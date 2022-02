Mobileum e VoerEir fazem parceria para oferecer garantia de serviço de ponta a ponta e testes de virtualização da função de rede e benchmarking

CUPERTINO, Califórnia, 24 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), uma provedora líder global de soluções analíticas para serviços de roaming e rede, segurança, gestão de riscos, testes e garantia de serviço, além de inteligência do usuário, tem o prazer de anunciar sua parceria de tecnologia com a VoerEir, uma premiada empresa de tecnologia de borda em nuvem.

A parceria entre a Mobileum e a VoerEir cria a plataforma de teste mais abrangente e poderosa para garantia de serviço de ponta a ponta e benchmarking, certificação e validação de infraestrutura de virtualização de funções de rede (NFVI). A combinação da solução de teste ativo SITE da Mobileum com o pacote de testes TOUCHSTONE da VoerEir oferece uma solução completa de testes integrada verticalmente que permite aos Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs) testar serviços e infraestrutura de ponta a ponta. Do laboratório à rede ativa e das funções e aplicativos de rede virtual e nativos da nuvem (VNF/CNF) ao dispositivo final - tudo totalmente automatizado. Extensos recursos RESTful API e automação permitem que a solução conjunta seja integrada aos pipelines de integração e entrega contínua para empresas de telecomunicações (CI/CD) e ofereça um componente essencial de testes contínuos (CT).

Gabriel Chiriacescu, vice-presidente sênior de testes e garantia de serviços da Mobileum disse: "A infraestrutura de rede virtualizada é a base na qual as redes celulares 5G e futura 6G estão sendo construídas. Garantir que os acordos de nível de serviço (SLAs) rigorosos da NFVI sejam atendidos deve ser a prioridade para todos os provedores de serviços de comunicação. Juntamente com a VoerEir, temos orgulho de oferecer aos nossos clientes globais a melhor solução de qualidade que garanta que suas redes de última geração estejam funcionando conforme o esperado."

Javier Garcia Gomez, CEO da VoerEir, disse: "Estamos entusiasmados com o anúncio dessa cooperação com a Mobileum, que oferecerá aos nossos clientes a mais abrangente solução de teste de ponta a ponta para aplicações de rede (VNF/CNF), infraestrutura (NFVI) e dispositivos. A VoerEir tem trabalhado continuamente nos últimos seis anos para desenvolver a melhor solução automatizada de testes de desempenho NVFI do setor e, graças a esta parceria, podemos nos preparar para o próximo nível de crescimento."

A plataforma Touchstone da VoerEir permite que as operadoras de telecomunicações facilitem o benchmarking de vários ambientes de telecomunicações em nuvem que abrangem vários data centers. Ela oferece suporte para ambientes Openstack e Kubernetes usando um mecanismo de teste avançado desenvolvido pela VoerEir. A plataforma Touchstone inclui uma ampla gama de recursos para benchmarking de ambiente, gestão de relatórios e pacotes de teste de reconhecimento de plataforma aprimorados (EPA). É uma plataforma de ponta para automação de testes de ambiente em nuvem, benchmarking, certificação e validação.

A parceria Mobileum-VoerEir marca um avanço importante para as operadoras que buscam acelerar seus lançamentos de 5G e ampliar os recursos de testes 5G e Edge. Ela também destaca a estratégia de colaboração aberta da Mobileum de trabalhar ao lado de parceiros de tecnologia para integrar e expandir seus recursos analíticos para ajudar os CSPs a atenderem aos padrões e expectativas crescentes de desempenho de serviços de seus assinantes.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é uma provedora líder de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, rede central, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional e inteligência do consumidor. Mais de mil clientes confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional e de rede com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Portugal, Singapura, Reino Unido e nos Emirados Árabes Unidos.

ASobre a VoerEir AB

A VoerEir AB oferece a Touchstone, uma ferramenta de teste para facilitar os testes, implementação e operação em nuvem das empresas de telecomunicações. A VoerEir está sediada em Kista (Suécia) e fornece seu pacote de testes e serviços para operadoras e fornecedores de telecomunicações de nível 1 que operam em vários países na Europa, no Oriente Médio e na Ásia.

