Mobile Devices offre un environnement complet aux produits et services télématiques et travaille en partenariat avec des revendeurs et des intégrateurs pour créer des solutions clef en main pour les compagnies d'assurance, les concessionnaires et les constructeurs automobiles, les sociétés de location et de leasing, les chaînes de services et les fournisseurs de services de gestion de flotte.

Le cœur de notre solution repose sur un système d'exploitation télématique ouvert, le programme placé à l'intérieur des boitiers qui exécute tous les services pré-installés ainsi que toutes les applications tierces.

Il comprend :

Une gamme de kits de développement (SDKs) centrés sur la télématique , utilisés par une communauté grandissante de plus de 4 000 développeurs. Plus de 5 000 interfaces de programmation (APIs) permettent aux développeurs de créer tout type d'applications télématiques de manière simple et rapide ;

, utilisés par une communauté grandissante de plus de 4 000 développeurs. Plus de 5 000 interfaces de programmation (APIs) permettent aux développeurs de créer tout type d'applications télématiques de manière simple et rapide ; Un module « Cloud » pour une gestion efficace des boitiers, la programmation à distance avec des outils de développement « on-line » et « off-line » tels que sa technologie de programmation visuelle unique. CloudConnect est rapidement évolutif et peut héberger une large gamme de proxy applicatifs, quelle que soit la complexité des sources de contenu ;

est rapidement évolutif et peut héberger une large gamme de proxy applicatifs, quelle que soit la complexité des sources de contenu ; et la technologie de décodage de données de véhicules hybrides, Multistacks, permettant de lire et de décoder la plus grande gamme de données de véhicules.

Mobile Devices bénéficie de 16 ans d'expérience dans la conception et le déploiement de produits télématiques

