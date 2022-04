Mobileum anuncia nomeação de novos membros da diretoria

Os novos executivos ajudarão a orientar a Mobileum em sua próxima fase de crescimento

CUPERTINO, Califórnia, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum" ou a "Empresa"), provedora líder global de soluções analíticas para serviços de roaming e rede, segurança, gestão de riscos, testes e garantia de serviço, além de inteligência do usuário, tem o prazer de anunciar a nomeação de quatro novos membros para sua diretoria. Entre os novos nomeados estão Gavin Patterson, presidente e diretor de receita da Salesforce, além de Timur Akazhanov, Nishant Nayyar e Alexander Thorn, diretores administrativos e diretor, respectivamente, da H.I.G. Capital.

Os novos nomeados se unem a Arun Sarin, ex-CEO da Vodafone; Ori Sasson, cofundador da Mobileum e sócio-gerente da Primera Capital; Bobby Srinivasan, cofundador e CEO da Mobileum; e Iveshu Bhatia e Timothy Mack, diretores administrativos da Audax Private Equity, que foram nomeados novamente para a diretoria.

Bobby Srinivasan, CEO da Mobileum, comentou:

"Estamos muito satisfeitos em receber Gavin, Timur, Nishant e Alex neste momento interessante de crescimento da Mobileum. Eles contam com históricos comprovados e são líderes influentes nos setores de telecomunicações e software. A experiência e liderança deles fortalecerão ainda mais nossa capacidade de alcançar nossa estratégia de crescimento de longo prazo e gerar mais valor para as partes interessadas da Mobileum."

Gavin Patterson conta com uma vasta experiência em telecomunicações, tecnologia e software. Atual presidente e diretor de receita da Salesforce, Patterson atuou anteriormente como CEO da BT, ocupou um importante cargo na Virgin Media e foi diretor europeu de marketing da Procter & Gamble. Como especialista em vendas mundiais, distribuição moderna de vendas e SaaS, ele ajudará a orientar os planos de desenvolvimento de negócios e de entrada no mercado da Mobileum, à medida que a Empresa continua a expandir sua presença global enquanto aborda novas oportunidades em redes sem fio privadas e 5G. Patterson é presidente da Elixirr Consulting, listada na AIM, presidente da instituição de caridade do Príncipe de Gales Business in the Community e faz parte do conselho de administração da London School of Economics and Political Science (LSE). Ao longo dos anos, ele atuou nas diretorias de muitas empresas públicas e privadas, como Fractal Analytics, Delta Fiber, British Airways, Tappit, The British Museum e várias startups de tecnologia.

Arun Sarin é ex-CEO da gigante das telecomunicações Vodafone Group plc, onde atuou de 2003 a 2008. Ele foi a força motriz por trás da manobra estratégica da Vodafone para entrar em mercados emergentes e serviços de dados, atendendo a 300 milhões de clientes. Também atua na diretoria da Ola Cabs, Cerence, Charles Schwab e Accenture. Ele já atuou nas diretorias de empresas como Cisco Systems, The Gap Inc. e Safeway Inc., entre outras. Além disso, Sarin foi diretor não executivo do conselho do Bank of England e foi nomeado Cavaleiro da Ordem do Império Britânico pelos serviços prestados ao setor de comunicações.

Ori Sasson é o sócio fundador da Primera Capital. Ele investiu amplamente em muitos segmentos do setor de alta tecnologia e presidiu e fundou empresas pioneiras em gestão de relacionamento com o cliente, serviços de operadoras sem fio, logística de transporte global e serviços gerenciados. Ori possui ampla experiência empresarial e prática. Antes de fundar a Primera, foi sócio da Apax Partners. Antes disso, atuou como presidente e CEO da Genesys Telecommunications Laboratories, onde ampliou o alcance de mercado global da empresa, recrutou uma equipe de gestão internacional de primeira linha e gerenciou a aquisição da empresa pela Alcatel, como sede em Paris, no ano 2000. Ori aplicou sua perspicácia de negócios para assessorar muitas empresas novas e recebeu inúmeros reconhecimentos, como o Bay Area Entrepreneur of the Year em 1997.

Timur Akazhanov, Nishant Nayyar e Alexander Thorn, diretores administrativos e diretor, respectivamente, ingressam na diretoria representando a H.I.G. Capital, uma empresa líder global de investimentos alternativos com USD 48 bilhões em capital próprio sob gestão. Essas nomeações se seguem ao investimento estratégico de março de 2022 por uma afiliada da H.I.G. Technology Partners ("HTP") na Mobileum para ajudar a Empresa a acelerar os investimentos em tecnologia e o crescimento viabilizado pela implementação de tecnologias 5G e redes privadas em todo o mundo. Timur, Nishant e Alex contam, cada um, com mais de uma década de experiência em investimentos de capital privado com foco em serviços viabilizados por tecnologia e software.

Para mais informações sobre a Mobileum e suas soluções, acesse www.mobileum.com.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é um importante prestador de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional e inteligência de consumidor. Mais de mil operadoras confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional e de rede com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Portugal, Singapura, Reino Unido e nos Emirados Árabes Unidos.

