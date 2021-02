Mobileum élargit son partenariat stratégique en développant des solutions pour fournir une solution de test du cycle de vie complet pour la 5G

La solution s'intègre de manière transparente dans le processus du pipeline 5G CI/CD et garantit des tests continus du laboratoire à la production

CUPERTINO, Californie, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), un des principaux fournisseurs mondiaux de services d'itinérance et de réseau basés sur l'analyse, de sécurité des télécommunications, de gestion des risques et de solutions de test et de surveillance, est heureux d'annoncer qu'il a élargi son partenariat avec Developing Solutions, une entreprise privée de test de réseau qui se concentre sur le test des interfaces de base sans fil 3G/4G/5G et IMS.

L'accord élargi permettra l'intégration du produit dsTest de Developing Solutions avec la plate-forme de test actif SITE de Mobileum afin de fournir aux opérateurs de télécommunications des solutions de test et de vérification de bout en bout pour l'ensemble du cycle de vie des réseaux et services 5G, du laboratoire à la production. La solution s'intègre de manière transparente dans les processus du pipeline CI/CD et permet au laboratoire d'effectuer des tests en continu, tout en automatisant les tests de services actifs au sein de la même plate-forme.

Dans le cadre de ce partenariat, Mobileum agira également en tant que canal de vente pour le produit dsTest, en tirant parti de sa clientèle mondiale pour étendre la portée de Developing Solutions sur le marché et en offrant aux opérateurs de télécommunications une solution intégrée unique pour tester et déployer de nouveaux services 5G.

L'intégration des deux piles technologiques permettra d'automatiser les tests dans un environnement CI/CD, en s'appuyant sur les capacités d'émulation de base 5G étendues de Developing Solutions combinées aux API de test actif de Mobileum et aux capacités d'automatisation des tests 5G. L'un des principaux avantages de cette solution est qu'elle est entièrement automatisée et qu'elle facilite le développement et le déploiement de nouveaux tests avec une grande souplesse, permettant aux utilisateurs d'aborder facilement tout scénario de test 5G, ce qui se traduit par des lancements de service plus rapides et des coûts opérationnels réduits. Cette solution pourra également interagir avec l'écosystème Active Intelligence de Mobileum et son portefeuille plus large de solutions analytiques exploitables renforçant sa proposition de valeur globale.

« Alors que l'introduction de la 5G autonome et du découpage des réseaux va s'accélérer, la capacité des opérateurs de télécommunications à automatiser entièrement le test de nouveaux services et applications sera essentielle pour accroître leur agilité commerciale et encourager de nouvelles sources de revenus. Notre solution commune permet d'effectuer des tests et des vérifications de bout en bout en utilisant le pipeline CI/CD des tests à la production, ce qui permet d'identifier et de résoudre en permanence les problèmes potentiels avant qu'ils n'aient un impact sur le client », a déclaré Dennis Foster, responsable des ventes et du marketing chez Developing Solutions.

« Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec Developing Solutions. Notre offre élargie fournit une plate-forme de test d'applications 5G personnalisables de bout en bout qui s'intègre facilement à d'autres outils d'automatisation et réduit les coûts opérationnels en permettant une intégration et une livraison modernes et continues avec une approche DevOps. Avec l'avènement de la 5G, les opérateurs doivent s'adapter plus rapidement aux changements du marché tout en maintenant le plus haut niveau de performance des services. Notre solution commune répondra au besoin de nos clients de créer, tester, déployer et valider des applications logicielles et des services tout au long de leur cycle de vie », a déclaré Goce Talaganov, responsable des produits de test et de surveillance chez Mobileum.

L'Active Testing de Mobileum est une solution de test de bout en bout conçue pour soutenir les déploiements 5G, en fournissant des informations exclusives sur les performances des services et la qualité de l'expérience. Il s'agit d'un élément clé pour les nouveaux services 5G, qui permet aux opérateurs de répondre aux exigences les plus élevées en matière de débit et de latence, tout en garantissant une fiabilité et une souplesse extrêmes. La plate-forme est construite et optimisée pour tester, surveiller, dépanner et évaluer les services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et est prête à évoluer en même temps que la 5G.

À propos de Developing Solutions

Fondée en 2002, Developing Solutions, est une entreprise d'équipements de test qui possède une vaste expérience dans les secteurs des télécommunications et de l'échange de données. L'entreprise est située dans la région métropolitaine de Dallas. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.developingsolutions.com/

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est un des principaux fournisseurs d'analyses de télécommunications pour l'itinérance, les services de réseau, la sécurité, la gestion des risques et les tests de connectivité nationale et internationale. Plus de 900 opérateurs s'appuient sur sa plate-forme Active Intelligence, qui fournit des solutions analytiques avancées, permettant aux clients de relier l'intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent les revenus, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum a des bureaux dans le monde entier, en Belgique, à Dubaï, en Allemagne, en Inde, au Portugal, à Singapour et au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.mobileum.com/ et suivez @MobileumInc on Twitter.

