Mobileum annonce la nomination de Miguel Carames au poste de vice-président principal de l'itinérance, des services réseau et de la sécurité

CUPERTINO, Californie, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Mobileum, le principal fournisseur mondial de solutions d'analyse des télécommunications, a annoncé aujourd'hui que Miguel Carames avait rejoint l'entreprise au poste de vice-président principal (SVP) de l'itinérance, des services réseau et de la sécurité. Dans le cadre de ses fonctions, Miguel Carames dirigera la stratégie et l'exécution opérationnelle des unités commerciales d'itinérance et de sécurité.

« Nous sommes ravis que Miguel Carames rejoigne l'équipe Mobileum. Son expertise dans l'industrie est inégalée. Alors que nous continuons à élargir notre offre, la compréhension et le leadership de Miguel constitueront un atout et nous mèneront vers davantage de succès », a déclaré Bobby Srinivasan, PDG de Mobileum.

Dernièrement, Miguel Carames occupait le poste de directeur exécutif de la planification cloud et technologique chez Verizon, où il était responsable de la stratégie technologique et de la planification du réseau sans fil (4G et 5G), du cloud, du multi-access edge computing (MEC), de l'orchestration et des technologies émergentes. Chez Verizon, il a également dirigé des équipes d'exploitation et d'ingénierie réseau, de planification réseau et de développement de produits. Avant de rejoindre Verizon, Miguel Carames avait occupé des postes de direction en ingénierie chez Motorola.

Miguel Carames est titulaire d'un master en génie électrique de l'Universitat Politècnica de València (UPV), d'un diplôme d'études supérieures de l'Instituto Superior Técnico (Lisbonne) et d'un MBA du Jack Welch Management Institute.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plateforme d'intelligence active, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de connecter un réseau approfondi et une intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent le chiffre d'affaires, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux à travers le monde, en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Portugal, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.

