Mobileum est classé premier fournisseur de solutions d'itinérance, de gestion des fraudes et de sécurité par Kaleido Intelligence

Le rapport sectoriel met en évidence le leadership de Mobileum sur le marché et son portefeuille de produits de premier ordre

CUPERTINO, Californie, 8 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), fournisseur mondial de premier plan de solutions analytiques pour les services d'itinérance et de réseau, la sécurité, la gestion des risques, les tests et la surveillance, est heureuse d'annoncer qu'elle a de nouveau été désignée par Kaleido Intelligence comme le principal fournisseur champion pour ses solutions de pilotage de l'itinérance et de gestion de la fraude et de la sécurité et fournisseur champion dans la catégorie Analytique et service à valeur ajoutée.

Dans le rapport Roaming Vendor Hub - H2 2021 de Kaleido Intelligence , Mobileum a été reconnu pour sa position de leader sur le marché et pour l'innovation de son portefeuille de produits. L'intelligence active de Mobileum est une plateforme Big Data utilisant la puissance de l'apprentissage automatique et de l'IA pour fournir des analyses du trafic et des clients en temps réel, en plus d'appliquer une logique commerciale pour informer la gestion du trafic. Par conséquent, les capacités de la solution de Mobileum aident ses clients à accroître leur rentabilité en réduisant les coûts opérationnels et les rpix de gros sur les besoins de gros et de détail.

« Notre étude a révélé que les revenus d'itinérance provenant des connexions des consommateurs et de l'IoT ont chuté de près de 45 % en 2020. Alors que les opérateurs mettent en œuvre les mesures nécessaires pour protéger leurs revenus d'itinérance à court et moyen terme, il est essentiel qu'ils disposent de solutions d'itinérance avancées pour soutenir cet objectif. Mobileum continue de se classer en tête du rapport Roaming Vendor Hub de Kaleido Intelligence en raison de son leadership sur le marché dans les catégories Steering of Roaming et Roaming Fraud & Security, ainsi que des capacités et du positionnement de ses produits de premier ordre », a déclaré Nitin Bhas, chef de la stratégie et de l'insight de Kaleido Intelligence.

Ron Haberman, chef produit chez Mobileum, a déclaré : « Alors que le déploiement de la 5G se poursuit, l'augmentation des données réseau va rendre la collecte et l'analyse de données traditionnelles non durables. En utilisant l'IA et l'apprentissage automatique, la plateforme Active Intelligence de Mobileum fournit des analyses du trafic et des clients en temps réel, offrant aux opérateurs les informations nécessaires pour prendre des décisions basées sur les données afin de gérer cette croissance de l'industrie. »

Ron a ajouté : « Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre leadership sur le marché et nos investissements dans notre portefeuille de produits. Nous avons plus de 350 installations de notre solution Steering of Roaming et sommes prêts à aider les opérateurs à réimaginer la gestion active du trafic d'itinérance 5G et IoT avec une solution basée sur le cloud. De plus, notre dernière introduction de l'assurance IoT et des contrôles de gestion des fraudes basés sur la 5G illustre l'engagement de Mobileum envers l'innovation. »

Les solutions hautement évolutives et flexibles de Mobileum sont conçues pour les réseaux complexes d'aujourd'hui, permettant aux opérateurs d'améliorer leurs performances commerciales et d'accéder à de nouvelles opportunités de monétisation. Par exemple, la solution Roaming Steering de Mobileum aide les opérateurs à maximiser leurs marges d'itinérance en orientant automatiquement le trafic d'itinérance vers le partenaire optimal, sur la base d'une analyse de la technologie du réseau, de la qualité du service, des objectifs commerciaux et des coûts de gros. De plus, grâce à une surveillance continue, le portefeuille de gestion des fraudes de Mobileum protège les opérateurs contre les schémas de fraude connus aujourd'hui, ainsi que contre les menaces inconnues et plus sophistiquées de demain.

Plus de 1 000 clients font confiance à la plateforme Active Intelligence de Mobileum. Cette importante base d'installation permet aux solutions d'analyse de Mobileum d'exploiter les enseignements tirés d'un grand nombre d'opérateurs, de zones géographiques, de comportements de clients et d'accords d'itinérance. Les FSC disposent ainsi d'une intelligence réseau et opérationnelle approfondie et d'actions en temps réel qui leur permettent d'augmenter leurs revenus, d'améliorer l'expérience de leurs clients et de réduire leurs coûts.

À propos de Kaleido Intelligence

Kaleido Intelligence est un cabinet de conseil et d'études de marché spécialisé qui a fait ses preuves en matière d'études sur les télécommunications au plus haut niveau. Les recherches sont menées par des analystes experts et des spécialistes des études de marché, chacun ayant une expérience significative dans la réalisation d'études sur les télécommunications. Le siège de la société se trouve à Londres et son équipe d'analystes et de consultants est présente dans le monde entier.

Kaleido Intelligence est la seule société de recherche qui traite de l'itinérance mobile dans son intégralité, couvrant les données de dimensionnement et de prévision du marché, la veille concurrentielle, les perspectives stratégiques et l'analyse des produits.

Rendez-vous sur https://roaming.kaleidointelligence.com pour plus d'informations et suivez @KaleidoIntel sur Twitter.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients s'appuient sur sa plateforme Active Intelligence, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de relier une intelligence réseau et opérationnelle profonde à des actions en temps réel qui augmentent les chiffres d'affaires, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Mobileum, dont le siège social est situé dans la Silicon Valley, dispose de bureaux internationaux en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Portugal, à Singapour, au Royaume-Uni et dans les Émirats arabes unis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.mobileum.com/ et suivez @MobileumInc sur Twitter

